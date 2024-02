Quỳnh Anh Shyn: 'Đi tuần lễ thời trang chính là đi học'

Mặc dù đã chinh chiến tại các tuần lễ thời trang quốc tế từ nhiều năm, đối với Quỳnh Anh Shyn, cuộc hành trình của cô chỉ mới là bắt đầu.

Như mọi năm, mỗi khi các tuần lễ thời trang quốc tế diễn ra, Quỳnh Anh Shyn lại trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm của công chúng. Người ta biết đến cô từ hành trình một "hot girl" Hà thành đến hình ảnh nữ fashionista hàng đầu Việt Nam, xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới.

Trong buổi gặp gỡ với Tri Thức - Znews, Quỳnh Anh Shyn đã có những chia sẻ về sự nghiệp cũng như cuộc hành trình chinh phục tuần lễ thời trang tại Milan và Paris mùa Xuân - Hè 2024.

Kết trái ngọt với đãi ngộ từ Fendi

Nữ fashionista cho biết ban đầu dự định đi Tuần lễ Thời trang Paris nhưng cô đã được Fendi gửi thư mời tham dự lịch trình tham quan trụ sở của hãng tại Rome và thưởng thức show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan năm nay.

Có thể nói, sau nhiều năm "bỏ tiền túi" tham gia các tuần lễ thời trang, mối duyên giữa Quỳnh Anh Shyn và Fendi được xem là "trái ngọt" khi cô không chỉ được nhãn hàng chi trả mọi chi phí và nhận đãi ngộ vốn dành cho đại sứ thương hiệu. Bởi lẽ, Fendi vẫn là thương hiệu chưa ra mắt cửa hàng tại Việt Nam, đồng thời, Quỳnh Anh Shyn cũng chưa từng hợp tác với nhãn hàng này trước đó.

"Không chỉ về bản thân mà đối với Quỳnh Anh Shyn, đây là một tín hiệu rất tích cực khi thời trang Việt đã để lại ấn tượng nhất định trên bản đồ thời trang thế giới”, nữ fashionista bộc bạch.

Quỳnh Anh Shyn là fashionista Việt duy nhất nhận được đãi ngộ từ Fendi tại Milan Fashion Week 2024. Ảnh: NVCC.

Đi tuần lễ thời trang chính là đi học

Như Quỳnh Anh Shyn nhận định, fashionista không chỉ là một cuộc chơi cũng những người có tiền mà còn là một nghề nghiệp lâu dài. Đối với cô, tham dự các tuần lễ thời trang chính là cách để "học nghề".

Với mỗi chuyến xuất ngoại, Quỳnh Anh Shyn luôn mang tâm thế phải đổi mới bản thân. Điều này tạo cho cô động lực để nghiên cứu, học hỏi và cập nhật những kiến thức cũng như xu thế thời trang trên thế giới. Ngoài ra, việc bước ra thị trường quốc tế và gặp gỡ những con người làm việc trong ngành thời trang cũng là cách để cô tiếp thu, học hỏi nhằm bồi dưỡng bản thân lẫn công việc.

Đích đến của những chuyến đi xa

Nếu nói tham dự các tuần lễ thời trang là đi học, ắt hẳn Quỳnh Anh Shyn sẽ đến ngày "tốt nghiệp". Tuy nhiên, đối với cô, hành trình đến với thời trang chỉ mới là bắt đầu.

Nữ fashionista cho biết mục tiêu của cô từ những lần đi tuần lễ thời trang không chỉ để thỏa mãn đam mê thời trang mà còn là cơ hội kết nối với nhiều thương hiệu lớn. Theo lời kể của Quỳnh Anh, khi tham gia thị trường thời trang quốc tế nói chung và lĩnh vực fashion influencer nói riêng, cô thuộc hàng bé tuổi nhất so với các đồng nghiệp nước ngoài.

"Có những anh chị fashion influencer đã có gia đình, thậm chí là hai đến ba đứa con, họ vẫn tham dự đều đặn các tuần lễ thời trang, chăm chút xây dựng hình ảnh cá nhân nhằm thu hút sự quan tâm từ các nhãn hàng. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn", nữ fashionista chia sẻ.

Bí quyết của một "tắc kè hoa"

Vốn được cư dân mạng ưu ái biệt danh "tắc kè hoa", Quỳnh Anh Shyn sở hữu khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách thời trang. Tuy nhiên, để có thể trở thành "tắc kè hoa", nữ fashionista phải tiên tục đổi mới bản thân.

"Quỳnh Anh Shyn sẽ mặc gì vào mùa tiếp theo?" là câu hỏi mà cô không bao giờ giải đáp. Theo nữa fashionista, điều thu hút sự quan tâm từ giới mộ điệu thời trang là khi không để người khác đoán được cô sẽ xuất hiện như thế nào tại các tuần lễ thời trang. Làm mới bản thân cũng như không được hài lòng với bản thân trước đây là yếu tố giúp Quỳnh Anh Shyn phát triển và không bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, cô cho biết một "tắc kè hoa" sẽ luôn cố gắng căn bằng giữa tinh thần thiết kế của nhãn hàng và bản sắc thời trang cá nhân trên mỗi bộ trang phục.

Liên tục đổi mới là yếu tố tạo nên tên tuổi của Quỳnh Anh Shyn trong thị trường thời trang. Ảnh: NVCC.

Tên tuổi chỉ được nhắc mỗi khi đến tuần lễ thời trang

Khi được so sánh với sự nghiệp có phần được chú ý hơn của các đồng nghiệp, nữ fashionista cho biết bản thân muốn tập trung cho công việc nên hạn chế chia sẻ chuyện đời tư cũng như nói "không" với drama và chiêu trò. Do đó, đây là lý do mà tên tuổi của Quỳnh Anh Shyn chỉ được nhắc đến nỗi khi cô tham gia các tuần lễ thời trang.

Chia sẻ về những dự đinh sắp tới, cô bật mí bản thân sẽ xuất hiện trong một cương vị mới bên cạnh những hoạt động bất ngờ cống hiến cho người hâm mộ.

"Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Sẽ có nhiều điều thú vị sắp tới nhưng vì sợ nói trước bước không qua, tôi cũng trải qua vấn đề này nhiều rồi nên xin phép làm xong rồi mới nói", Quỳnh Anh cười và chia sẻ.

Mối quan hệ giữa fashionista và stylist

Fashionista được quan tâm bởi sở hữu khả năng mix&match cùng gu thời trang ấn tượng. Tuy nhiên, việc các fashionista thể hiện bản sắc thời trang dưới sự tham gia của stylist lại gây ra tranh cãi về bản chất của một fashionista. Và Quỳnh Anh Shyn, một fashionista đang trong mối quan hệ tình cảm với Nam Phùng - stylist có tiếng trong giới showbiz, lại càng được công chúng chú ý.

Theo nữ fashionista, mặc dù bạn trai là một stylist, anh chỉ đóng vai trò tham khảo ý kiến mỗi khi cô lựa chọn trang phục. Ngoài ra, sự góp mặt của Nam Phùng đồng hành cùng cô tại mùa tuần lễ thời trang đầu tiên trong sự nghiệp chỉ mang tính hỗ trợ về mặt tinh thần.

Từ đó, cô bật mí rằng bản thân phải tự lực gánh sinh trong hành trình tiếp đến tại hai tuần lễ thời trang lớn. Ngoài chuyến đi "đơn độc" cùng Fendi đến Milan, Quỳnh Anh Shyn sẽ đi Paris cùng một trợ lý cùng hai bạn hỗ trợ hình ảnh, còn lại khâu phối đồ sẽ do cô đích thân quyết định.

Stylist Nam Phùng chỉ đóng vai trò hỗ trợ tinh thần khi Quỳnh Anh Shyn tham dự tuần lễ thời trang. Ảnh: @quynhanhshyn_.