Mai Hồ hiện tại

Mai Hồ gây chú ý khi hiện diện trong buổi công chiếu phim Thỏ ơi tại Hà Nội . Đây là lần hiếm hoi cô hội ngộ Trấn Thành sau nhiều năm. Hình ảnh cả hai chung khung hình trên thảm đỏ sự kiện được khán giả quan tâm, bàn luận. Ở tuổi 39, Mai Hồ cũng nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Nhiều năm qua, Mai Hồ gần như rút lui khỏi showbiz. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình. Gần đây, Mai Hồ tham gia một khóa học đào tạo về diễn xuất.

Cô hiện là mẹ của hai con, một trai, một gái. Phần lớn thời gian, Mai Hồ tập trung cho các bé. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng cô đưa các con đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Chồng Mai Hồ là doanh nhân Nam Bùi - kém cô 4 tuổi.

Cô từng có khoảng thời gian sang Đức sống cùng chồng. Sau đó, họ trở về Việt Nam vào năm 2021. Chia sẻ về ông xã, Mai Hồ cho biết chồng tâm lý, tôn trọng, ủng hộ mọi quyết định của cô.

Cô sở hữu vẻ ngoài mảnh mai, trẻ trung ở tuổi U40. Mai Hồ duy trì việc tập luyện, ăn uống khoa học để giữ dáng và da đẹp. Bà mẹ theo đuổi phong cách thời trang sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm. Cô chuộng những thiết kế cúp ngực hoặc đầm ôm sát để tôn dáng.

Mai Hồ sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Sau đó, cô góp mặt trong một số MV của Bảo Anh, Dương Triệu Vũ. Mai Hồ từng có khoảng thời gian hẹn hò Trấn Thành nhưng sau đó chia tay. Họ giữ mối quan hệ đồng nghiệp sau khi đường ai nấy đi.

