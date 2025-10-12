Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Maguire được đề nghị mức lương khổng lồ

  • Chủ nhật, 12/10/2025 13:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Theo truyền thông Anh, trung vệ Harry Maguire đang nhận được đề nghị hấp dẫn để sang chơi bóng tại Saudi Arabia.

Maguire được săn đón. Ảnh: Reuters.

Maguire sẽ trở thành cầu thủ tự do khi mùa giải hiện tại khép lại. Với đẳng cấp và kinh nghiệm đã được chứng minh, trung vệ này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của một số CLB giàu có tại Trung Đông, trong đó có Al Nassr và Al Ettifaq. Hai CLB này sẵn sàng trả mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần để thuyết phục Maguire.

Tuy nhiên, Mirror tiết lộ Maguire ưu tiên tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford, miễn là ban lãnh đạo MU sớm đưa ra đề nghị gia hạn. Thực tế, “Quỷ đỏ” từng cân nhắc giữ chân cựu trung vệ Leicester hồi mùa hè năm ngoái, và giờ đây đôi bên đang đẩy nhanh quá trình đàm phán hợp đồng mới.

Một yếu tố quan trọng khác khiến Maguire nghiêng về việc ở lại châu Âu là cơ hội khoác áo tuyển Anh. Trung vệ 32 tuổi này hiểu rằng nếu chuyển sang Saudi Arabia, khả năng được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho các giải đấu lớn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Maguire cũng ý thức rõ rằng bản hợp đồng tiếp theo nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Vì vậy, anh muốn đảm bảo những điều khoản phù hợp trước khi đặt bút ký.

Nếu đạt thỏa thuận, Maguire sẽ tiếp tục gắn bó cùng MU trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định nơi hàng thủ để hướng tới mục tiêu trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu. HLV Ruben Amorim cũng đặt niềm tin và thường xuyên trao cơ hội thi đấu cho Maguire.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.

Duy Luân

Maguire Leicester Maguire MU Saudi Arabia

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Đọc tiếp

