Maeng Seung Ji quá gợi cảm

Maeng Seung Ji gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp đăng tải những hình ảnh gợi cảm, táo bạo. Trong loạt ảnh mới chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên xuất hiện với thiết kế màu nude nữ tính. Phần cổ khoét sâu và đường thắt eo ôm sát, giúp ngôi sao đài MBC tôn lên đường cong gợi cảm.

Các chi tiết cắt xẻ táo bạo của trang phục cùng tạo dáng quyến rũ của Maeng Seung Ji trước ống kính nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Loạt ảnh người đẹp đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bàn luận chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều ý kiến bày tỏ bất ngờ trước vóc dáng gợi cảm của Maeng Seung Ji.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên hài gây xôn xao khi đăng tải ảnh gợi cảm. Trang phục cắt xẻ khoe khéo vòng một bốc lửa luôn là lựa chọn được yêu thích trong tủ đồ của ngôi sao sinh năm 1986. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bức hình diện trang phục ôm sát khoe đường cong khi đi dự tiệc.

Maeng Seung Ji cũng chăm chỉ đăng tải ảnh bikini khoe vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 39. Nhờ chăm chỉ chơi thể thao, kết hợp chế độ ăn uống khắt khe và tập gym, người đẹp có hình thể săn chắc. Nghệ sĩ hài cũng được khán giả khen ngợi với làn da căng bóng cùng gương mặt được nhận xét trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng khi biết Maeng Seung Ji đã sắp bước sang tuổi 40. Nhiều tài khoản cho rằng nữ diễn viên chỉ như mới ngoài 20 tuổi.

Maeng Seung Ji tên thật là Kim Ye Seul, ra mắt với tư cách diễn viên hài trong đợt tuyển chọn của đài MBC vào năm 2013. Ngoài ra, ngôi sao 8X còn tham gia đóng phim, làm MC hay xuất hiện trên một số show truyền hình như Fall in Comedy, Infinite Challenge, Real Men: Female Soldier Special…

Maeng Seung Ji từng thắng giải Nữ diễn viên hài mới xuất sắc tại MBC Entertainment Awards 2013. Bên cạnh đó, người đẹp cũng từng vướng một số lùm xùm đời tư. Năm 2021, cô gây tranh cãi vì đăng ảnh selfie tại nhà vệ sinh nam. Một số bức ảnh hở hang quá đà của Maeng Seung Ji cũng từng bị khán giả phản ứng.

Tháng 7/2022, Maeng Seung Ji từng gây sốc khi tiết lộ nhiều lần bị gạ tình trên mạng xã hội. Người đẹp cho biết từng có một người đàn ông trẻ gốc Hoa sống ở Hàn Quốc đưa ra đề nghị chi trả 500 triệu won, chỉ để được hẹn hò với cô.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.