Madam Pang xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam

  • Thứ sáu, 31/10/2025 06:10 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố đáng tiếc, cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự.

Thai Lan xin loi anh 1

Chủ tịch FAT mong muốn thể thao, đặc biệt là bóng đá, trở thành cây cầu hữu nghị gắn kết các quốc gia. Ảnh: TTXVN.

Chiều 30/10, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã tiếp bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Bangkok.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại buổi tiếp, bà Nualphan Lamsam bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 vào ngày 28/10 vừa qua.

Bà Nualphan nhấn mạnh đây là sai sót hoàn toàn ngoài ý muốn, FAT đã lập tức tiến hành rà soát và cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai.

Bà Nualphan cũng cho biết FAT đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu sang Việt Nam làm việc và trực tiếp giải trình với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dưới sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee.

Nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ bản thân bà đã có 18 năm gắn bó với bóng đá và luôn mong muốn thể thao, đặc biệt là bóng đá, trở thành cây cầu hữu nghị gắn kết các quốc gia.

Bà bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và cho biết luôn cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những lần sang công tác.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc, ông ghi nhận tinh thần tôn trọng lẫn nhau, phản ứng nhanh chóng, thiện chí và cầu thị của FAT, cũng như của bà Chủ tịch Nualphan Lamsam trong xử lý vụ việc.

Đại sứ hy vọng sẽ không tái diễn những sự cố tương tự và mong muốn FAT cũng như cá nhân bà Nualphan tiếp tục đóng vai trò tích cực trong tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai nền bóng đá, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ vui mừng khi hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thái Lan thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

19:07 4/7/2025

Chuyện chưa kể về 4 nữ sĩ quan bảo vệ Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam

Để tạo điểm nhấn công tác bảo vệ, tạo tâm lý tự nhiên thoải mái cho Thủ tướng Thái Lan, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bố trí 4 nữ sĩ quan tiếp cận trẻ trung, xinh xắn.

12:00 29/5/2025

