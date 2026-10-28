MacBook cảm ứng có thể đắt hơn iPhone Duo

Apple dự kiến ra mắt MacBook Pro cảm ứng với giá khởi điểm 2.900 USD, tập trung vào nhà sáng tạo nội dung và biên tập viên chuyên nghiệp.

Thiết kế của MacBook Pro 16 inch. Ảnh: Ars Technica.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple dự kiến ra mắt dòng MacBook cao cấp với màn hình cảm ứng vào ngày 28/10. Giá khởi điểm được đồn đoán khoảng 2.900 USD cho mẫu 14 inch, cao hơn 400 USD so với phiên bản hiện tại.

Dựa trên tin đồn, phiên bản mới vẫn dùng chip M5 Pro và M5 Max. Với dòng 16 inch, mẫu không cảm ứng hiện có giá từ 3.000 USD . Nếu áp dụng cùng mức tăng, phiên bản cảm ứng sẽ có giá ít nhất 3.400 USD . Apple dự kiến vẫn bán dòng không cảm ứng song song các model mới.

MacBook Pro mới nhiều khả năng trang bị màn hình OLED cảm ứng và Dynamic Island, những tính năng lần đầu xuất hiện trên laptop Apple. Theo Gurman, đây là động thái mới nhất từ Táo khuyết nhằm thăm dò nhu cầu thị trường sau khi giới thiệu iPhone Duo màn hình gập, giá từ 2.000 USD .

"Apple sẽ hướng đến các nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng và biên tập viên truyền thông, nhóm khách hàng được xem là phân khúc mục tiêu chính cho loạt sản phẩm mới", Gurman nhận định về sự kiện trải nghiệm MacBook cảm ứng ở Los Angeles (Mỹ).

Nếu tin đồn chính xác, MacBook cảm ứng sẽ trở thành laptop có giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay của Apple, vượt qua MacBook Pro 17 inch năm 2006 ( 2.800 USD ). Hãng sẽ cạnh tranh với các dòng laptop cao cấp từ Dell, vốn cũng trang bị màn hình OLED.

Quyết định trang bị màn hình cảm ứng cho máy tính được cựu CEO Tim Cook đưa ra cách đây khoảng 4 năm, một phần bởi đây là tính năng được khách hàng yêu cầu nhiều nhất.

John Ternus, người kế nhiệm Cook ở vị trí CEO, giám sát quá trình phát triển các thiết bị mới, cũng như phối hợp với đội ngũ phần mềm. Gurman dẫn lời Ternus rằng Apple tụt hậu trong lĩnh vực, nhấn mạnh cảm ứng đã trở thành chức năng thiết yếu trên laptop.

Tin đồn về MacBook cảm ứng xuất hiện từ tháng 1/2023. Đây được xem là thay đổi lớn trong chiến lược của Táo khuyết, khi các lãnh đạo từng bác bỏ ý tưởng laptop cảm ứng suốt 20 năm, cho rằng công nghệ này không phù hợp với thiết kế công thái học của máy Mac.

Tim Cook và John Ternus có vai trò lớn trong quyết định phát triển MacBook cảm ứng. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài màn hình cảm ứng, MacBook Pro mới giữ nguyên diện mạo như mẫu hiện tại, với một số thay đổi gồm viền màn hình mỏng, khối lượng nhẹ hơn đáng kể. Apple được cho còn thiết kế lại hệ thống bản lề, giảm rung lắc khi người dùng chạm vào.

Theo Gurman, công ty còn cải tiến hệ thống tản nhiệt, tăng cường luồng khí lưu thông qua bản lề. Phần mềm macOS cũng được tinh chỉnh cho thao tác cảm ứng, với menu hình tròn xung quanh vị trí ngón tay người dùng. Chuột và bàn phím vẫn là cách điều khiển chủ đạo.

MacBook mới dự kiến vẫn dùng chip M5 Pro và M5 Max. Phiên bản tiếp theo với chip M7 Pro và M7 Max có thể trình làng vào cuối năm sau. Apple nhiều khả năng mở đặt trước sản phẩm trong cùng ngày 28/10, trước khi lên kệ vào 6/11 ở một số thị trường.

Apple còn chuẩn bị loạt nâng cấp khác cho dòng máy tính của hãng. Ngoài MacBook cảm ứng, Táo khuyết đang phát triển thế hệ tiếp theo cho MacBook Air và MacBook Neo, dự kiến ra mắt nửa đầu năm tới.

Phiên bản MacBook Pro tiêu chuẩn nhiều khả năng có thiết kế mới từ thế hệ M7. Các mẫu chip như M7, M7 Pro và M7 Max cũng có kế hoạch ra mắt vào 2027, trước khi Apple trình làng M7 Ultra cùng Mac Studio năm 2028.