Ma túy cuốn phăng sự nghiệp của nhiều 'ngọc nữ' showbiz

Ma túy đã khiến nhiều nghệ sĩ đánh mất danh tiếng, sự nghiệp và sức khỏe, để lại những năm tháng khủng hoảng được họ nhắc đến trong hồi ký cá nhân.

Những giọt nước mắt hối hận và quyết tâm cai nghiện ma túy của Noriko Sakai năm 2009.

Ánh đèn sân khấu, những tour diễn kín khán giả và hình tượng “ngọc nữ” từng giúp Noriko Sakai hay Carrie Fisher trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, trong hồi ký và các cuộc phỏng vấn sau này, cả hai đều nhắc đến những năm tháng bị ma túy và khủng hoảng tinh thần bào mòn phía sau hào quang showbiz.

“Ngọc nữ” Nhật Bản ngã ngựa vì ma túy

Noriko Sakai từng là biểu tượng thanh xuân của khán giả châu Á vào cuối thế kỷ 20. Với biệt danh Nori-P, bà nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 nhờ hình tượng trong trẻo, các bản tình ca J-pop và loạt phim truyền hình ăn khách như Hoshi no Kinka (Tạm dịch: Ngôi sao may mắn).

Ca khúc Aoi Usagi đưa Sakai trở thành một trong những “ngọc nữ” nổi bật nhất showbiz Nhật Bản thập niên 1990. Hình ảnh dịu dàng, kín tiếng giúp bà xây dựng lượng người hâm mộ lớn tại Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan và nhiều nước châu Á.

Vì vậy, vụ bê bối ma túy năm 2009 của Sakai tạo ra cú sốc lớn với công chúng Nhật Bản.

Noriko Sakai phát hành hồi ký Lời chuộc lỗi (Hansei) sau bê bối ma túy năm 2009.

Biến cố bắt đầu khi chồng Sakai bị cảnh sát Tokyo bắt vì liên quan ma túy đá tại quận Minato. Quá trình điều tra sau đó dẫn cảnh sát đến căn hộ riêng của nữ ca sĩ ở Tokyo, họ phát hiện chất kích thích cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Ban đầu, Sakai được triệu tập để xét nghiệm nhưng rời đi với lý do phải đón con trai. Sau đó, nữ ca sĩ biến mất nhiều ngày giữa lúc truyền thông Nhật Bản đồng loạt đăng ảnh truy tìm. Theo điều tra của cảnh sát, Sakai đã cắt và nhuộm tóc trước khi ra đầu thú. Kết quả xét nghiệm tóc sau đó cho thấy dấu vết methamphetamine.

Ngày 7/8/2009, Sakai ra đầu thú và bị bắt với cáo buộc tàng trữ ma túy. Truyền thông Nhật Bản khi đó mô tả đây là một trong những scandal gây chấn động lịch sử showbiz nước này vì khoảng cách quá lớn giữa hình tượng “ngọc nữ quốc dân” và vụ án ma túy.

Sau bê bối, Sakai phát hành hồi ký Lời chuộc lỗi (Hansei). Trong đó, bà kể về giai đoạn tinh thần suy sụp và sự lệ thuộc vào ma túy đá. Nữ ca sĩ viết bản thân từng tin chất kích thích có thể giúp giải tỏa áp lực và cảm giác cô độc trong cuộc sống hôn nhân lẫn công việc.

Trong hồi ký, Sakai thừa nhận bản thân nghĩ mình có thể kiểm soát việc sử dụng ma túy nhưng ngày càng lệ thuộc hơn. Bà cũng kể lại cảm giác hoảng loạn trong những ngày bỏ trốn trước khi ra đầu thú. Nữ ca sĩ nhận ra khoảng thời gian đó là lúc bà nhận ra sự nghiệp và hình ảnh mình gây dựng suốt hơn 20 năm đang bên bờ vực thẳm.

Scandal khiến hình ảnh của Sakai sụp đổ gần như hoàn toàn chỉ trong vài tuần. Toyota gỡ quảng cáo có mặt nữ ca sĩ khỏi website, hơn 150 sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang của bà bị thu hồi, còn công ty quản lý Sun Music chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm hợp tác.

Sau khi được hưởng án treo, Sakai tạm rời showbiz để cai nghiện và theo học ngành phúc lợi xã hội, điều dưỡng. Những năm sau đó, bà tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy tại Nhật Bản và Trung Quốc.

Công chúa Star Wars và những năm tháng nghiện ngập

Carrie Fisher, nổi tiếng trong vai Công chúa Leia trong loạt phim Star Wars gốc (1977-1983). Cô không né tránh những giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời khi viết hồi ký Wishful Drinking (Tạm dịch: Thèm rượu) và Postcards from the Edge (Tạm dịch: Bưu thiếp từ vực thẳm). Nữ diễn viên từng công khai nói về chứng rối loạn lưỡng cực, nghiện cocaine và quá trình nhiều năm phụ thuộc vào thuốc kê đơn giữa lúc trở thành biểu tượng của loạt phim Star Wars.

Trong Wishful Drinking, Fisher cho rằng danh tiếng đến quá sớm khiến bà dần mất kiểm soát với chất kích thích. Bà kể bản thân bắt đầu sử dụng cocaine trong giai đoạn quay The Empire Strikes Back và xem ma túy như cách đối phó với áp lực tâm lý.

“Thuốc khiến tôi cảm thấy bình thường hơn. Chúng kiềm chế tôi”, Fisher nói trong cuộc phỏng vấn với Psychology Today năm 2001 khi nhắc lại quãng thời gian nghiện ngập.

Carrie Fisher nhiều lần nhắc đến chứng nghiện cocaine và khủng hoảng tinh thần trong hồi ký Wishful Drinking.

Nữ diễn viên cũng nhiều lần viết về cảm giác lệ thuộc ngày càng nặng khi sự nổi tiếng của Star Wars bùng nổ trên toàn cầu. Theo Fisher, tần suất sử dụng ma túy dần vượt khỏi tầm kiểm soát. “Dần dần, tôi nhận ra mình sử dụng nhiều ma túy hơn những người khác và mất đi sự lựa chọn của mình trong vấn đề này”, bà kể trong một cuộc phỏng vấn.

Một trong những biến cố lớn nhất xảy ra năm 1985, khi Fisher nhập viện sau khi dùng quá liều thuốc kê đơn kết hợp thuốc ngủ. Trải nghiệm này sau đó trở thành chất liệu cho Postcards from the Edge - tiểu thuyết bán tự truyện về một nữ diễn viên nghiện ngập, khủng hoảng tinh thần và vật lộn với danh tiếng giữa Hollywood.

Carrie Fisher qua đời cuối năm 2016 ở tuổi 60 sau sự cố y tế trên chuyến bay từ London về Los Angeles. Báo cáo pháp y sau đó cho biết cơ thể bà có dấu vết cocaine, heroin, MDMA và nhiều loại thuốc phiện khác.

Sau khi Fisher qua đời, con gái bà - Billie Lourd - nói nữ diễn viên đã “vật lộn với chứng nghiện ma túy và bệnh tâm thần suốt cả cuộc đời”. Theo Lourd, Fisher luôn muốn công khai câu chuyện của mình để khuyến khích mọi người nói nhiều hơn về các vấn đề tâm lý và vấn nạn chất kích thích.