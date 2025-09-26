Vào vai kẻ buôn lậu, rửa tiền, đặc vụ FBI thu hàng triệu USD

Đặc vụ Martin Suarez đóng giả là một "kẻ buôn lậu và rửa tiền bẩn" để thâm nhập băng đảng North Coast Cartel, ông đã thu được hàng triệu USD tiền bán ma túy. Một phần tiền được chuyển vào kho bạc của cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ các cuộc điều tra tiếp theo.

Martin Suarez (ở giữa) cùng các đồng nghiệp năm 1990. Ảnh: FBI.

Theo The Wall Street Journal (WSJ), cuộc chiến với thế giới ma túy có lẽ là cuộc chiến mãi không có hồi kết. Dù hơn 50 năm trước nước Mỹ đã tuyên bố tiến hành "cuộc chiến chống ma túy" thì đến nay hiệu quả của cuộc chiến này dường như là hư vô. Chủng loại ma tuý bất hợp pháp đang nhiều hơn, rẻ hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã cho phép sử dụng vũ lực quân sự chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latinh. Tuy nhiên, cuộc chiến với cần sa, heroin, cocaine đến fentanyl không chỉ là với thế giới tội phạm. Mà đó là cuộc đấu tranh chống lại sự yếu đuối của con người, điều khiến mọi nỗ lực chiến đấu có thể trở thành bất khả thi.

Bối cảnh khó khăn này khiến Inside the Cartel không chỉ mang lại cảm giác hồi hộp khi thâm nhập vào thế giới tội phạm mà còn là sự hứng khởi khi đã thực hiện một nhiệm vụ đầy khó khăn.

Cuốn sách ra mắt ngày 16/9. Ảnh: WSJ.

Martin Suarez, một cựu đặc vụ FBI được trao tặng huân chương, đã dành phần lớn thời gian trong những năm 1990 để hoạt động bí mật, phanh phui các phi vụ buôn lậu cocaine và rửa tiền, đồng thời giúp triệt phá băng đảng North Coast Cartel của Colombia.

Mạo hiểm mạng sống từng ngày

Cuốn sách của ông về giai đoạn này, được viết cùng Ian Frisch, mang đậm chất Hollywood, truyền tải những khoảnh khắc sống động khi đeo thiết bị nghe lén trong một căn phòng đầy rẫy những kẻ buôn người có vũ trang.

Nội dung sách kể cuộc điều tra kéo dài hai năm của Suarez về hoạt động rửa tiền của North Coast Cartel. Hoạt động tại Puerto Rico và đóng giả là một "kẻ buôn lậu và rửa tiền bẩn", ông đã thu được hàng triệu USD tiền bán ma túy từ nhiều người buôn bán khác nhau.

Một phần tiền được chuyển vào kho bạc của cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ các cuộc điều tra tiếp theo. Một phần được chia thành các khoản tiền nhỏ hơn để chuyển trở lại băng đảng, nơi chúng xử lý tiền mặt, thực hiện lệnh chuyển tiền và séc thông qua các ngân hàng Aruba mà không biết đã chịu sự giám sát vô hình của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Trên thực tế, hoạt động của ông Suarez thành công đến mức ông và những người khác trong FBI lo ngại rằng nếu Quốc hội phát hiện ra sớm, họ sẽ phải đối phó với "hậu quả chính trị" của việc để cơ quan thực thi pháp luật Mỹ hợp tác, dù chỉ là tạm thời, với những kẻ buôn bán ma túy quốc tế.

Những tiêu đề mà ông tưởng tượng ra như FBI giúp băng đảng Colombia rửa tiền, sẽ là một thảm họa. Điều này càng cho thấy sự mạo hiểm, thậm chí cả mạng sống, mà ông và các đồng nghiệp FBI phải đối mặt mỗi ngày.

Đan xen danh tính đặc vụ và kẻ buôn ma tuý

Là một cựu sĩ quan Hải quân tháo vát, ông đã phải rời xa gia đình trẻ của mình trong nhiều tuần liền để đổi danh tính từ Martin sang "Manny". Vợ ông lo lắng cho sự an toàn của ông trong khi hai cậu con trai nhỏ của ông trưởng thành với rất ít lần được liên lạc với cha.

Trong vai Manny, ông Suarez để ria mép rậm, mặc áo sơ mi lụa Italy, đi bốt cao bồi và đeo trang sức vàng, lái những chiếc Porsche sang trọng để lừa các trùm ma túy Colombia tin tưởng mình. Ông có một "bạn gái" bí mật, một đặc vụ FBI đang mang thai, và thậm chí còn nhận nuôi một "chú chó bí mật". Ông biết cách gọi rượu Johnnie Walker Black Label, "uống đá, nguyên chất", loại rượu ưa thích của giới buôn ma túy. Ông từ chối các nhãn hiệu khác, kể cả bia, vì chọn sai có thể rơi vào bẫy.

Trong cuộc sống giả tạo này, ông vẫn rất khéo léo và bình tĩnh dưới áp lực dữ dội và sự đe dọa tính mạng. Theo thời gian, tính cách Martin và Manny của ông đan xen thành "một điệu nhảy giữa hai tính cách. Theo thời gian, tôi thường xuyên là Manny hơn là Martin", ông chia sẻ.

Nhờ sự thâm nhập sâu, Suarez quan sát rất kỹ bức chân dung về văn hóa ma túy. Những kẻ buôn ma túy Colombia khoác lên mình trang sức và đồng hồ Rolex vàng, vây quanh là những phụ nữ quyến rũ đi giày cao gót và móng tay đỏ của họ "được mài sắc như dao găm".

Những kẻ rửa tiền trong số họ thường có trình độ học vấn cao, bao gồm một người từng học tại Harvard. Còn những kẻ buôn lậu xuất thân từ những hoàn cảnh khiêm tốn hơn với một số thiếu sót. Ví dụ, một tay buôn lậu khét tiếng tên là José, gặp khó khăn trong việc đếm tiền dù đây là một kỹ năng quan trọng trong nghề của hắn.

Nỗ lực của ông đã được đền đáp. Việc ông tỉ mỉ thu thập thông tin, "gần như lúc nào cũng đeo máy ghi âm", đã cung cấp bằng chứng để chính quyền Mỹ vào năm 1994 truy tố 52 bị cáo với các tội danh từ buôn bán ma túy đến rửa tiền. Theo ông Suarez, vụ án này là một bước ngoặt lớn trong nhận thức của chính phủ liên bang về quy mô "thị trường tiền tệ ngầm" của các băng đảng. Trong quá trình này, băng đảng đã phát hiện ra âm mưu bí mật của ông và cử sát thủ đến ám sát ông.

Dù thành công triệt phá được một băng nhóm lớn và đã sống sót sau cả quá trình điều tra và bị ám sát, Suarez vẫn phải luôn để ý những băng nhón ma túy mới nổi lên. "Cho dù có bao nhiêu ma túy bị tịch thu ở Mỹ, cho dù có bao nhiêu chuỗi buôn bán quốc tế bị phá vỡ" thì "các trùm ma túy ở Colombia vẫn tiếp tục sản xuất thêm cocaine và tìm ra những cách thức buôn lậu mới".

Bất chấp sự khó khăn này, đây vẫn là một cuộc chiến cao cả và cần theo đuổi. Và với những người như Suarez, việc đóng góp chỉ một phần nhỏ sức lực cũng đủ khiến ông tự hào. "Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác mà tôi muốn làm hơn trong đời", ông viết.