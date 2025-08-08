Ma túy, buôn lậu, thế giới ngầm trong mắt nữ tác giả trẻ

Trong dòng chảy văn học đương đại, nơi những câu chuyện lãng mạn chiếm ưu thế, “Cửa rừng” của Lam Trang xuất hiện như một làn gió lạ.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cây bút trẻ đến từ Quảng Ninh không chỉ đặt ra những câu hỏi gai góc về tội ác, sự tha hóa và bóng tối trong con người, mà còn cho thấy một sự dấn thân táo bạo trong lựa chọn đề tài.

Lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ 21 - giai đoạn miền núi, biên giới nước ta còn bị hoành hành bởi nạn ma túy, buôn lậu, thổ phỉ, và đặc biệt là phá rừng, Cửa rừng không đi theo lối mòn của những câu chuyện đơn thuần về thân phận hay tình yêu. Truyện xoay quanh Lưu Ly, cô gái trẻ phải đối diện với cái chết bí ẩn của cha mình, và từ đó dấn thân vào một hành trình đầy đau đớn để vạch trần sự thật.

Sách Cửa rừng. Ảnh: Minh Nguyệt.

Lưu Ly - nhân vật trung tâm - là một hình mẫu thú vị. Từ một tiểu thư trong sáng, xinh đẹp, hồn nhiên, cô trở thành người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trong lòng nỗi buồn thăm thẳm và bản tính dịu dàng. Cái chết đột ngột và đầy uẩn khúc của cha đã khiến cô đánh đổi cả tương lai để đi tìm lời giải cho những gì bị chôn vùi dưới bóng tối của thế giới ngầm. Tình tiết truyện dẫn dắt người đọc qua từng góc khuất của giới giang hồ, thế lực đen tối trong thương trường, và cả những kẻ tiếp tay cho nạn phá rừng, buôn lậu.

Đồng hành cùng Lưu Ly là hai người đàn ông với hai thân phận đối lập nhưng đều mang những vai trò then chốt. Minh Hiệp - một chiến sĩ cảnh sát giao thông chính trực, người là chứng nhân nỗi đau của Lưu Ly và luôn làm mọi cách để bảo vệ cô. Minh Hiệp mang đến cho truyện một luồng sáng hy vọng và cảm xúc.

Ngược lại, Việt Anh - người bạn thanh mai trúc mã của Lưu Ly, lại là một “ẩn số” lớn. Là con trai của một trùm xã hội đen, Việt Anh sống trong mâu thuẫn và giằng xé giữa tình cảm cá nhân và tội lỗi của gia đình. Liệu cậu sẽ là người đồng hành đáng tin hay trở thành kẻ đối nghịch trong hành trình đi tìm sự thật của Lưu Ly? Chính sự giằng co tâm lý này khiến nhân vật Việt Anh trở nên nhiều chiều, phức tạp và là một điểm nhấn đáng giá trong cấu trúc truyện.

Với Cửa rừng, tác giả Lam Trang gây ấn tượng bởi cách xây dựng nhân vật sắc sảo và sự phát triển hợp lý trong suốt tuyến truyện. Không đơn thuần là truyện trinh thám hay xã hội đen, Cửa rừng còn là tiểu thuyết tâm lý - hiện thực có chiều sâu, nơi con người phải đấu tranh với chính bản thân mình trước khi đối đầu với kẻ thù bên ngoài.

Tác giả Lam Trang.

Nhà văn Dương Hướng - Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam - đã dành lời động viên cho tác phẩm đầu tay của Lam Trang: “Việc một người trẻ như Lam Trang dám viết, dám dấn thân vào đề tài khó là điều rất đáng quý. Viết nhiều để khám phá khả năng thực thụ của bản thân là con đường mà người viết nào cũng phải trải qua.”

Tương tự, nhà văn Vũ Thảo Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Quảng Ninh, cũng nhận xét Cửa rừng là “cuốn tiểu thuyết đáng đọc, có chiều sâu và sức nặng.” Những nhận xét tích cực từ giới chuyên môn là nguồn động viên quý giá để Lam Trang tiếp tục vững bước trên hành trình văn chương.

Là người yêu thích văn học Nhật Bản, đặc biệt thần tượng Kawabata Yasunari - nhà văn đoạt Nobel Văn học năm 1968, Lam Trang chịu ảnh hưởng rõ rệt từ phong cách giàu chất trữ tình và chiều sâu nội tâm của Kawabata. Sinh ra và lớn lên trong môi trường đô thị hiện đại nhiều áp lực, Lam Trang tìm đến văn chương như một cách để giải tỏa những lo lắng thường nhật. Viết đối với cô không đơn thuần là sáng tạo nghệ thuật, mà là một liệu pháp tinh thần. Những con chữ trong “Cửa rừng” chất chứa nhiều nỗi niềm và khát vọng được thấu hiểu, yêu thương.