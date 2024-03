'Ma nữ' Mai Davika cản bước Suni Hạ Linh

Sự xuất hiện của một số gương mặt trong chương trình thậm chí gây khó hiểu vì họ không có dấu ấn gì trong lĩnh vực nghệ thuật mà nổi lên bởi scandal. Trong số đối thủ của Suni Hạ Linh, Mai Davika hiện rất được quan tâm. Lý do là trước khi có mặt ở Hồ Nam và vướng nghi vấn tham gia Đạp gió 2024, Mai Davika đã là ngôi sao hạng A tại Thái Lan. Theo truyền thông Thái Lan, Mai Davika là một trong 6 diễn viên có cát-xê cao nhất xứ chùa vàng. Do đó, “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” xuất hiện ở một chương trình cứu vớt sự nghiệp của các ngôi sao nữ như Đạp gió rất gây chú ý. Ảnh: Davikah.

rương Dư Hi nổi bật với ngoại hình, gương mặt đẹp. Sinh năm 1993, nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim như Lưu Ly mỹ nhân sát, Dữ Quân Ca, Gió nam hiểu lòng tôi, Cây dành dành nở hoa… Được chú ý nhờ nhan sắc nhưng Trương Dư Hi chưa bứt phá trong sự nghiệp. Do đó, qua Đạp gió 2024, người hâm mộ kỳ vọng nữ diễn viên tỏa sáng và được chú ý nhiều hơn. Ảnh: QQ.

Yamy (tên thật Quách Dĩnh, sinh năm 1991) là đội trưởng của nhóm nhạc Hỏa tiễn Thiếu nữ 101. Nhóm nhạc này được thành lập thông qua chương trình sống còn Sáng tạo 101. Do đó, Yamy không chỉ có lượng fan lớn mà còn được đánh giá cao về năng lực ca hát, trình diễn. Truyền thông Trung Quốc nhận định Yamy là đối thủ mạnh của tất cả tỷ tỷ trong chương trình. Jung Nicole (ảnh phải) là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc KARA. Nữ ca sĩ cũng toàn diện kỹ năng. Sức hút trên sân khấu được đánh giá cao nên Nicole có thể giành cơ hội thành đoàn. Ảnh: Weibo, SBS.

Thích Vy cũng là nhân tố gây bất ngờ khi xuất hiện ở chương trình, theo QQ. Trong 2 năm qua, nữ diễn viên tập trung vào việc phát sóng trực tiếp và vẫn duy trì được sức nóng. Do đó, có tin đồn Thích Vy được mời tham gia để “cứu vãn” dàn tỷ tỷ được đánh giá là không nổi bật của chương trình năm nay. Sinh năm 1984, Thích Vy nổi tiếng với các phim như Mỹ nhân tâm kế, Cổ kiếm kỳ đàm, Hồi mã thương… Ảnh: Sohu.

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.