M Riverside Danang khởi động kinh doanh, bàn triển vọng bất động sản

Ngày 14/10, lễ khởi động kinh doanh dự án M Riverside Danang diễn ra tại Đà Nẵng thu hút khoảng 300 chuyên viên từ Mayhomes Realty và hơn 10 đại lý bất động sản tham gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm về dòng tiền và triển vọng thị trường Đà Nẵng quý IV/2026 tập trung phân tích các động lực và yếu tố định hình giá trị bất động sản (BĐS).

Góc nhìn về dòng tiền và triển vọng bất động sản Đà Nẵng

Trong sự kiện kick-off dự án M Riverside Danang, điểm nhấn nổi bật là phiên tọa đàm “Dòng tiền và triển vọng bất động sản Đà Nẵng quý IV/2026” với sự tham gia của TS Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia; ông Trần Văn Bình - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; ông Phạm Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Mayhomes & Tổng giám đốc SalePro.com.

Sự tham gia của 3 chuyên gia đầu ngành tại tọa đàm “Dòng tiền và triển vọng bất động sản Đà Nẵng quý IV/2026”.

Ở góc độ vĩ mô, thị trường và kinh doanh, các diễn giả phân tích rằng từ diễn biến lãi suất và chính sách tiền tệ đến cán cân cung - cầu, khả năng khai thác tài sản trong bối cảnh dòng vốn liên tục dịch chuyển. Trọng tâm thảo luận là yếu tố giúp BĐS duy trì sức hấp dẫn và giá trị dài hạn.

Lãi suất và dòng tiền

Từ góc nhìn vĩ mô, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng lãi suất biến động theo chu kỳ kinh tế và nhu cầu tín dụng. Chính sách tiền tệ hiện hướng đến cân bằng giữa ổn định tỷ giá, bảo vệ giá trị đồng Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng. Ông kỳ vọng lãi suất có thể đi ngang trước khi giảm, đồng thời đánh giá Đà Nẵng còn nhiều dư địa phát triển nhờ hạ tầng, logistics, cảng biển, không gian ven sông và ven biển, định hướng phát triển trung tâm tài chính, công nghệ cao, dữ liệu và nghỉ dưỡng, hướng đến trở thành “thành phố vàng” trong tương lai.

Ông Trần Văn Bình - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS).

Từ góc nhìn thị trường, ông Trần Văn Bình phân tích sự khác biệt về nguồn cung giữa các phân khúc, nhấn mạnh vai trò nhu cầu thực và lợi thế khan hiếm đối với khả năng duy trì giá trị BĐS.

“Khách hàng quan tâm sản phẩm gắn với dòng tiền, ví dụ mua cùng số tiền, cùng tài sản nhưng khai thác ở Đà Nẵng lợi thế hơn so với Hà Nội, TP.HCM. Mỗi thành phố lớn gắn liền một dòng sông - sản phẩm nào sở hữu vị trí kề sông, vừa tọa lạc ngay trung tâm chắc chắn giá trị sẽ cao hơn. Số liệu thống kê đã chứng minh sức hút của Đà Nẵng, có trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, nhiều thương hiệu lớn xuất hiện ở Đà Nẵng, nhất là thương hiệu nghỉ dưỡng lớn, có thể nói Đà Nẵng là thành phố có nhiều kỷ lục thế giới”.

Ông Phạm Xuân Hiếu nhận định thị trường BĐS khó sớm trở lại giai đoạn tăng trưởng nóng. Vì thế, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang tài sản tạo dòng tiền, nhất là khi kinh tế vĩ mô xuất hiện tín hiệu tích cực. Theo ông, quỹ đất ven sông tại trung tâm Đà Nẵng hữu hạn, tạo lợi thế khan hiếm cho dự án bên sông Hàn. Tài sản có lợi thế rõ ràng về vị trí, cảnh quan và công năng khai thác có thể tạo nên sự khác biệt trong quá trình tiếp cận khách hàng và cạnh tranh trên thị trường.

M Riverside Danang và hành trình kết nối giá trị với thị trường

Tọa lạc tại trục đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, liền kề sông Hàn và kết nối trực tiếp trung tâm hành chính, thương mại và du lịch của thành phố, M Riverside Danang sở hữu lợi thế hiếm có về vị trí. Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối đến cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, công viên APEC, khu vực thương mại sầm uất, chỉ khoảng 10 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

M Riverside Danang được xây dựng với concept Work - Live - Resort. Tại đây, khách hàng được nâng niu với đặc quyền cao cấp riêng tư được phát triển trên quỹ đất 1.853 m2 với quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và 312 căn hộ thương mại dịch vụ. Dự án được phát triển bởi Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam, dự kiến ra mắt thị trường với giá từ 3,5 tỷ đồng /sản phẩm.

Toàn cảnh lễ kick-off dự án M Riverside Danang với sự hợp tác giữa chủ đầu tư và tổng đại lý miền Trung Mayhomes Realty cùng hơn 10 đại lý bất động sản khác trên địa bàn thành phố.

Trong bối cảnh thị trường chú trọng giá trị thực và hiệu quả khai thác, việc kết hợp hoạt động kick-off với tọa đàm chuyên sâu cũng thể hiện định hướng tiếp cận thị trường gắn với kiến thức, khả năng phân tích và sự am hiểu nhu cầu khách hàng, cùng hướng đến giá trị BĐS có cơ sở và triển vọng dài hạn.