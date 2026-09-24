Lễ ra quân tổng đại lý miền Bắc của M Riverside Danang

Sự kiện kick-off dự án M Riverside Danang quy tụ hơn 400 chuyên viên kinh doanh từ Indochine, Đất Xanh Miền Bắc, NOV Nhật Tân, Đông Tây Land Miền Bắc, BĐS Duyên Hải, MSH Group.

Tại sự kiện, các chuyên viên kinh doanh đã cùng khởi động giai đoạn giới thiệu dự án ra thị trường.

Khởi động chiến dịch M Riverside Danang

Sự kiện có sự tham gia của hơn 400 chuyên viên kinh doanh, đại diện các đơn vị phân phối bất động sản như Indochine, Đất Xanh Miền Bắc, NOV Nhật Tân, Đông Tây Land Miền Bắc, BĐS Duyên Hải, MSH Group.Trong chương trình, đại diện đơn vị phát triển chia sẻ tổng quan dự án, định vị sản phẩm và chiến lược tiếp cận thị trường khi bất động sản Đà Nẵng đang phân hóa rõ nét.

Toàn cảnh sự kiện kick-off M Riverside Danang vào sáng ngày 21/9.

Chương trình cũng giới thiệu chính sách bán hàng dành cho khách hàng với những ưu đãi: Chiết khấu đến 26%, miễn phí quản lý 2 năm, đa dạng phương thức thanh toán tùy theo nhu cầu của khách hàng. Các tiết mục nghệ thuật góp phần truyền tải tinh thần về không gian sống hiện đại, năng động và đề cao trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Bà Vũ Thị Như Mai, Tổng giám đốc Sao Mai Việt, nhận định về sản phẩm: “Trong bối cảnh thị trường còn khá thận trọng với các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng do rào cản về pháp lý và bài toán công suất khai thác mang tính thời vụ, thì M Riverside Danang là điểm sáng tại ‘thủ phủ’ nghỉ dưỡng Đà Nẵng. Dự án sở hữu vị trí đặc biệt bên sông Hàn - khu vực trung tâm hiếm hoi còn lại, đồng thời tích hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng sản phẩm. Chính mô hình này giúp dự án có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ khách thuê ở dài hạn, chuyên gia làm việc đến khách du lịch lưu trú ngắn ngày. Dự án cũng có pháp lý minh bạch, có giấy phép xây dựng. Điều đó đồng nghĩa với khả năng tạo ra dòng tiền ổn định hàng tháng cho chủ sở hữu. Do đó, chúng tôi tự tin vào tiềm năng của sản phẩm này trong giai đoạn tới”.

Bà Vũ Thị Như Mai, đại diện đơn vị phát triển dự án, chia sẻ về ý tưởng phát triển theo mô hình “work - live - resort” của M Riverside Danang.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hải Anh, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Indochine, nhận định khách hàng ngày nay ưu tiên sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sở hữu tài sản, vừa tạo dòng tiền ổn định.

“Thị trường hiện nay không còn là cuộc chơi của số đông, mà là sự lựa chọn của sản phẩm có giá trị thực. Dự án M Riverside Danang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ vị trí trung tâm, giá trị khai thác cho thuê linh hoạt và mô hình căn hộ đa chức năng. Đã lâu mới trở lại thị trường Đà Nẵng, nhưng chúng tôi khá thích thú với dự án này”, ông Nguyễn Hải Anh chia sẻ.

M Riverside Danang: Chất sống thời thượng với mô hình “work - live - resort”

M Riverside Danang nằm bên sông Hàn, sở hữu 3 mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, thuộc khu vực trung tâm đô thị Đà Nẵng, gần trục du lịch ven sông và bãi biển Mỹ Khê.

Từ đây, cư dân có thể di chuyển 5-10 phút đến cầu Rồng, cầu Sông Hàn, công viên APEC, bảo tàng Chăm, các tuyến phố du lịch - thương mại ven sông như Bạch Đằng, cầu tình yêu, tượng Cá chép hóa rồng và bãi biển Mỹ Khê.

Dự án có quy mô khoảng 1.853 m2, cao 25 tầng, gồm 312 căn hộ thương mại dịch vụ đa năng nhìn trực diện sông Hàn. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng tri thức và cao cấp như chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng cư dân quốc tế tại Đà Nẵng, với giá dự kiến từ 3,5 tỷ đồng .

Hình ảnh phối cảnh M Riverside Danang với vị trí đắc địa ngay tại sông Hàn - TP Đà Nẵng.

M Riverside Danang phát triển theo mô hình “work - live - resort”, kết hợp không gian làm việc, lưu trú và nghỉ dưỡng trong một hệ sinh thái. Dự án bố trí co-working, phòng họp, dịch vụ văn phòng cùng các loại căn hộ studio, một và hai phòng ngủ.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng gồm hồ bơi, phòng gym, spa, rooftop lounge, nhà hàng và không gian thư giãn đa chức năng hướng đến trải nghiệm sống kết hợp nghỉ dưỡng, hỗ trợ cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Trong bối cảnh Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng về du lịch và thu hút chuyên gia đến làm việc tại miền Trung, mô hình này được kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn lẫn ngắn hạn, vừa có thể khai thác cho thuê.

M Riverside Danang được phát triển với nền tảng từ chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam - đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ lưu trú, cùng Sao Mai Việt - đơn vị phát triển dự án. Lễ ra quân tổng đại lý miền Bắc đánh dấu M Riverside Danang bước vào giai đoạn triển khai bán hàng, trong bối cảnh thị trường Đà Nẵng tiếp tục sàng lọc sản phẩm có vị trí và khả năng khai thác linh hoạt.