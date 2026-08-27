Khi Đà Nẵng vượt khỏi định vị 'thành phố du lịch'

Trong quy hoạch mới đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng được định vị trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng được định vị trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm lớn về logistics, tài chính, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế.

Đà Nẵng - cực tăng trưởng quan trọng

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới là Đà Nẵng chuyển từ mô hình phát triển “đơn cực du lịch” sang cấu trúc kinh tế đa chức năng, đa trung tâm và đa động lực tăng trưởng.

Đà Nẵng được định vị trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước về logistics, tài chính, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế.

Khởi công ngày 25/4, cảng Liên Chiểu được định hướng trở thành cảng nước sâu quy mô lớn của miền Trung, đóng vai trò trung tâm logistics quốc tế. Nơi đây cũng trở thành “mảnh ghép” quan trọng giúp Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục được mở rộng để nâng công suất khai thác dự kiến lên 25 triệu khách mỗi năm, giúp tăng năng lực kết nối quốc tế và phục vụ vai trò trung tâm giao thương mới của miền Trung. Song song đó là không gian liên kết giữa Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn - Chu Lai sau sáp nhập. Chuỗi đô thị biển này được định hướng trở thành hành lang kinh tế mới của miền Trung, tích hợp du lịch, logistics, công nghệ và dịch vụ quốc tế.

Sự dịch chuyển của dòng người

Khi thành phố bước sang cấu trúc kinh tế mới, điều thay đổi đầu tiên là dòng người. Đà Nẵng sẽ thu hút lớp cư dân hoàn toàn mới.

Đà Nẵng sở hữu môi trường sống cân bằng, chi phí sống hợp lý, hạ tầng hiện đại, mật độ không gian xanh cao và chất lượng sống ven biển hiếm có tại Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng với nhóm lao động tri thức toàn cầu - những người ngày càng ưu tiên chất lượng sống thay vì tập trung vào cơ hội việc làm. Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng liên tục nằm trong nhóm thành phố hấp dẫn với cộng đồng chuyên gia nước ngoài, nhóm làm việc linh hoạt từ xa (digital nomad).

Đà Nẵng trở thành điểm đáng đến, đáng sống, đáng làm việc, đáng đầu tư

Song song với đó, du lịch của thành phố duy trì đà tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế.

Điều đáng chú ý nằm ở cấu trúc khách đang thay đổi. Đà Nẵng không còn chỉ đón khách nghỉ dưỡng vài ngày, mà xuất hiện nhiều nhóm lưu trú trung và dài hạn. Đó là các chuyên gia công nghệ, doanh nhân, khách công tác quốc tế và cộng đồng làm việc từ xa. Thành phố dần vượt khỏi vai trò điểm đến du lịch, để trở thành nơi sống và làm việc thực sự.

Khi “đáng đến” mở rộng thành “đáng sống - đáng làm việc - đáng đầu tư”

Hiện nay, Đà Nẵng không chỉ có “chất sống”, mà dần hình thành “chất việc làm”. Nhu cầu lúc này không chỉ là khách sạn hay căn hộ nghỉ dưỡng truyền thống. Thị trường bắt đầu cần sản phẩm có thể phục vụ nhiều nhu cầu như ở, làm việc, lưu trú trung hạn, nghỉ dưỡng và khai thác đầu tư. Đó là lý do mô hình Work - Live - Resort (Làm việc – Sinh sống - Nghỉ dưỡng) dần được quan tâm tại Đà Nẵng.

Khung cảnh dự án M Riverside Danang bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh.

Trong bối cảnh đó, M Riverside Danang là một trong những dự án đáng chú ý khi được phát triển theo định hướng Work - Live - Resort (Làm việc – Sinh sống - Nghỉ dưỡng) tại trung tâm Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên khu đất 3 mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, ngay bên sông Hàn. M Riverside Danang có quy mô 25 tầng với 312 căn hộ thương mại dịch vụ. Mức giá dự kiến từ 3,5 tỷ đồng , và được xây dựng trên quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài. Tại M Riverside Danang, hệ tiện ích như hồ bơi, gym, spa, business lounge, co-working space, nhà hàng… được phát triển theo hướng phục vụ đa lớp nhu cầu.

Lợi thế của M Riverside Danang không chỉ nằm ở vị trí “kề sông, cận biển, lõi trung tâm”, mà còn ở việc dự án xuất hiện đúng thời điểm Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong tương lai, nhóm tài sản bên sông Hàn sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu lưu trú và làm việc ngày càng tăng của chuyên gia quốc tế, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là nhóm khách có tiêu chuẩn lưu trú hoàn toàn khác. Họ không chỉ cần một nơi ở, mà cần không gian có thể sống, làm việc, thư giãn, tiếp khách và duy trì nhịp sống dài hạn. Đó cũng là khoảng trống mà mô hình Work - Live - Resort (Làm việc – Sinh sống - Nghỉ dưỡng) có thể đáp ứng tốt hơn so với căn hộ ở truyền thống hay mô hình nghỉ dưỡng thuần túy.

Khi đô thị chuyển mình từ thành phố du lịch thành cực tăng trưởng quốc gia, giá trị bất động sản không chỉ nằm ở khai thác ngắn hạn, mà ở khả năng đồng hành cùng chu kỳ tăng trưởng dài hạn của thành phố.