Penthouse nam trung tâm Đà Nẵng sở hữu view ngắm pháo hoa đặc sắc

Sở hữu tầm nhìn panorama thu trọn cảnh sắc Đà thành và đặc quyền "khán đài VIP" ngắm pháo hoa, dòng căn penthouse của Sun Group ở nam trung tâm Đà Nẵng có tiềm năng sinh lời cao.

Nửa đầu năm, Đà Nẵng bứt phá với mức tăng trưởng GRDP 9,52% - xếp thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Giờ đây, thành phố biển không chỉ là điểm đến du lịch mà đang lột xác thành trung tâm kinh tế mở, kéo theo làn sóng dịch chuyển an cư của cộng đồng trí thức, kỹ sư cao cấp và chuyên gia nước ngoài.

Ngắm thiên nhiên và không khí lễ hội từ trên cao

Với tệp khách tinh hoa, tổ ấm cần là sự kết hợp giữa không gian sống xanh, khoáng đạt và tiện ích hiện đại. Khi quỹ đất trung tâm khan hiếm, giới tinh hoa dần hướng về khu vực nam trung tâm Đà Nẵng. Đây là nơi giữ trọn cảnh quan sinh thái nhờ vị trí hợp lưu của 3 dòng sông (Đô Tỏa, Cẩm Lệ, sông Hàn) cùng hơn 50 ha công viên Hyde Park ven sông.

Không gian sống sinh thái giao hòa với thiên nhiên tại nam trung tâm Đà Nẵng thu hút giới trí thức. Ảnh: Ánh Dương.

Lý giải xu hướng này, ông Phạm Anh Dũng, Giám đốc chi nhánh V-Homes tại Đà Nẵng, cho biết: “Quỹ đất lõi trung tâm ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu ở thực của chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước lại liên tục tăng. Thị trường tất yếu mở rộng về phía nam trung tâm Đà Nẵng, nơi có quy hoạch hạ tầng đồng bộ và môi trường sống sinh thái”.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống của tệp khách hàng tinh hoa, bộ sưu tập 132 căn penthouse tại các tổ hợp căn hộ Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower chính thức ra mắt. Tọa lạc tại vị trí cao nhất của các tòa tháp, những căn penthouse sở hữu không gian sống riêng tư, biệt lập với tầm nhìn hiếm có.

Từ ban công penthouse của các tổ hợp căn hộ Sun Group, cư dân thu trọn vẻ đẹp giao hòa sông, núi, biển. Ảnh phối cảnh minh hoạ.

Mỗi tòa tháp sở hữu một tầm view panorama riêng biệt. Trong đó, S-Light Tower thu trọn sông Hàn, biển Đông và những dãy núi hùng vĩ; Cora Tower giao hòa giữa đô thị và thiên nhiên kỳ vĩ; còn Spana Tower ngắm trọn toàn cảnh thành phố từ ngay chân dự án cầu Hòa Xuân - cửa ngõ kết nối lõi trung tâm với khu phía nam trong tương lai.

Vị trí đắc địa của các tổ hợp căn hộ mở ra tầm nhìn bao quát trọn vẹn cảnh quan đô thị và thiên nhiên.

Đặc biệt, ban công penthouse tại cả 3 tổ hợp đều thu trọn những màn trình diễn rực rỡ của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), cùng chuỗi sự kiện giải trí suốt 365 ngày tại tổ hợp Sun Galaxy Complex trong tương lai. Không gian bên trong với trần cao lên đến 7 m và tiêu chuẩn bàn giao thô là tiền đề để gia chủ thỏa sức sáng tạo căn hộ hai tầng (loft/duplex) độc bản.

Lực đẩy khai thác dòng tiền

Khao khát sống giữa thiên nhiên nhưng không tách rời tiện nghi hiện đại sẽ được đáp ứng trọn vẹn bởi hệ tiện ích nội khu đẳng cấp. Bên cạnh các tiện ích tiêu chuẩn như hồ bơi, phòng gym, spa và không gian co-working, mỗi phân khu còn sở hữu những điểm nhấn như hệ thống trị liệu Jjimjilbang tại Cora Tower, hay quán cà phê và phòng sinh hoạt cộng đồng tại Spana Tower. Song song, chuỗi shophouse khối đế sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của cư dân chỉ với một nút bấm thang máy.

Tiện ích nội khu cao cấp đáp ứng nhu cầu của cư dân. Ảnh phối cảnh.

Không dừng lại ở đó, cư dân dễ dàng tiếp cận khoảng không gian xanh mát của đại công viên Hyde Park 50 ha lớn bậc nhất miền Trung, đồng thời thụ hưởng tiện nghi từ trung tâm thương mại Aeon Mall và trường phổ thông liên cấp Edison Schools. Nhờ vị trí đắc địa, 3 dự án còn kết nối nhanh chóng đến sân bay quốc tế, vùng lõi trung tâm, biển Mỹ Khê, Non Nước hay núi Ngũ Hành Sơn.

Yếu tố tạo nên tiềm năng tăng giá và khả năng khai thác dòng tiền của bộ sưu tập penthouse nam trung tâm Đà Nẵng còn phải kể đến tầm nhìn độc bản hướng về những màn trình diễn pháo hoa DIFF.

Thực tế mùa giải DIFF 2026 cho thấy các cơ sở lưu trú sở hữu view pháo hoa luôn đạt tỷ lệ lấp đầy 95-98% và giá thuê tăng vọt 10-15%. Trong tương lai, khi tổ hợp Sun Galaxy Complex chính thức khai trương, những căn penthouse nhìn ra tâm điểm sự kiện có thể trở thành “thỏi nam châm” thu hút giới tinh hoa chi trả cho tầm view “triệu đô”.

Khả năng ngắm pháo hoa là lợi thế giúp tối ưu hóa tiềm năng cho thuê lưu trú. Ảnh: Ánh Dương.

Mặt khác, tầm nhìn hướng sông là bảo chứng cho đà tăng giá của penthouse. Theo Savills, bất động sản kề cận mặt nước được định giá cao hơn 15-35% so với sản phẩm thông thường. Với quỹ căn giới hạn là 132 căn ở 3 tổ hợp, sức bật về giá là điều tất yếu.