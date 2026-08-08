Phía nam trung tâm Đà Nẵng nâng cấp hạ tầng, BĐS nào đáng chú ý?

Phía nam trung tâm Đà Nẵng “lột xác” về không gian đô thị lẫn hạ tầng, khiến giới đầu tư săn tìm BĐS hữu hạn có tiềm năng tăng giá và khai thác dòng tiền.

Được đầu tư đồng bộ về giao thông kết nối, hệ thống y tế, giáo dục, công viên sinh thái và dịch vụ thiết yếu khác, đồng thời là nơi “sơn thủy hữu tình” với 3 dòng sông, khu vực phía nam trung tâm Đà Nẵng - điển hình là Hòa Xuân - đang thu hút cộng đồng dân cư ngày một đông đúc.

Hạ tầng “mở lối” cho làn sóng dịch chuyển

Tại khu vực này, mạng lưới giao thông đồng bộ góp phần rút ngắn khoảng cách với khu vực lõi trung tâm. Điển hình là cầu Đồng Nò 2 - tuyến huyết mạch đi từ Hòa Xuân qua đảo Đồng Nò và nối trực tiếp đường Chương Dương ra biển - thông xe cuối tháng 7. Cầu Biện bắc qua sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Trong tương lai, cầu Bùi Tá Hán nối đường 29 Tháng 3 (phường Hòa Xuân) và đường Bùi Tá Hán (phường Ngũ Hành Sơn) tiếp tục tạo đà bứt phá cho khu vực phía nam trung tâm.

Tuyến giao thông huyết mạch cầu Đồng Nò 2 thông xe sau 8 tháng thi công. Ảnh: Ánh Dương.

Đáng chú ý là dự án mở rộng nút giao thông cầu Hòa Xuân, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng . Cộng hưởng cùng tuyến đường sắt đô thị sân bay Đà Nẵng - Chu Lai trị giá hơn 265.000 tỷ đồng dự kiến khởi công đầu năm 2027, khu vực nam trung tâm Đà Nẵng sẽ được chắp cánh để vươn tầm.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, mạng lưới dịch vụ công cộng, tiện ích sống tại đây cũng được đầu tư để đón dòng cư dân chất lượng cao. Nổi bật là dự án trung tâm thương mại quy mô lớn bậc nhất miền Trung của Aeon Mall và khu tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại diện tích 23,15 ha. Kết hợp công viên ven sông 50 ha lớn bậc nhất miền Trung Hyde Park và hệ thống trường liên cấp Edison Schools do Sun Group phát triển, phía nam trung tâm Đà Nẵng dần trở thành chốn an cư lý tưởng.

Cộng đồng quốc tế dịch chuyển đến Đà Nẵng, gia tăng nhu cầu lưu trú và đầu tư bất động sản. Ảnh: Ánh Dương.

Lực hút cư dân về phía nam còn được gia tăng bởi các khu công nghiệp động lực, kéo theo làn sóng dịch chuyển của giới kỹ sư, chuyên gia quốc tế - nhóm khách hàng có khả năng chi trả lớn, khát khao không gian sống tiện nghi lại gần gũi thiên nhiên.

Bộ sưu tập bất động sản số lượng giới hạn

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, yếu tố hạ tầng, quy hoạch, pháp lý cùng tiềm năng sinh lời thực tế là những từ khóa chi phối quyết định của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn cung hữu hạn cũng được xem là bảo chứng vững chắc cho biên độ tăng giá.

Khu vực phía nam trung tâm Đà Nẵng thu hút cộng đồng dân cư ngày một đông đúc nhờ hạ tầng bứt phá. Ảnh: Ánh Dương.

Giữa bức tranh hạ tầng bứt phá tại phía nam trung tâm Đà Nẵng, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào các sản phẩm bất động sản số lượng giới hạn, đáp ứng tiêu chí kể trên. Tiêu biểu là bộ sưu tập penthouse và shophouse khối đế thuộc các tổ hợp căn hộ do Sun Group phát triển như Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower.

Đối với dòng sản phẩm shophouse khối đế, sức hút nằm ở cộng đồng cư dân bản địa xung quanh và cư dân sẽ sinh sống tại các tòa căn hộ. Với khoảng trần cao 7 m, chủ nhân shophouse có thể phát triển đa dạng mô hình thương mại phục vụ nhu cầu thiết yếu như F&B, giáo dục, làm đẹp, bán lẻ, giải trí, qua đó tạo nguồn doanh thu đều đặn. Trong trường hợp không trực tiếp vận hành, nhà đầu tư có thể cho các thương hiệu lớn thuê lại trung bình 35-100 triệu đồng/tháng như mặt bằng cho thuê shophouse trên địa bàn Đà Nẵng. Với pháp lý sở hữu lâu dài và số lượng chỉ khoảng 5% trên tổng số căn hộ, 150 căn khối đế thương mại tại đây được coi là tài sản truyền đời với đà tăng giá theo thời gian.

Dòng sản phẩm shophouse khối đế mang đến dòng tiền ổn định. Ảnh phối cảnh.

Song hành shophouse khối đế là căn hộ penthouse - tuyên ngôn khẳng định vị thế của chủ nhân tinh hoa. Tọa lạc tại vị trí cao nhất của các tòa tháp, dòng sản phẩm này sở hữu tầm nhìn ôm trọn sông, núi, biển và các màn trình diễn pháo hoa DIFF rực rỡ. Giá trị sống khác biệt tại penthouse là “thỏi nam châm” thu hút tệp khách cao cấp thuê ở dài hạn, mang về dòng tiền ổn định. Cùng với sự khan hiếm khi chỉ có 132 căn tại cả 3 tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower, biên độ tăng giá của penthouse được bảo chứng theo thời gian.

Khung cảnh thu trọn từ ban công penthouse. Ảnh phối cảnh.

Theo giới chuyên gia, sự bứt phá của hạ tầng kết hợp cùng sự xuất hiện của dòng bất động sản độc bản đang kiến tạo tọa độ đầu tư mới, mở ra cơ hội sinh lời trong cả ngắn hạn và dài hạn.