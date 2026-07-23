M Riverside Danang trở thành đối tác Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

M Riverside Danang trở thành “đối tác kiến tạo phong cách sống thời thượng” đồng hành chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Việc hợp tác này đánh dấu sự kết nối giữa dự án bất động sản (BĐS) mang tinh thần sống hiện đại và hành trình tôn vinh bản lĩnh, khát vọng bứt phá cùng giá trị truyền cảm hứng của thời đại.

Mang triết lý “work - live - resort”, M Riverside Danang hướng đến kiến tạo chuẩn sống thời thượng giữa trung tâm Đà Nẵng, nơi công việc, cuộc sống và trải nghiệm nghỉ dưỡng được kết nối trong cùng nhịp sống. Tại đây, thành công không chỉ được định nghĩa bởi thành tựu trong sự nghiệp, mà còn được thể hiện qua chất lượng sống, trải nghiệm xứng tầm và khả năng tận hưởng thành quả của mỗi hành trình.

M Riverside Danang - đối tác kiến tạo phong cách sống thời thượng.

Đó cũng là tinh thần tạo nên sự kết nối giữa M Riverside Danang và Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nếu sân khấu là nơi cá tính bản lĩnh bước qua thử thách để khám phá phiên bản mới của chính mình, thì M Riverside Danang hướng đến kiến tạo không gian sống dành cho cộng đồng người tiên phong - những người không ngừng theo đuổi thành công nhưng đồng thời trân trọng giá trị của trải nghiệm và tận hưởng.

Đại diện lãnh đạo M Riverside Danang, ông Nguyễn Lương Hoàng, chia sẻ: “Việc đồng hành Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với vai trò ‘đối tác kiến tạo phong cách sống thời thượng’ là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình đưa M Riverside Danang đến gần hơn với cộng đồng người hiện đại và luôn hướng tới giá trị sống khác biệt. Chúng tôi tin rằng không gian sống xứng tầm không chỉ được tạo nên bởi vị trí hay giá trị hữu hình, mà còn bởi phong cách sống, trải nghiệm và nguồn cảm hứng mà nơi đó mang lại”.

Ông Nguyễn Lương Hoàng - đại diện lãnh đạo M Riverside Danang.

Ông Hoàng nói thêm: “Thông qua sự đồng hành này, M Riverside Danang mong muốn lan tỏa tinh thần dám bứt phá, chủ động kiến tạo giá trị và tận hưởng thành quả theo cách riêng. Đây cũng là tinh thần chúng tôi theo đuổi trong triết lý ‘work - live - resort’. Đó là cách M Riverside Danang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo biểu tượng phong cách sống thời thượng giữa trung tâm Đà Nẵng, dành cho cộng đồng người tiên phong và không ngừng hướng đến chuẩn mực sống cao hơn”.

Dự án M Riverside Danang bên dòng sông Hàn.

Từ vị trí bên dòng sông Hàn đến nhịp sống năng động giữa trung tâm thành phố, M Riverside Danang hướng đến kiến tạo không gian nơi cư dân có thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, giữa nhịp sống đô thị và trải nghiệm mang tinh thần nghỉ dưỡng. Dự án được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ của cộng đồng cư dân hiện đại, thành đạt và giàu khát vọng - những người tìm kiếm không chỉ không gian để sống, mà còn là môi trường để phát triển sự nghiệp, tận hưởng và thể hiện dấu ấn cá nhân.