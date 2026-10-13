Hệ tiện ích trong căn hộ chuẩn chuyên gia tại M Riverside Danang

Tại M Riverside Danang, làm việc, sinh sống và nghỉ dưỡng được tích hợp trong hệ sinh thái ven sông, mở ra không gian sống linh hoạt cùng chuỗi tiện ích đa dạng.

Mô hình “Work - live - resort” tại M Riverside Danang hướng đến cộng đồng chuyên gia, doanh nhân đang tìm kiếm nơi ở thuận tiện, giàu tiện ích và phù hợp nhịp sống quốc tế ở Đà Nẵng.

Khi Đà Nẵng bước vào nhịp sống toàn cầu

Đà Nẵng tạo dựng sức hút nhờ hạ tầng đồng bộ, cảnh quan biển - sông, chi phí hợp lý và môi trường sống cởi mở. Sự kiện quốc tế như Lễ hội pháo hoa DIFF, Liên hoan phim châu Á, hội thảo MICE cùng diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần hình thành đô thị năng động, đa văn hóa.

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng hướng đến vai trò trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và du lịch quốc tế. Dòng vốn, doanh nghiệp và nhân lực chất lượng cao gia tăng được kỳ vọng kéo theo nhu cầu lưu trú dài hạn theo chuẩn quốc tế.

Đà Nẵng hình thành diện mạo đô thị quốc tế hiện đại bên sông Hàn.

Sự dịch chuyển này đặt ra chuẩn mới cho bất động sản đô thị cao cấp. Với giới chuyên gia, nơi ở không chỉ cần kết nối thuận tiện đến văn phòng, khu thương mại, sân bay và các đầu mối giao thông, mà còn cần không gian gần mặt nước, công viên và mảng xanh để cân bằng nhịp sống.

Cùng với đó là yêu cầu về hệ tiện ích wellness, chất lượng quản lý và cộng đồng cư dân. Hồ bơi, phòng gym, spa, không gian vận động, thư giãn cùng dịch vụ quản lý, an ninh và bảo trì chuyên nghiệp dần trở thành tiêu chí cơ bản. Hệ tiện ích này mang đến trải nghiệm gần với khách sạn, khu nghỉ dưỡng, đồng thời đáp ứng nhu cầu sống của chuyên gia và doanh nhân.

Chuẩn sống mới của cộng đồng chuyên gia toàn cầu từ M Riverside Danang

Đón đầu xu hướng đó, M Riverside Danang được phát triển theo mô hình “Work - live - resort” tại trung tâm Đà Nẵng. Dự án nằm trên trục 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, liền kề sông Hàn, thuận tiện kết nối khu hành chính, thương mại và du lịch. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng đến cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, công viên APEC và khu mua sắm; thời gian di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 15 phút.

Từ M Riverside Danang, cư dân dễ dàng kết nối cầu Rồng, tuyến Bạch Đằng, sân bay quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Lợi thế này giúp người có lịch làm việc dày đặc rút ngắn hành trình giữa nơi ở, nơi làm việc và điểm dịch vụ. Nhu cầu giao thương, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, giải trí được đáp ứng trong bán kính ngắn, qua đó gia tăng quỹ thời gian nghỉ ngơi.

Ở hợp phần “work”, business lounge và khu co-working hướng sông Hàn đưa không gian làm việc vào ngay trong dự án, phù hợp nhu cầu gặp đối tác, trao đổi công việc hoặc tập trung xử lý nhiệm vụ trong môi trường đầy đủ tiện nghi.

Tiện ích phòng họp có thiết kế mở ra sông Hàn và tích hợp tiện ích giải trí.

Trải nghiệm “live” tập trung sức khỏe và khả năng tái tạo năng lượng với coffee terrace hướng sông, phòng gym, spa riêng tư cùng khoảng thư giãn mở. Tầm nhìn hướng nước, khoảng đón gió và không gian sinh hoạt chung góp phần tạo cảm giác thoáng đãng, cân bằng nhịp đô thị.

Không gian gym hướng đến trải nghiệm cân bằng giữa vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe cư dân.

Yếu tố “resort” được thể hiện qua hồ bơi vô cực trên cao, rooftop lounge, nhà hàng nhìn ra sông Hàn và cầu Rồng, khu spa cùng điểm ngắm cảnh. Cư dân có thể tiếp cận tiện ích này trong đời sống thường nhật. Hệ thống quản lý và dịch vụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn cao cấp là phần hoàn thiện trải nghiệm này.

Hồ bơi vô cực trên tầng thượng hòa cùng khung cảnh skyline thành phố.

M Riverside Danang được phát triển trên khu đất 1.853 m2, gồm 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và 312 căn hộ thương mại dịch vụ; quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài. Dự án do Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam phát triển. Sao Mai Việt có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển trong nước và định hướng vận hành quốc tế được kỳ vọng tạo nền tảng cho chất lượng công trình, dịch vụ và trải nghiệm cư dân. Dự án đã được cấp phép xây dựng theo quy định.

Trong bối cảnh Đà Nẵng thu hút thêm doanh nghiệp, vốn đầu tư và chuyên gia quốc tế, nhu cầu về nơi ở kết hợp hiệu quả công việc, chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng được kỳ vọng gia tăng. M Riverside Danang hướng đến xu hướng này với mô hình sống kết hợp “work - live - resort” tại khu vực trung tâm.