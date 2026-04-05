Lyon vướng vụ kiện 125 triệu euro.

Botafogo, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Brazil, vừa khởi kiện Lyon và yêu cầu hoàn trả khoản nợ lên tới hơn 125 triệu euro.

Theo thông tin từ phía Botafogo, khoản tiền này được chuyển cho Lyon dưới dạng các khoản vay sau khi đội bóng Pháp được Eagle Football Group tiếp quản vào cuối năm 2022.

Thời điểm đó, Lyon đang rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, đối mặt với áp lực từ các ngân hàng và nguy cơ bị trừng phạt bởi DNCG, cơ quan giám sát tài chính bóng đá Pháp.

Không chỉ Botafogo, một CLB khác trong hệ thống là RWD Molenbeek cũng được cho là chưa nhận lại khoản nợ khoảng 12 triệu euro từ Lyon. Các khoản hỗ trợ tài chính này vốn nằm trong chiến lược quản lý chung và chia sẻ nguồn lực giữa các đội bóng thuộc sở hữu của John Textor, cựu chủ tịch Lyon.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi Lyon có sự biến động ở thượng tầng lãnh đạo. Theo Botafogo, ban điều hành mới do Chủ tịch Michele Kang đứng đầu đã đơn phương chấm dứt thỏa thuận hợp tác trước đó, đồng thời từ chối thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay.

Động thái này được cho là hệ quả của những mâu thuẫn nội bộ trong Eagle Football Group, khiến các cam kết tài chính giữa các CLB không còn được đảm bảo.

Rắc rối xoay quanh John Textor, cựu chủ tịch Lyon và Botafogo.

Botafogo khẳng định việc Lyon không thanh toán nợ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đội bóng Brazil, đặc biệt là trong công tác lập kế hoạch tài chính và xây dựng lực lượng.

Hệ lụy rõ rệt nhất là việc FIFA áp đặt lệnh cấm chuyển nhượng đối với Botafogo vào cuối năm 2025 do các vấn đề liên quan đến tài chính. Điều này khiến CLB gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng và chiêu mộ tân binh.

Trước tình hình đó, Botafogo tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng, đồng thời áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết nhằm thu hồi đầy đủ số tiền bị nợ, đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của đội bóng.

