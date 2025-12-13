Lyon trả giá của một cuộc chơi liều lĩnh

Lyon không thua trên sân cỏ, nhưng đang thua nặng trong một trận đấu khốc liệt hơn nhiều: trận chiến tài chính.

Rayan Cherki được Lyon bán cho Man City hè qua.

Khoản thâm hụt hơn 200 triệu euro của CLB trong năm tài chính 2024–2025 không chỉ là con số khô khan. Nó là dấu chấm hết cho một giai đoạn quản trị mạo hiểm, thiếu kiểm soát và xa rời thực tế của bóng đá Pháp.

Lyon từng là biểu tượng của sự ổn định. Bảy chức vô địch Ligue 1 liên tiếp không đến từ may mắn, mà từ cấu trúc vận hành bài bản, đào tạo trẻ hiệu quả và chi tiêu có kỷ luật. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong vài mùa, khi mô hình đa sở hữu được áp lên CLB như một công thức “toàn cầu hóa” thiếu chuẩn bị. John Textor mang đến tham vọng lớn, nhưng rời đi để lại một hố sâu tài chính.

Vấn đề của Lyon không nằm ở một thương vụ thất bại hay một mùa giải kém cỏi. Nó nằm ở cách CLB bị kéo vào vòng xoáy vay mượn để nuôi tham vọng ngắn hạn. Doanh thu giảm mạnh, chi phí phình to, quỹ lương mất kiểm soát. Ngay cả khi bán Rayan Cherki với giá cao, Lyon vẫn không thể tự cứu mình. Bởi bán tài sản để vá lỗ chỉ là giải pháp tình thế, không phải con đường bền vững.

Việc bị đe dọa giáng hạng, rồi phải ký thỏa thuận kiểm soát tài chính với UEFA, cho thấy Lyon đã chạm đáy. Chủ tịch Lyon, Michele Kang xuất hiện như người dọn dẹp hậu quả. Cắt 40% quỹ lương, thu hẹp đầu tư, siết lại bộ máy. Đó là những quyết định đau đớn nhưng cần thiết. Lyon không còn lựa chọn khác ngoài việc sống chậm lại, thắt lưng buộc bụng và quay về giá trị cốt lõi.

Câu chuyện của Lyon cũng là lời cảnh tỉnh cho cả Ligue 1. Trong một giải đấu vốn đã yếu về bản quyền truyền hình và sức hút thương mại, những canh bạc tài chính càng nguy hiểm. PSG có thể là ngoại lệ nhờ nguồn tiền đặc biệt. Phần còn lại thì không.

Lyon giờ đây phải học cách tồn tại trước khi nghĩ đến phục hưng. Nếu vượt qua được giai đoạn này, họ có thể trở lại. Nhưng nếu tiếp tục ảo tưởng, lịch sử hào hùng cũng không đủ để che chắn cho một CLB đang tự đốt mình từ bên trong.