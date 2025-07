Lyon thoát thảm kịch rớt hạng

Tối 9/7, trang chủ Lyon thông báo: "Lyon hoan nghênh phán quyết của DNCG cho phép đội bóng tiếp tục thi đấu tại Ligue 1. Chúng tôi cảm ơn Ủy ban kháng cáo công nhận tham vọng và quyết tâm quản lý nghiêm túc của ban lãnh đạo mới".

Hai tuần trước, "Les Gones" bị Cơ quan kiểm soát tài chính bóng đá Pháp (DNCG) giáng án rớt hạng vì những vấn đề tài chính chưa được giải quyết. Điều này đặt cả tấm vé dự Europa League mùa tới lẫn vị thế tại Ligue 1 của Lyon vào thế báo động.

Nhờ sự kiên quyết của tân Chủ tịch Michele Kang, vừa thay thế John Textor, cùng Giám đốc Điều hành Michael Gerlinger, Lyon có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban kháng cáo DNCG. Mọi lý lẽ và cam kết tài chính của lãnh đạo mới thuyết phục được hội đồng xét duyệt, qua đó hủy quyết định rớt hạng.

Dù vậy, Lyon chưa thể thở phào hoàn toàn. DNCG vẫn áp đặt hạn chế nghiêm ngặt về quỹ lương cũng như ngân sách chuyển nhượng, buộc CLB phải "liệu cơm gắp mắm" nếu muốn duy trì sức cạnh tranh ở Ligue 1 lẫn đấu trường châu Âu.

Đội ngũ lãnh đạo mới của Lyon nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu trên hành trình khôi phục niềm tin và khẳng định vị thế của "Sư tử sông Rhone". Giờ đây, mục tiêu quan trọng nhất với Lyon là chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ sẽ trở lại cả đấu trường quốc nội lẫn Europa League, với nhiều thách thức nhưng cũng đầy hy vọng.

Đáng chú ý, doanh nhân Textor, người nắm quyền kiểm soát Lyon từ tháng 6/2022, sở hữu 77% cổ phần của CLB, tuyên bố rút lui khỏi tất cả vị trí quản lý. Trong nỗ lực cải thiện tình hình tài chính Lyon, Textor đồng ý bán 43% cổ phần tại Crystal Palace cho Woody Johnson, chủ sở hữu đội bóng bầu dục New York Jets.

Thương vụ này cần được Premier League phê duyệt và quá trình thường kéo dài khoảng hai tháng. Số tiền từ việc bán cổ phần Crystal Palace sẽ được Textor đem trả nợ cho Lyon.

