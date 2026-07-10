Lynk & Co 900 - làn gió mới phân khúc SUV cao cấp tại Việt Nam

Với tầm giá 3 tỷ đồng, mẫu SUV cao cấp nhất của Lynk & Co mang đến gia vị riêng biệt cho thị trường nhờ kích thước, nền tảng PHEV và hàng loạt giá trị thụ hưởng bên trong cabin.

Sau khi ra mắt nhiều mẫu SUV cao cấp, Lynk & Co tiếp tục mở rộng dải sản phẩm gầm cao bằng mẫu xe flagship 900. Đây hiện là chiếc SUV cỡ lớn đắt nhất của Lynk & Co nói riêng và xe Trung Quốc nói chung tại thị trường Việt Nam.

Lynk & Co 900 được xem như sản phẩm phô diễn tiềm lực công nghệ của hãng xe thuộc một trong những tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới. Xe có giá 3,069 tỷ đồng , hướng đến nhóm khách hàng cao cấp vốn đề cao yếu tố trải nghiệm tiện nghi nội thất, giá trị thụ hưởng và chất công nghệ.

Tham vọng với nhóm xe cao cấp cỡ lớn

SUV cỡ lớn cao cấp vốn không dành cho số đông, phần vì kích thước đồ sộ, phần do giá bán có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Vì thế, lựa chọn ở phân khúc này tại Việt Nam khá ít về lượng. Đòi hỏi khắt khe của nhóm khách VIP về độ hoàn thiện cao ở thiết kế nội, ngoại thất kèm trang bị tối tân là điều không nhiều mẫu xe có thể đáp ứng.

900 là câu trả lời của Lynk & Co ở một phân khúc tưởng như chỉ đóng đinh với các thương hiệu hạng sang xuất xứ từ châu Âu hay Nhật Bản. Tham vọng của hãng và nhà phân phối Tasco Auto là tạo ra một xu hướng tiêu dùng mới ở nhóm xe cao cấp cỡ lớn, gia tăng trải nghiệm lái, độ chiều chuộng khách hàng bằng hàm lượng tiện nghi, công nghệ đa dạng hàng đầu phân khúc.

Mẫu SUV cao cấp sở hữu kích thước lớn bậc nhất phân khúc. Ảnh: Lynk & Co.

Lynk & Co 900 có trục cơ sở 3.160 mm, chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm nổi bật trong phân khúc. Xét về tầm giá, Lynk & Co 900 cũng có mức giá bán dễ tiếp cận trong nhóm SUV cao cấp.

Với khách hàng ở phân khúc xe cao cấp, giá bán đôi khi không phải là tiêu chí hàng đầu quyết định việc đặt bút ký hợp đồng. Ấn tượng ở một khía cạnh nào đó, ví như thương hiệu, công nghệ, độ chiều chuộng của khoang nội thất… cũng đủ khiến họ bỏ qua yếu tố giá bán. Lynk & Co 900 không định hướng trở thành một lựa chọn xe giá “mềm”, thay vào đó, hãng muốn mở ra một trải nghiệm hạng sang với chi phí chưa từng có trước đây cho khách Việt.

Lynk & Co 900 định hướng tiếp cận khách hàng bằng tiêu chí new premium, nghĩa là một chuẩn mực cao cấp mới. Thiết kế mẫu xe flagship hòa trộn những điểm mạnh của SUV và MPV. Xe sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ hệ động lực hybrid kết hợp xăng điện, linh hoạt đa địa hình nhờ thiết kế gầm cao và hệ dẫn động 4 bánh. Đi cùng là khả năng tối ưu không gian và tiện nghi cho nhóm khách VIP, gia đình. Những đặc điểm này giúp Lynk & Co 900 đem đến làn gió mới ở phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn.

Điểm nhấn tiện nghi và công nghệ

Phát triển dựa trên khung gầm được tinh chỉnh từ platform SPA của Volvo, thương hiệu hạng sang Thụy Điển mà Geely sở hữu cổ phần đa số, 900 sở hữu nền tảng cao cấp để cạnh tranh với các đối thủ đã thành danh từ lâu. Bằng thiết kế bệ vệ và ứng dụng số hóa triệt để, mẫu xe Lynk & Co có nét cá tính riêng biệt dễ nhận ra trong phân khúc.

Không gian vị trí người lái trên mẫu SUV cao cấp. Ảnh: Lynk & Co.

Tổng thể, mẫu SUV flagship có thiết kế khối hộp mang tính mỹ học cao, làm phẳng ở đa số chi tiết nhằm mang đến hiệu quả khí động học. Đồng thời, tạo hình trên giúp mở rộng tối đa không gian nội thất, đi kèm chiều dài cơ sở lớn hàng đầu phân khúc, cho phép mẫu xe 6 chỗ nhà Lynk & Co “nén” danh sách dài các trang bị vào bên trong.

Nhờ thiết kế sàn xe phẳng và các thanh trượt linh động cho ghế, Lynk & Co 900 được ví như "salon di động trên bốn bánh". Hàng ghế thứ hai của xe tách biệt, phong cách thương gia với chức năng massage, sưởi ấm và làm mát. Người dùng có thể xoay hàng ghế thứ hai 90 độ đối diện cửa ra vào, xoay 180 độ tạo thành hai hàng ghế đối diện, biến không gian nội thất thành phòng họp nhỏ. Một tủ lạnh và giữ ấm nhỏ cũng được trang bị cho vị trí ghế ông chủ này.

Trên Lynk & Co 900, tỷ lệ không gian nội thất dành cho hành khách đạt hơn 88%, đủ thoải mái cho cả ba hàng ghế. Mỗi người ngồi trên xe có không gian riêng đến 1,2 m. Ghế phụ phía trước khoang lái hoặc hàng ghế thứ hai cũng có thể gập phẳng để biến thành giường thư giãn, tận hưởng các hành trình dài trên nền tảng hệ thống treo khí nén hai buồng tiêu chuẩn.

Hàng ghế trên Lynk & Co 900 có thể tùy biến đa dạng theo nhu cầu. Ảnh: Lynk & Co.

Lynk & Co 900 còn được trang bị nhiều tiện nghi, tính năng khác. Xe sở hữu hai màn hình giải trí 30 inch, độ phân giải 4K ở hai hàng ghế đầu, trang bị hiếm thấy trong phân khúc. Bên cạnh đó là hệ thống 31 loa Harman Kardon, màn hình kính lái AR-HUD 95 inch, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh.

Trong phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn, Lynk & Co 900 là một trong số ít sản phẩm trang bị cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV). Máy xăng 2.0 tăng áp và hai môtơ điện đặt cầu trước và sau cho tổng công suất 708 mã lực, mô-men xoắn 1.038 Nm; dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Bộ pin dung lượng 52,38 kWh trên 900 cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 170 km và phạm vi kết hợp 1.000 km, theo công bố của hãng. Xe cũng có tính năng V2L, sạc điện cho thiết bị bên ngoài.

Xét về công nghệ an toàn hỗ trợ lái, Lynk & Co 900 gần như thuộc nhóm đầu thị trường nói chung. Xe sở hữu loạt tính năng thông minh như phanh khẩn cấp tự động nhận diện người đi bộ và phương tiện, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ nét cao và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động…