Lynk & Co 900 - điểm nhấn SUV cao cấp hút khách hàng Việt

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Lynk & Co 900 là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm Lynk & Co toàn cầu ra mắt thị trường Việt Nam giữa tháng 6, mang đến lựa chọn mới trong phân khúc SUV full-size cỡ lớn. Ở tầm giá 3 tỷ đồng, Lynk & Co 900 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm dòng xe cỡ lớn rộng rãi, sang trọng và đa dạng tiện nghi trải nghiệm. Xe có trục cơ sở 3.160 mm, chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 (mm), kích thước nhỉnh hơn hầu hết mẫu xe gầm cao hạng sang cỡ lớn khác.
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Lynk & Co 900 có thiết kế khối hộp mang tính mỹ học cao, làm phẳng ở đa số chi tiết nhằm mang đến hiệu quả khí động học và nét lịch lãm của dòng SUV cao cấp. Đồng thời, tạo hình trên giúp mở rộng tối đa không gian nội thất phục vụ chủ nhân với hàng dài tiện nghi và công nghệ. Ở phân khúc này, con số hơn 3 tỷ đồng của Lynk & Co 900 dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu xe khác. DNA đặc trưng của hãng được nâng tầm với thiết kế nhận diện ở SUV cao cấp 900. Cụm đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ ánh sáng cực quang (Aurora Borealis) kéo dài trên nắp ca pô. Trong khi đèn pha LED ma trận ẩn vào lưới tản nhiệt cỡ lớn mở rộng sang hai bên. Thân xe tối giản đường nét, vuông vức kiểu SUV hạng sang châu Âu. Lynk & Co 900 được phát triển trên nền tảng khung gầm SPA Evo danh tiếng từ Volvo và Geely, dành cho các mẫu plug-in hybrid cỡ lớn. Nền tảng này ứng dụng cho xe có chiều dài cơ sở từ 3.050 đến 3.300 mm, nghĩa là chỉ cho xe dài tổng thể hơn 5.000 mm.
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Thiết kế tổng thể tối giản, nhưng Lynk & Co 900 có độ cầu kỳ cao ở chi tiết. Đơn cử, bên hông có cụm gương chiếu hậu thiết kế dạng cột, đi kèm logo phát sáng và tích hợp camera quan sát, cảm biến. Lynk & Co 900 sử dụng bộ vành hợp kim thiết kế cầu kỳ, kích thước 21 inch đi kèm bộ lốp 275/45R21. Trong phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn, Lynk & Co 900 là một trong số ít sản phẩm trang bị cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV). Máy xăng 2.0 tăng áp và hai môtơ điện đặt cầu trước và sau cho tổng công suất 708 mã lực, mô-men xoắn 1.038 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bộ pin dung lượng 52,38 kWh trên 900 cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 170 km và phạm vi kết hợp 1.000 km. Xe cũng có tính năng V2L, sạc điện cho thiết bị bên ngoài.
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Lối thiết kế tạo hình tối giản tiếp tục nhất quán trong nội thất Lynk & Co 900, đặc biệt ở khu vực người lái, mang đậm xu hướng số hóa của ngành công nghiệp ôtô cao cấp hiện nay. Tổng thể khoang lái thiết kế tối ưu bề mặt phẳng, ít nút bấm cơ học. Chức năng điều khiển trên xe đều chủ yếu thao tác trên màn hình cỡ lớn 30 inch, độ phân giải 6K, kéo dài từ bệ đỡ tay sang đến ghế phụ. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay. Bằng thiết kế bệ vệ và ứng dụng số hóa triệt để, mẫu xe Lynk & Co xác lập nét cá tính riêng biệt cho phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn.
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Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số 12,66 inch dành cho người lái, hiển thị đa dạng thông tin vận hành. Cần số dạng điện tử đặt sau vô lăng hai chấu, phẳng đáy và bọc da Nappa cầu kỳ. Ngoài ra, Lynk & Co 900 có màn hình AR-HUD hiển thị thông tin trên kính lái, kích thước đến 95 inch. Phiên bản Lynk & Co 900 tại thị trường Việt Nam trang bị dàn âm thanh cao cấp 31 loa Harman Kardon phân bổ độc lập, công suất cực đại 2.640 W, 7.1.1 kênh cùng công nghệ âm thanh vòm 4D.
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Hàng ghế phía sau là nơi Lynk & Co 900 thể hiện đầy đủ khả năng phục vụ trải nghiệm của khách hàng cao cấp nhờ thiết kế sàn phẳng và thanh trượt linh động cho ghế. Mẫu xe này được hãng kỳ vọng mang đến trải nghiệm “salon di động trên bốn bánh”. Trên Lynk & Co 900, tỷ lệ không gian nội thất dành cho hành khách đạt hơn 88%, đủ thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Mỗi người ngồi trên xe có không gian riêng đến 1,2 m. Ghế phụ phía trước khoang lái hoặc hàng ghế thứ hai cũng có thể gập phẳng để biến thành giường thư giãn, tận hưởng hành trình dài trên nền tảng hệ thống treo khí nén hai buồng tiêu chuẩn.
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Hàng ghế thứ hai của xe tách biệt, phong cách thương gia với chức năng massage, sưởi ấm và làm mát. Người dùng có thể xoay hàng ghế thứ hai 90 độ đối diện cửa ra vào, xoay 180 độ tạo thành hai hàng ghế đối diện, biến không gian nội thất thành phòng họp nhỏ. Điểm thú vị, hàng ghế có khả năng xoay 180 độ hướng ra phía người bằng nút chỉnh điện ở gần cửa, có thể giúp người già, trẻ nhỏ ra vào xe dễ dàng hơn.
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Nội thất của 900 cấu hình 6 chỗ với điểm nhấn là lượng tiện nghi không quá chênh lệch. Cả ba hàng ghế đều có massage và sưởi. Tính năng thông gió có ở hàng thứ nhất và thứ hai. Sự thoáng đãng ở cả 3 hàng ghế có thể dễ dàng cảm nhận trên Lynk & Co 900, khi hãng bố trí thêm màn hình giải trí 30 inch, độ phân giải 4K phục vụ người ngồi ở hàng ghế phía sau, tương tự dòng xe cao cấp 7 series của BMW.
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Tạo hình dải đèn LED nội thất (Ambient Lighting) được hãng tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu không gian cao cấp bên trong Lynk & Co 900. Những dải LED có khả năng tùy biến độ sáng và màu sắc kết hợp, đi cùng hiệu ứng phát sáng thú vị. Bên cạnh đó, xe trang bị sẵn hệ thống phân tán nước hoa thông minh, tùy chọn 3 mùi theo cảm xúc của chủ nhân.
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Trong những buổi dã ngoại, xe có tùy chọn hàng ghế ngồi bên ngoài để tận hưởng không gian, nhờ kiểu thiết kế cửa hậu chia đôi kiểu “Boundless Split Tailgate”. Đây là chi tiết thường thấy ở dòng SUV siêu sang, cũng được hãng trang bị như một phần của triết lý đa trải nghiệm. Nhờ cách thiết lập sản phẩm thú vị trên, Lynk & Co 900 không hoàn toàn là SUV cao cấp kiểu châu Âu truyền thống, cũng không thuộc nhóm MPV gia đình thuần túy, mà kết hợp cả hai phong cách nhằm mang đến trải nghiệm cấp tiến dành cho người dùng hiện đại.
Lynk & Co 900 có phiên bản giá 3,069 tỷ đồng, 4 tùy chọn màu ngoại thất và 3 màu nội thất. Xe bảo hành 6 năm hoặc 175.000 km và pin cao áp, mô tơ điện, bộ điều khiển môtơ điện bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
Sau lễ ra mắt, Lynk & Co Việt Nam đã bàn giao những chiếc 900 đầu tiên đến tay khách hàng Việt.