Lynk & Co 900 - điểm nhấn SUV cao cấp hút khách hàng Việt

Lynk & Co 900 có thiết kế khối hộp mang tính mỹ học cao, làm phẳng ở đa số chi tiết nhằm mang đến hiệu quả khí động học và nét lịch lãm của dòng SUV cao cấp. Đồng thời, tạo hình trên giúp mở rộng tối đa không gian nội thất phục vụ chủ nhân với hàng dài tiện nghi và công nghệ. Ở phân khúc này, con số hơn 3 tỷ đồng của Lynk & Co 900 dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu xe khác. DNA đặc trưng của hãng được nâng tầm với thiết kế nhận diện ở SUV cao cấp 900. Cụm đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ ánh sáng cực quang (Aurora Borealis) kéo dài trên nắp ca pô. Trong khi đèn pha LED ma trận ẩn vào lưới tản nhiệt cỡ lớn mở rộng sang hai bên. Thân xe tối giản đường nét, vuông vức kiểu SUV hạng sang châu Âu. Lynk & Co 900 được phát triển trên nền tảng khung gầm SPA Evo danh tiếng từ Volvo và Geely, dành cho các mẫu plug-in hybrid cỡ lớn. Nền tảng này ứng dụng cho xe có chiều dài cơ sở từ 3.050 đến 3.300 mm, nghĩa là chỉ cho xe dài tổng thể hơn 5.000 mm.