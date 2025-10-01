Lyles và tham vọng vượt huyền thoại Usain Bolt

Sau khi giành liên tiếp bốn chức vô địch thế giới ở cự ly 200 m, “ông vua nước rút” người Mỹ Noah Lyles hướng đến một cột mốc lịch sử.

Lyles là niềm tự hào Mỹ.

Noah Lyles muốn vượt qua kỷ lục năm lần đăng quang của Usain Bolt, để trở thành người thống trị tuyệt đối đường chạy 200 m.

Giấc mơ vượt Bolt

Chiến thắng ở Tokyo không chỉ giúp Lyles lấy lại vị thế sau kỳ Olympic 2021 thất vọng, mà còn mở ra cho anh cơ hội viết tiếp câu chuyện vĩ đại. Bolt từng là “tượng đài” bất khả xâm phạm, nhưng Lyles giờ đây có cơ hội phá vỡ kỷ lục của người đàn anh khi hướng tới Bắc Kinh 2027 - nơi sẽ diễn ra giải Vô địch Thế giới.

Ở tuổi 28, Lyles cho thấy sự chín muồi về phong độ lẫn tinh thần. Anh thẳng thắn tuyên bố Los Angeles 2028 sẽ là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp, và thậm chí còn lên “bản thiết kế” cho năm giã từ đường chạy: một số giải đấu đặc biệt ở những quốc gia chưa từng đặt chân đến, vài cuộc đua gần nhà và một màn chia tay trong giải đấu của riêng mình.

Thế nhưng, con đường chinh phục kỷ lục của Lyles không hề dễ dàng. Lứa VĐV trẻ đang trỗi dậy mạnh mẽ, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Oblique Seville (24 tuổi) giành HCV 100 m tại Tokyo, Kishane Thompson cùng tuổi cũng nổi lên như một ngôi sao, trong khi Bryan Levell (21 tuổi) và Letsile Tebogo (22 tuổi, tân vô địch Olympic 200 m) hứa hẹn còn tiến xa.

Lyles bùng nổ trên đường chạy.

Ở nội dung chung kết 200 m tại Tokyo, Lyles (28 tuổi) là người lớn tuổi thứ hai, chỉ sau Zharnel Hughes (Anh). Điều đó phản ánh rõ một sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra. Và trong số những cái tên gây chú ý nhất còn có Gout Gout - VĐV người Australia mới 17 tuổi, trẻ nhất tham dự 200 m tại Olympic, dù chưa vượt qua bán kết.

Bóng mây phủ lên tương lai điền kinh

Lyles hiện không chỉ là người giữ kỷ lục, mà còn là gương mặt tiếp thị mạnh mẽ của điền kinh toàn cầu. Anh biết cách biến mỗi phát biểu, mỗi cử chỉ thành một phần của câu chuyện bản thân. Nhưng trong nụ cười tự tin ấy, vẫn thấp thoáng nỗi lo: liệu môn thể thao từng làm say mê cả thế giới có thể giữ được sức hút trong kỷ nguyên mới?

“Tương lai của chạy nước rút hiện mờ mịt. Có rất nhiều tài năng, nhiều cá tính mới, nhưng không ai biết điền kinh sẽ đi theo hướng nào”, anh chia sẻ. Thời điểm này, thế giới có rất nhiều người mê điền kinh nhưng đa số lại đổ xô vào marathon còn các môn cự ly ngắn chỉ là sân chơi của giới chuyên nghiệp.

Lyles lấy ví dụ cụ thể là Gout và anh thẳng thắn bình luận: “Cậu ấy quá trẻ và rất tài năng, nhưng điền kinh từng chứng kiến nhiều tài năng không bao giờ chạm đến đỉnh cao. Quan trọng là con đường, đội ngũ và sự chuẩn bị để không chỉ là VĐV, mà còn là một doanh nhân thể thao thực thụ”.

Lyles là ông hoàng ở cự ly nước rút.

Sự bấp bênh thể hiện rõ qua những dự án dang dở. World Athletics chuẩn bị ra mắt giải Ultimate Championship để lấp khoảng trống năm 2026, nhưng chưa chắc Lyles sẽ góp mặt. Series Sprint trên Netflix – nơi anh cùng các ngôi sao khác xuất hiện – có khán giả nhưng chưa đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu như Drive to Survive của F1. Trong khi đó, dự án Grand Slam Track của huyền thoại Michael Johnson đã sụp đổ vì khó khăn tài chính.

Một vấn đề khác là tâm lý của chính VĐV. Theo Lyles, nỗi sợ bị chỉ trích và bầu không khí tiêu cực trong cộng đồng người hâm mộ đang khiến điền kinh đỉnh cao, nhất là những nội dung nước rút bị kìm hãm.

“Chúng ta muốn trình diễn, muốn cống hiến, nhưng cũng muốn là chính mình. Thế nhưng, đôi khi điều đó không được chấp nhận vì sợ ánh nhìn của dư luận. Cuối cùng, đây chỉ là một môn thể thao. Không ai phải đánh đổi mạng sống cả. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc này càng nhiều càng tốt”, Lyles chia sẻ.