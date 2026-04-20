Vì tiết lộ thông tin cá nhân của Tiết Chi Khiêm, Lý Vũ Đồng bị tạm giữ trong 10 ngày. Trước đó, người mẫu này đưa ra nhiều cáo buộc về bạn trai cũ.

Tờ China đưa tin, ngày 19/4, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc thông báo Lý Vũ Đồng bị tạm giam 10 ngày vì làm rò rỉ số điện thoại, chứng minh thư và các thông tin cá nhân khác của Tiết Chi Khiêm.

Đầu tháng 3, Lý Vũ Đồng đăng loạt bài trên trang cá nhân. Qua đó, cô tuyên bố bản thân bị trầm cảm suốt nhiều năm vì mối quan hệ với Tiết Chi Khiêm. Người mẫu này thậm chí ám chỉ bạn trai cũ hãm hại cô.

Trong các bài viết, cô tuyên bố sẽ “vạch trần bộ mặt thật” của nam ca sĩ, thậm chí đưa ra những phát ngôn gây sốc như cáo buộc Tiết Chi Khiêm ngoại tình. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, Lý Vũ Đồng xóa toàn bộ bài đăng, đồng thời cho biết cô không có bằng chứng và những phát ngôn trước đó “chỉ là nói đùa”.

Đáng nói trong một livestream, Lý Vũ Đồng thậm chí tiết lộ thông tin trên giấy tờ cá nhân cũng như số điện thoại của Tiết Chi Khiêm. Hành động này dẫn đến việc Tiết Chi Khiêm và gia đình anh bị lộ thông tin cá nhân, chịu cảnh quấy rối liên tục.

Trước động thái trên từ Lý Vũ Đồng, công ty quản lý của Tiết Chi Khiêm - Shanghai Chaosheng Music Co., Ltd. - lập tức đưa ra tuyên bố chính thức. Công ty cho rằng Lý Vũ Đồng đã lan truyền thông tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý và gây hiểu lầm cho công chúng. Công ty nhấn mạnh hành vi này có dấu hiệu phỉ báng ác ý, đồng thời cho biết nữ người mẫu từng nhiều lần tìm cách liên hệ với Tiết Chi Khiêm nhưng không nhận được phản hồi. Công ty cũng khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ.

Đáp lại, Lý Vũ Đồng cũng có phản ứng gay gắt. Người mẫu này thách thức phía Tiết Chi Khiêm khởi kiện và khẳng định bản thân không e ngại các hành động pháp lý.

Đây không phải lần đầu tiên mối quan hệ giữa hai người gây xôn xao dư luận. Lý Vũ Đồng từng tiết lộ cô bị ép phá thai trong thời gian hẹn hò với Tiết Chi Khiêm, đồng thời cho biết cả hai có tranh chấp tài chính. Những thông tin này từng tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong công chúng. Sau đó, Tiết Chi Khiêm phủ nhận và cho biết anh bị tống tiền. Tuy nhiên, tới cuối 2025, trong một buổi phát sóng trực tiếp, cô nói cả hai đã hòa giải.

Lý Vũ Đồng sinh năm 1988, là một người mẫu. Cô từng tham gia chương trình Happy Camp Girl của đài Hồ Nam. Trong khi đó, Tiết Chi Kiêm (sinh năm 1983) nổi tiếng nhờ nhiều ca khúc như Diễn viên, Kẻ xấu xí, Tuyết chân thật... Anh kết hôn với bạn gái Cao Lỗi Hâm rồi ly hôn năm 2015. Tới 2017, họ tái hợp. Một năm sau đó, hai người có con chung.