'Lý Tiểu Long nhí' sau nhiều năm biến mất khó hiểu

Từng là cái tên nổi tiếng mạng xã hội, Ryusei Imai "biến mất" trong nhiều năm khiến người người theo dõi tò mò, tiếc nuối. Vừa qua, trang cá nhân của Imai có động thái mới.

Ngày 16/4, tài khoản Instagram, do bố quản lý, đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Ryusei Imai.

"Chúc mừng sinh nhật Ryusei ngày 16/4", bài đăng chú thích vỏn vẹn, đính kèm bức ảnh hồi nhỏ của anh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người theo dõi. Dưới phần bình luận, không ít người để lại bình luận chúc mừng, đồng thời tò mò về tình hình hiện tại của Imai, mong anh sớm xuất hiện trở lại: "Chúc mừng sinh nhật 'Lý Tiểu Long' nhí, chúng tôi nhớ cậu lắm, mong cậu sớm trở lại", "Giờ cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ", "Giờ cậu đang ở đâu thế, không thấy video hay hình ảnh gì".

Hình ảnh trong bài đăng mới nhất của Imai.

Sự tò mò này đến từ việc Imai đã "biến mất" khỏi mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông từ năm 2019. Trang Instagram đại diện có hơn 400.000 người theo dõi của anh cũng đã chuyển về chế độ riêng tư từ lâu.

Lần gần nhất tài khoản này hoạt động cũng là vào ngày sinh nhật Imai năm 2025, với bài đăng chúc mừng đơn giản tương tự và một tấm hình cũ.

Với những người thường xuyên theo dõi mạng xã hội, đặc biệt là yêu thích ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long, Ryusei Imai (sinh năm 2010, Nhật Bản) không phải là cái tên xa lạ.

Từ khoảng năm 2015, anh trở nên nổi tiếng, được gắn với biệt danh "Lý Tiểu Long nhí" hay "truyền nhân Lý Tiểu Long" nhờ các video múa côn nhị khúc trong trang phục màu vàng gắn với hình ảnh ngôi sao võ thuật.

Thời điểm đó, Imai khiến nhiều người thán phục khi thức dậy từ 6h hàng ngày, tập các bài tập cơ, động tác căng giãn trong khoảng 1,5 tiếng rồi đi học. Sau khi tan trường, anh tiếp tục chạy bộ, tập đá cao hay luyện côn nhị khúc trong 2 tiếng với sự hướng dẫn của bố.

Imai nổi tiếng với hình ảnh "Lý Tiểu Long nhí".

Ở tuổi lên 9, Imai sở hữu thân hình cơ bắp, có thể dễ dàng thực hiện các bài chống đẩy bằng 2 ngón tay hay chống đẩy 100 lần trong 2 phút. Nhờ hình ảnh đặc biệt, Imai cũng được mời xuất hiện trên chương trình truyền hình tại nhiều nước, tham gia diễn xuất trong các dự án như The Little Bruce Lee, hợp tác với Tăng Chí Vỹ, hay Tân Ô long viện năm 2018.

Tuy nhiên từ năm 2019, Imai gần như vắng bóng tại các sự kiện, tài khoản mạng xã hội cũng không còn cập nhật hình ảnh cuộc sống hay các dự án như trước và cũng không giải thích lý do. Nhiều người đoán rằng gia đình muốn để Imai có cuộc sống bình thường, hoàn thành việc học ở trường thay vì cuốn vào sự nổi tiếng hay showbiz quá sớm.

Hiện ở tuổi 16, hình ảnh, cuộc sống hiện tại của Imai vẫn là điều khiến nhiều người tò mò.