Lý Long Cơ chia tay bạn gái vừa ra tù?

Thời gian gần đây, Vương Thanh Hà gần như biến mất, thay vì đồng hành bên Lý Long Cơ trong mọi hoạt động như trước. Điều đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay.

Theo Stheadline, nam diễn viên Lý Long Cơ mới đây được bắt gặp đi ăn tối cùng Wing Lam, Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong năm 1987. Trong video do Wing Lam chia sẻ, hai người trò chuyện vui vẻ trong bữa tối. Lý Long Cơ thậm chí chia sẻ chế độ ăn uống lành mạnh.

Wing Lam tiết lộ cô là người chủ động mời Lý Long Cơ dùng bữa để cảm ơn đồng nghiệp đã luôn quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng, sau đó, Lý Long Cơ đòi trả tiền khiến Wing Lam khá ngại ngùng. Họ tiết lộ đã quen biết nhau từ nhỏ. Wing Lam chuyển đến Los Angeles, Mỹ định cư sau khi cô kết hôn nhưng họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau và phát triển một mối quan hệ sâu sắc.

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà vướng tin chia tay. Ảnh: Sohu.

Điều đáng nói là bạn gái của Lý Long Cơ là Vương Thanh Hà tiếp tục vắng mặt. Lý Long Cơ hứa kết hôn với Vương Thanh Hà ngay khi cô gái này ra tù vào tháng 7. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, Vương Thanh Hà gần như biến mất. Ngay cả khi, Lý Long Cơ ra nước ngoài biểu diễn, Vương Thanh Hà cũng vắng mặt thay vì song hành bên bạn trai trong mọi hoạt động như trước đó. Điều đó làm dấy lên nghi vấn Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà đã chia tay.

Trước đó, Lý Long Cơ giải thích Vương Thanh Hà có công việc mới, bận rộn hơn nên ít xuất hiện. Tuy nhiên, việc Vương Thanh Hà liên tục vắng mặt, trong khi đám cưới của cô với Lý Long Cơ vẫn chưa diễn ra khiến tin đồn họ chia tay càng gây xôn xao.

Bạn gái của Lý Long Cơ bị Cục quản lý xuất nhập cảnh giam giữ từ 19/2/2024. Vương Thanh Hà bị buộc nhiều tội danh, bao gồm ở lại Hong Kong quá thời hạn quy định và sử dụng giấy tờ giả. Vương Thanh Hà ra hầu tòa sơ thẩm ngày 20/2/2024 tại Shatin Magistrates' Courts. 4 tháng sau đó, cô bị kết án 25 tháng tù giam.

Vương Thanh Hà kém Lý Long Cơ 37 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 2018 khi đi bộ trên sân ga tàu điện ngầm ở Hong Kong và yêu ngay lần đầu gặp mặt.

Trong thời gian Vương Thanh Hà ngồi tù, Lý Long Cơ đã mua vàng để chuẩn bị cưới bạn gái. Diễn viên này cũng cầu hôn bạn gái kém 37 tuổi trong thời gian cô ngồi tù.