Lý Liên Kiệt suýt chết

Lý Liên Kiệt từng gặp nạn trong trận sóng thần tại Madives vào năm 2004. Biến cố này khiến tài tử quyết định tu tập, làm thiện và nhìn nhận sinh tử nhẹ hơn.

Theo Sohu, bà Trần Lam, vợ của ông trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường chia sẻ lại khoảnh khắc chứng kiến Lý Liên Kiệt và con gái ông suýt chết trong trận sóng thần Nam Á năm 2004.

Bà tiết lộ cảnh tượng Lý Liên Kiệt ôm chặt cột trụ bên ngoài khách sạn để giữ mạng sống, trong khi con gái nhỏ bị sóng cuốn đi một đoạn xa, may mắn được nhân viên kịp thời cứu.

Lý Liên Kiệt và gia đình gặp nạn trong trận sóng thần tại Madives vào năm 2004. Ảnh: SETN.

Thời điểm đó, gia đình hai bên vốn định đi Phuket (Thái Lan) nhưng đổi kế hoạch sang Maldives. Khi sóng thần ập đến, Lý Liên Kiệt đang cùng con gái lớn và bảo mẫu ở bãi biển, nước dâng nhanh đến ngực.

Nam diễn viên ôm chặt con, đồng thời chứng kiến cảnh con gái cùng bảo mẫu bị cuốn trôi, còn Lợi Trí (vợ Lý Liên Kiệt) mắc kẹt trong phòng khách sạn, thoát hiểm trong gang tấc.

Trần Lam kể lại sau thảm họa, điều kiện thiếu thốn, thậm chí phải hạn chế nước sinh hoạt trước khi trở về Hong Kong. Biến cố này khiến Lý Liên Kiệt quyết định tu tập, làm thiện và nhìn nhận sống chết nhẹ hơn.

Tháng 8 vừa qua, nam diễn viên 62 tuổi bất ngờ nhập viện vì phát hiện khối u cứng ở cổ. Ông sau đó giải thích đã trải qua phẫu thuật và kết quả cho thấy khối u lành tính. Trong đoạn video đăng trên Weibo ngày 1/9, Lý Liên Kiệt trấn an người hâm mộ, đồng thời kể về ba lần thoát chết của mình.

Lần thứ nhất là sóng thần 2004. Lần thứ hai, ông ngã từ trên cao khi quay Hoắc Nguyên Giáp, may mắn được đồng nghiệp đỡ đầu kịp thời, tránh chấn thương sọ não. Lần thứ ba, trong chuyến đi Tây Tạng, Lý Liên Kiệt gặp hội chứng độ cao nghiêm trọng, dẫn đến khó thở, thậm chí mất kiểm soát đại tiểu tiện, phải khẩn cấp xuống núi tìm oxy.

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt cũng nhắc đến ca phẫu thuật cường giáp năm 2013, khi ông từng lo ngại mất giọng hoặc biến đổi giọng nói. Hiện tại, nam diễn viên cho rằng sức khỏe tinh thần quan trọng không kém thể chất, nhấn mạnh giữ tâm lý bình ổn là điều cần thiết nhất.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, là ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc, đồng thời hoạt động với vai trò nhà sản xuất và nhà từ thiện. Ông ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình tượng Hoàng Phi Hồng và Hoắc Nguyên Giáp, bên cạnh loạt phim nổi bật Anh hùng, Long môn phi giáp, Đầu danh trạng, Truyền thuyết Bạch Xà và gần đây là Hoa Mộc Lan (2020).