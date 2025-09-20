Lý Gia Hân được chu cấp 257.000 USD mỗi tháng

Mỗi tháng, hoa hậu Lý Gia Hân hưởng trợ cấp sinh hoạt 2 triệu đô la Hong Kong (257.000 USD) từ quỹ tín thác gia đình.

Theo tin tức ngày 20/9 của tờ China, Lý Gia Hân hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 2 triệu đô la Hong Kong ( 257.000 USD ) và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Gần đây, truyền thông Hong Kong ghi lại hình ảnh Lý Gia Hân mua sắm tại một trung tâm thương mại cùng con trai và bạn bè.

Những bức ảnh rò rỉ cho thấy Lý Gia Hân mặc đồ giản dị với áo khoác và quần legging đen, đội mũ lưỡi trai trắng. Ở tuổi 55, làn da của nữ diễn viên vẫn mịn màng, chứng tỏ cô rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Trong những bức ảnh chụp cùng cư dân mạng, cô luôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn và được khen trẻ hơn tuổi thật.

Lý Gia Hân được khen trẻ trung so với độ tuổi. Ảnh: China, Sohu.

Sau khi kết hôn với tỷ phú Hong Kong Hứa Tuấn Hanh, Lý Gia Hân dần rút lui khỏi ngành giải trí. Thỉnh thoảng cô xuất hiện trên truyền thông, còn phần lớn thời gian là cùng bạn bè đi uống trà chiều hoặc mua sắm.

Gia đình họ Hứa là một gia đình giàu có lâu đời ở Hong Kong, sở hữu khối tài sản kếch xù. Thông qua quỹ tín thác gia đình, ông Hứa không chỉ đảm bảo an sinh cho các thành viên mà còn giảm thiểu rủi ro phân chia tài sản. Lý Gia Hân nhận được khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 2 triệu đô la Hong Kong từ quỹ tín thác này. Đây là một khoản thu nhập đáng kể, dư sức trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của nữ diễn viên.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang hai dòng dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô gia nhập ngành giải trí từ khi mới 14 tuổi, sau đó nổi tiếng hơn nhờ chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm". Hoa hậu và chồng công khai tình cảm năm 2006 và kết hôn năm 2011.

Theo Lý Gia Hân, nhiều năm sau khi kết hôn, ông xã vẫn lịch thiệp, ân cần chăm sóc cô, thậm chí giữ thói quen lãng mạn là viết thiệp như thưở mới yêu.

"Mỗi lần ăn cua, anh ấy luôn nhìn một lượt rồi chọn con đẹp nhất, ngon nhất cho tôi. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến tôi hiểu được tình yêu anh ấy dành cho mình thế nào", Lý Gia Hân từng chia sẻ về ông xã.