Lý do Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu sản phẩm, linh kiện điện tử

Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất tăng mạnh, giữa lúc giá chip leo thang và nhu cầu cho chu kỳ sản xuất thiết bị AI toàn cầu ở mức cao.

Theo số liệu sơ bộ, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ USD và đây cũng là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 375 tỷ USD , tăng 22%; nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD , tăng tới 35%. Như vậy, tốc độ tăng của kim ngạch nhập khẩu cao hơn đáng kể so với xuất khẩu, làm cán cân thương mại nghiêng về phía nhập siêu gần 20,5 tỷ USD .

Đáng chú ý, cùng kỳ năm trước, cả nước vẫn xuất siêu hơn 14 tỷ USD hàng hóa.

Phụ thuộc đáng kể vào linh kiện nhập khẩu

Trong cơ cấu nhập khẩu từ đầu năm, phần lớn hàng hóa nhập khẩu là tư liệu sản xuất. Trong 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm tư liệu sản xuất đạt 372,04 tỷ USD , chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 57,6% và nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%. Hàng tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 6%.

Đặc biệt, nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 162 tỷ USD , tăng 68%; máy móc, thiết bị đạt 47,4 tỷ USD , tăng hơn 22%. Những con số này cho thấy nhu cầu lớn đối với linh kiện, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu.

Cục Thống kê nhận định kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026 không nên được nhìn nhận đơn thuần là tín hiệu tiêu cực. Nhiều mặt hàng nhập khẩu quan trọng được sử dụng cho máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, đầu tư và xuất khẩu trong giai đoạn tới.

Theo Bộ Công Thương, phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành điện tử vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung linh kiện, bán dẫn, thiết bị và nguyên vật liệu công nghệ cao từ nước ngoài, trong khi giá trị gia tăng trong nước còn hạn chế.

Trong khi đó, nhu cầu toàn cầu đối với AI, trung tâm dữ liệu, máy chủ và thiết bị điện tử tiếp tục tăng, tạo cơ hội mở rộng sản xuất và thu hút đầu tư vào Việt Nam, đồng thời mở ra dư địa phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện tử, bán dẫn trong nước.

Giá các loại linh kiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô của VinaCapital hồi tháng 7, chuyên gia kinh tế trưởng Michael Kokalari nhận định làn sóng AI trên toàn cầu tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho xuất khẩu công nghệ cao và tăng trưởng GDP của Việt Nam. Tính đến tháng 7, xuất khẩu máy tính và sản phẩm điện tử tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu công nghệ của Việt Nam được phân bổ tương đối đồng đều giữa điện thoại thông minh và máy tính, sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, gần như toàn bộ mức tăng trưởng đến từ nhóm máy tính và sản phẩm điện tử, được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư vào AI, trong khi xuất khẩu điện thoại thông minh gần như đi ngang do chưa có nhiều mẫu sản phẩm mới lớn được ra mắt.

Một điểm đáng lưu ý là trong khi các doanh nghiệp tích cực nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tồn kho cả đầu vào sản xuất và hàng thành phẩm đều đang giảm mạnh. Làn sóng nhập khẩu tăng để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy FDI đang góp phần đẩy thâm hụt thương mại lên cao.

Bên cạnh đó, một số phân tích sơ bộ cho thấy mức độ chênh lệch có thể do đặc điểm thị trường và chu kỳ sản xuất. Cụ thể, giá đầu vào thời gian qua tăng mạnh, đặc biệt là DRAM và chip nhớ flash NAND, làm khuếch đại kim ngạch nhập khẩu.

Giá hợp đồng DRAM thông thường được dự báo tăng 58-63% so với quý trước. Ảnh minh họa: Reuters.

Khảo sát giá bộ nhớ mới nhất của TrendForce cho thấy các nhà sản xuất DRAM đang phân bổ lại công suất sản xuất sang HBM và các ứng dụng máy chủ trong quý II/2026, đồng thời áp dụng chính sách điều chỉnh giá để thu hẹp chênh lệch giá giữa các phân khúc sản phẩm. Giá hợp đồng DRAM thông thường được dự báo tăng 58-63% so với quý trước, bất chấp những rủi ro giảm đối với lượng tiêu thụ ở các thị trường đầu cuối.

Trong khi đó, thị trường NAND Flash tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu từ AI và các trung tâm dữ liệu, với đà tăng giá lan rộng trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Nhìn chung, giá hợp đồng NAND Flash được dự báo tăng 70-75% trong quý II so với cùng kỳ.

Xét theo từng phân khúc DRAM, mức giá được dự báo tiếp tục tăng, liên quan đến tình trạng nguồn cung thắt chặt. Dù dự báo tổng nhu cầu hệ thống trên thị trường DRAM dành cho máy tính cá nhân (PC) đã được điều chỉnh giảm, các nhà cung cấp đồng thời cắt giảm lượng hàng giao cho các hãng sản xuất PC (OEM) và nhà sản xuất module bộ nhớ.

Do đó, những OEM có tỷ lệ đáp ứng đơn hàng thấp buộc phải mua với giá cao hơn từ các nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất module và điều này càng đẩy giá lên cao.