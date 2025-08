Lý do TT Trump triển khai tàu ngầm sau phát biểu của ông Medvedev

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh tư liệu: AFP-IRNA/TTXVN

Theo Al Jazeera, ngày 31/7, Tổng thống Trump đưa ra “tối hậu thư” cho Nga, vạch rõ rằng nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn vào ngày 8/8, ông sẽ áp đặt gói trừng phạt kinh tế.

Sau đó, ông Medvedev đăng lên mạng xã hội đánh giá rằng việc Mỹ ra "tối hậu thư" với Nga về giải quyết xung đột với Ukraine có nguy cơ "dẫn tới chiến tranh".

Đến ngày 1/8, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh điều 2 tàu ngầm hạt nhân tới các khu vực gần Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích lý do đưa ra quyết trên là nhằm ngăn chặn viễn cảnh không mong muốn. Ông cũng ám chỉ đến tuyên bố gần đây của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev và nói rằng "ngôn từ rất quan trọng, có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn".

Tổng thống Trump đã không tiết lộ vị trí của các tàu ngầm, theo quy định của quân đội Mỹ.

Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng thứ 47 tính đến thời điểm này được coi là đe dọa về mặt ngôn từ thay vì quân sự, bởi các nhà phân tích an ninh lưu ý rằng Mỹ đã có các tàu ngầm năng lượng hạt nhân đang hoạt động, có khả năng tấn công Nga nhằm mục đích răn đe.

Theo Al Jazeera, phần lớn thất vọng của ông Trump liên quan đến thực tế rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không đạt được tiến triển. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội với cựu Tổng thống Nga Medvedev dường như đã khiến ông Trump phải hành động.

Đáng chú ý, cuộc khẩu chiến này đã diễn ra trên “mặt trận” mạng xã hội hội trong một thời gian.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% với Ấn Độ kèm theo hình phạt bổ sung bởi New Delhi mua dầu từ Moscow.

Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 31/7, cựu Tổng thống Nga Medvedev đánh giá rằng ông Trump nên “xem lại những bộ phim xác sống ưa thích của mình và nhớ rằng ‘Bàn tay Tử thần’ nguy hiểm đến mức nào”.

Hệ thống “Bàn tay Tử thần” của Nga là một cơ chế phản công hạt nhân tự động từ thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế để kích hoạt đòn đáp trả ngay cả khi giới lãnh đạo Nga bị xóa sổ trong đòn tấn công phủ đầu.

Sau đó, ông Trump phản pháo cảnh báo ông Medvedev "cẩn thận lời ăn tiếng nói" và cho rằng ông Medvedev "đang bước vào vùng nguy hiểm”.

Phát biểu với các phóng viên ngày 1/8 sau bài đăng mạng xã hội về tàu ngầm hạt nhân, ông Trump nói: "Đã có lời đe dọa và chúng tôi nhận thấy điều đó không phù hợp, do vậy phải rất thận trọng. Lời đe dọa được đưa ra bởi một cựu Tổng thống Nga, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình".

Nhận xét về những lời qua tiếng lại trong tuần này, Anatol Lieven thuộc Viện Quincy (Mỹ) cho rằng cả phát ngôn của ông Medvedev lẫn phản ứng của Tổng thống Trump đều mang tính “màn kịch thuần túy”.

Ông Lieven nhận định: “Rõ ràng Nga sẽ không khai hỏa chỉ vì một vòng trừng phạt mới từ Mỹ”.

Theo CNN, ông Medvedev trở thành tổng thống Nga năm 2008, ở tuổi 42. Ông vốn là một luật sư được đào tạo bài bản, không có liên hệ với các cơ quan an ninh. Ông Medvedev cũng thân thiện với Internet và từng háo hức hiện đại hóa nền kinh tế Nga, chống tham nhũng.

Ông có 1,7 triệu người đăng ký trên Telegram cũng như các tài khoản X tiếng Nga và tiếng Anh với tổng số gần 7 triệu người theo dõi.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở tại Mỹ đánh giá ông Medvedev dùng các nội dung đăng mạng xã hội nhằm gây hoảng loạn và sợ hãi đối với những nhân vật ra quyết định ở phương Tây, như một phần của "chiến lược thông tin thống nhất từ trên xuống của Điện Kremlin".

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.