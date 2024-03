Lý do Sơn Tùng giảm nhiệt

Thành tích MV "Chúng ta của tương lai" không bằng những sản phẩm trước của Sơn Tùng. Lý do có thể là nam ca sĩ vắng bóng đã lâu và ca khúc khá an toàn.

Chúng ta của tương lai vẫn thắng thế về số liệu so với các sản phẩm ra cùng ngày đúng như dự đoán những ngày qua của công chúng. Nhưng so với chính các sản phẩm trước của Sơn Tùng, Chúng ta của tương lai được nhận định là một bước lùi về cả thành tích lẫn chất lượng âm nhạc, hình ảnh.

Sau khoảng 9 tiếng phát hành, MV đạt 2,5 triệu lượt xem và đứng hạng 1 trên danh mục âm nhạc thịnh hành.

Với Muộn rồi mà sao còn ra mắt năm 2021, Sơn Tùng chỉ cần 45 phút để đạt con số 2,5 triệu. Ngay cả với There’s No One At All gây nhiều tranh cãi được phát hành tháng 4/2022, Sơn Tùng cũng thu về 7,2 triệu lượt xem sau 12 giờ. Có chắc yêu là đây ra mắt năm 2020 đạt 12,3 triệu lượt xem sau 12 tiếng và Hãy trao cho anh (tháng 7/2019) là 11,8 triệu.

Sau hơn 16 tiếng, Chúng ta của tương lai mới đạt 5,3 triệu lượt xem. Tới 22h30 ngày 8/3, lượt xem của MV này là 6,9 triệu.

Vắng bóng quá lâu khi đàn em hoạt động năng nổ

So Chúng ta của tương lai với thành tích của những sản phẩm trước từ Sơn Tùng, công chúng đặt câu hỏi phải chăng nam ca sĩ đang giảm nhiệt. Đây có lẽ là kết quả đến từ nhiều yếu tố khác nhau, đầu tiên là việc Sơn Tùng ít ra sản phẩm trong khi lứa ca sĩ trẻ hoạt động không ngừng. Tiếp đến, sản phẩm âm nhạc mới của anh được đánh giá nhạt nhòa, không đột phá, cộng thêm sự cạnh tranh từ Bích Phương nên lượt xem, hiệu ứng bị phân tán.

Trước Chúng ta của tương lai, Sơn Tùng ra mắt Making My Way vào 5/5/2023. Bài hát được Sơn Tùng thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh với chất nhạc đậm chất Âu Mỹ, khá lôi cuốn.

Tuy nhiên, ê-kíp của nam ca sĩ sinh năm 1994 quảng bá cho sản phẩm khá hời hợt, thậm chí không thực hiện MV. Đương nhiên, Sơn Tùng có lý do để không thực hiện MV cho bài hát. Mục đích của việc này là để khán giả tập trung hoàn toàn cho âm nhạc. Tuy nhiên, quyết định này phần nào khiến thành tích của sản phẩm không bùng nổ như mong đợi.

Trước Making My Way, Sơn Tùng có There’s No One At All. MV này đạt thành tích khá tốt nhưng lại vướng nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng MV có nhiều cảnh tương đồng với sản phẩm của Big Bang, G-Dragon. Sản phẩm thậm chí bị phản ứng vì nội dung được cho là tiêu cực, ảnh hưởng tới khán giả trẻ. Thế rồi, MV There’s No One At All bị gỡ bỏ.

Hải Tú tiếp tục góp mặt trong Chúng ta của tương lai. Ảnh: FBNV.

Khoảng thời gian để Sơn Tùng ra mắt một MV thường là 10 tháng. Nam ca sĩ cũng “bí ẩn”, không xuất hiện ở chương trình, sự kiện giải trí và đi diễn cũng không nhiều. Sự bí ẩn đó từng giúp Sơn Tùng thu hút, hay gây tò mò nhưng lâu dài lại khiến anh giảm nhiệt, nhất là trong thời điểm lứa ca sĩ trẻ hoạt động năng nổ, chăm chỉ.

Chẳng hạn, sau khi phát hành EP ĐẸP gồm intro và 4 ca khúc vào tháng 11/2023, MONO có thêm MV Em xinh, Young rồi gần đây là Open Your Eyes. Tất cả đều được đầu tư chỉn chu. Trong khoảng 10 tháng vắng bóng của Sơn Tùng, giọng ca sinh năm 2001 Wren Evans có MV Việt Kiều, Call Me và album Loi choi đều được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao.

Ra sản phẩm liên tục lại đầu tư về concept, hình ảnh, âm nhạc nên sự hiện diện của lứa ca sĩ gen Z như hieuthuhai, Mono, Wren Evans, tlinh… ngày càng rõ ràng và ấn tượng trên thị trường âm nhạc. Việc một lượng fan nhất định của Sơn Tùng có thể bị phân tâm vì các ca sĩ trẻ trong giai đoạn anh im ắng cũng khó tránh khỏi.

Âm nhạc thiếu đột phá và sự cạnh tranh của đối thủ mạnh

Nếu bù đắp cho sự vắng bóng quá lâu là một sản phẩm bùng nổ, Sơn Tùng có lẽ vẫn giữ được sức nóng. Đáng tiếc MV mới của nam ca sĩ lại nhận nhiều bình luận trái chiều và cả phản ứng thất vọng từ khán giả.

Chúng ta của tương lai đã được Sơn Tùng sáng tác từ nhiều năm. Cách đây khoảng 2 năm, nhà sản xuất Onionn cũng hé lộ một đoạn demo của bài hát với bản beat sôi động, lôi cuốn mang đậm màu sắc UK garage (nhạc dance điện tử). Trong khi đó, bản phối được Sơn Tùng phát hành chính thức ngày 8/3 thiên về thể loại pop, R&B nên giai điệu nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

Cũng vì bản demo được tung ra cách đây khá lâu cộng thêm nhiều khán giả cho rằng bản chính không ấn tượng như demo nên hiệu ứng Chúng ta của tương lai có phần giảm. Âm nhạc lẫn hình ảnh của sản phẩm được nhận định không đột phá. Phần hình ảnh khá sến, trong khi, giai điệu được đánh giá dễ nghe, đơn giản. Đây là một trong những lý do quan trọng để sự trở lại lần này của nam ca sĩ sinh năm 1994 chưa làm thỏa mãn khán giả.

Đáng nói, Sơn Tùng cạnh tranh với Bích Phương trong lần trở lại này. Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương tương tự những sản phẩm âm nhạc trước của Tăng Duy Tân về màu sắc, cách khai triển giai điệu. Nhưng nếu xét một cách độc lập, ca khúc khá bắt tai lại được cộng điểm nhờ kỹ xảo đầu tư ấn tượng. Với đối thủ mạnh như trên, hiệu ứng của Chúng ta của tương lai phần nào bị ảnh hưởng.

Khi được hỏi về việc Sơn Tùng có giảm nhiệt, ông Hoàng Quang Lê, CEO Techbeat Records, nhận định với Tri thức - Znews: “Đến 16h ngày 8/3, MV của Sơn Tùng cán mốc 5 triệu lượt xem. Trên bình diện thị trường Việt, đây là con số khổng lồ, gần như bỏ xa phần còn lại nếu so sánh ở cùng thời gian. Các ý kiến nhận định Sơn Tùng giảm hiệu ứng, có lẽ vì họ mang Chúng ta của tương lai đi so với các sản phẩm ngày xưa của Tùng. Khi đó, với Lạc trôi, Hãy trao cho anh, sau một ngày Sơn Tùng đã có hàng chục triệu lượt xem”.

Chúng ta của tương lai vướng nhiều tranh luận về âm nhạc, hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Ông Hoàng Quang Lê chỉ ra việc cạnh tranh với đối thủ mạnh và sự thay đổi thuật toán có thể cũng là lý do để sản phẩm của Sơn Tùng chưa bùng nổ về lượt xem như những MV trước.

Ông nói: “Sơn Tùng đang cạnh tranh với nhiều đối thủ, chắc chắn sẽ gặp thách thức để phủ sóng sản phẩm. Nhưng với tôi, sức hút của Tùng vẫn rất lớn, thể hiện qua số liệu bình luận, chia sẻ MV mới. Với lượt xem, chúng ta phải tính tới phương án thuật toán của YouTube đang thay đổi so với ngày xưa. Không phải bây giờ, mà 2-3 năm qua, tất cả nội dung đều có dấu hiệu đi xuống về mặt lượt xem”.

Ông cho rằng để có câu trả lời chuẩn xác nhất về việc Sơn Tùng có giảm nhiệt hay không, cần đợi thêm một tuần, một tháng, thậm chí một năm để xem MV Chúng ta của tương lai thu hút tới đâu. Một sản phẩm có sức lan tỏa phải được đánh giá bằng quá trình, từ đó suy ra nghệ sĩ có khả năng giữ sức hút tới đâu.