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Thể thao

Lý do Real Madrid giấu kín 'bom tấn' 150 triệu euro

  • Thứ sáu, 5/6/2026 21:01 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Chủ tịch Florentino Perez khiến người hâm mộ Real Madrid bất ngờ khi úp mở về một thương vụ chuyển nhượng có thể phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử đội bóng.

Chủ tịch Florentino Perez khiến dư luận dậy sóng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 5/6, ông Perez khiến dư luận choáng váng khi tiết lộ tham vọng kích nổ "bom tấn" trị giá 150 triệu euro để chiêu mộ một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, danh tính của cầu thủ này sẽ chỉ được công bố vào tuần tới, sau khi cuộc bầu cử chủ tịch kết thúc.

Theo Mundo Deportivo, việc ông Perez trì hoãn thông báo không đơn thuần nhằm tạo sức hút cho chiến dịch tranh cử. Nguyên nhân quan trọng hơn liên quan trực tiếp đến các quy định của FIFA về chuyển nhượng cầu thủ chuyên nghiệp.

Cụ thể, Điều 18 trong Quy chế chuyển nhượng cầu thủ của FIFA quy định rằng bất kỳ câu lạc bộ nào muốn đàm phán với một cầu thủ còn hợp đồng đều phải gửi văn bản chính thức tới đội bóng chủ quản trước khi tiếp xúc với cầu thủ đó. Nếu vi phạm quy định này, đội bóng có thể phải đối mặt với các án phạt từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Do đó, chủ tịch Real Madrid muốn thực hiện thủ tục đúng quy trình và gửi thông báo đến câu lạc bộ đang sở hữu cầu thủ mục tiêu. Đây được xem là cách giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tránh những rắc rối pháp lý không đáng có trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng được giám sát chặt chẽ.

Sau bài phát biểu gây chấn động của ông Perez, truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng nhắc đến bộ đôi Joao Neves và Vitinha của PSG. Cả hai đều có giá trị vượt mốc 100 triệu euro (theo Transfermarkt) và đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây đều là những thương vụ rất khó thực hiện khi nhà đương kim vô địch Champions League không có ý định để hai trụ cột của mình ra đi.

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Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

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