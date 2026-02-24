Lý do Onana thất bại tại MU

Thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar có những chia sẻ thẳng thắn về trường hợp của Andre Onana tại MU.

Chia sẻ trên The Overlap, Van der Sar, người từng làm việc với Onana khi còn điều hành Ajax, cho rằng vấn đề của thủ thành người Cameroon nằm ở sự thiếu ổn định.

"Cậu ấy có phản xạ và khả năng chơi chân rất tốt, nhưng đôi khi lại mắc những sai lầm khó hiểu. Một đội bóng cần sự chắc chắn từ thủ môn để hàng thủ yên tâm", huyền thoại người Hà Lan nhận định.

Van der Sar cũng nhấn mạnh rằng MU trong nhiều năm qua thiếu sự ổn định cả về lối chơi lẫn cách vận hành CLB. Đội bóng thay đổi HLV liên tục, hàng phòng ngự thường xuyên xáo trộn và đồng thời phải chịu áp lực khổng lồ từ truyền thông.

"Trong môi trường như vậy, không chỉ Onana mà nhiều tân binh khác cũng khó đạt kỳ vọng. Khi nhìn lại hành trình phát triển của Onana, tôi từng nghĩ cậu ấy là mảnh ghép hoàn hảo cho MU", Van der Sar chia sẻ thêm.

Van der Sar từng làm việc với Onana tại Ajax.

Onana gia nhập MU từ Inter Milan năm 2023 với mức phí 47 triệu bảng nhằm thay thế David de Gea. Tuy nhiên, anh không thể tái hiện màn trình diễn ấn tượng như thời còn thi đấu tại Italy khi khoác áo "Quỷ đỏ". Những pha xử lý thiếu an toàn của thủ môn người Cameroon nhiều lần khiến MU phải trả giá đắt.

Áp lực càng gia tăng khi cựu tiền vệ Nemanja Matic từng công khai gọi Onana là thủ môn tệ nhất lịch sử MU. Sau đó, thất bại gây sốc trước Grimsby Town tại Carabao Cup trở thành giọt nước tràn ly, buộc MU phải đẩy Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn và mang về Senne Lammens thay thế. Đến nay, quyết định này của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” được đánh giá là hợp lý.

Rạng sáng 24/2, Lammens tỏa sáng khi góp công giúp MU thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Premier League. Kết quả này giúp "Quỷ đỏ" củng cố vững chắc vị trí trong top 4.

