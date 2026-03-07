Lý do người bán hàng rong ở Nha Trang gây sốt toàn cầu

Màn đối đáp của người phụ nữ bán trái cây ở Nha Trang với du khách đã được thực hiện thành một sản phẩm âm nhạc và nó đang viral khắp nơi.

“Tôi vừa mới thức dậy, nghe nhạc này và wow, cảm giác hạnh phúc lập tức. Tôi cảm thấy căng thẳng tan biến và cơ thể thư giãn hẳn. Cảm ơn vì một bài hát tốt cho cả tâm trí và cơ thể” là bình luận nhận được nhiều đồng tình dưới video hát hò của người phụ nữ bán trái cây ở Nha Trang.

Một đoạn video tưởng đơn giản, ca từ hài hước lại bất ngờ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Video Mango Pineapple Banana (Watermelon) đăng trên kênh YouTube The Kiffness thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày.

Hiện tượng mạng xã hội

“Bài hát rất tốt cho sức khỏe tinh thần”, “Một bản hit mùa hè đang dần hình thành”, “Những bài hát của bạn thật vui tươi”, “Tất cả bài hát của anh ấy đều khiến người nghe cảm thấy vui vẻ”, theo dõi hầu hết bình luận từ khán giả dưới video, có thể thấy lý do chính và quan trọng nhất để sản phẩm này được công chúng yêu thích chính là sự đơn giản, dễ nghe, đáng yêu.

Không phải một dự án được đầu tư cầu kỳ, chuyên nghiệp, sản phẩm mang tính ngẫu hứng này gây chú ý nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu vui nhộn, mang tính giải trí cao. Bài nhạc có giai điệu sôi động, tiết tấu nhanh, nhịp điệu thay đổi liên tục kết hợp tiếng hát mang màu sắc hài hước, tự nhiên, mộc mạc của người phụ nữ bán hàng rong ở Nha Trang đã khiến nhiều khán giả tò mò, thích thú.

Phần đối đáp giữa người bán hàng rong và du khách bất ngờ nổi tiếng. Ảnh: Local Lou.

Bên dưới video, hàng nghìn bình luận xuất hiện, phần lớn bày tỏ sự thích thú và khen ngợi tích cực. Sự nổi tiếng bất ngờ của Mango Pineapple Banana (Watermelon) nhắc khán giả nhớ tới hiện tượng From 41 to 49 của chàng trai chăn bò Ytiet năm nào. Cả 2 đều có điểm chung là ngắn gọn, giai điệu thu hút, bắt tai trong khi lời ca rất đơn giản.

Sự thành công đầy bất ngờ của 2 video phản ánh một thực tế là những nội dung giải trí đơn giản vẫn có thể tạo ra sự kết nối cảm xúc với khán giả. Với nhiều người xem, video không chỉ mang tính hài hước mà quan trọng hơn, nó đem lại cảm giác tích cực, thư giãn, thoải mái giữa những dòng nội dung dày đặc và đôi khi tiêu cực, giật gân, gây mệt mỏi trên mạng xã hội.

Trở lại trường hợp Mango Pineapple Banana (Watermelon), sự ra đời của sản phẩm này đầy ngẫu hứng. Nó bắt nguồn từ video của một du khách Anh tại Nha Trang tên là Local Lou (Louis).

Trong video, Local Lou tiến tới chào người phụ nữ bán trái cây và được cô đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” trong bản tình ca Hello của Lionel Richie, phát hành năm 1984.

Sau đó, người phụ nữ ngân nga tên các loại trái cây theo giai điệu: “Mango, pineapple, banana, watermelon”. Hai người tiếp đó đối đáp nhau bằng tiếng Anh đầy duyên dáng và hài hước. Sau đó, dưới sự đồng ý của Local Lou, nhạc sĩ David Scott (The Kiffness) lồng nhạc vào phần đối đáp của người phụ nữ Việt bán trái cây.

Từ đây, một sản phẩm âm nhạc đơn giản nhưng thú vị được đặt tên là Mango Pineapple Banana (Watermelon) đã ra đời.

Lý do bài nhạc nổi tiếng

Có rất nhiều lý do để sản phẩm ngẫu hứng này bất ngờ nổi tiếng. Ngoài giai điệu dễ nghe, ca từ đơn giản, tạo cảm giác thoải mái, bình yên cho người nghe giữa cuộc sống nhiều áp lực, Mango Pineapple Banana (Watermelon) còn gây thích thú bằng phần đối đáp tự tin, duyên dáng nhưng rất đỗi tự nhiên của người phụ nữ bán trái cây.

Trao đổi Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nhận định lý do bài hát nổi tiếng chính là sự bình dị, mộc mạc.

Nhạc sĩ giải thích: “Âm nhạc có thể đến từ những điều rất bình dị ngoài đời sống. Cô bán trái cây trong clip là một ví dụ điển hình. Bài nhạc đang viral là hình ảnh đối lập với công nghệ âm nhạc mang tính AI như hiện tại. Nó cho chúng ta thấy sự sáng tạo của con người còn hơn trí tuệ nhân tạo rất nhiều, từ những điều bình dị nhất, con người có thể tạo ra được âm nhạc, có thể tạo ra được xu hướng. Với sự thú vị này (kết hợp cả hình ảnh lẫn âm nhạc), tôi nghĩ bài nhạc này sẽ có sức sống lâu, thậm chí có nhiều bản remake hơn nữa”.

Ở nửa đầu bài nhạc, câu hát “Mango, pineapple, banana, watermelon” của người phụ nữ được lặp đi lặp lại nhưng không đơn điệu khi có lồng ghép khéo léo với nhiều lớp âm thanh khác nhau như tiếng guitar, trumpet... và các hiệu ứng nhạc điện tử. Tất cả tạo nên nhịp điệu vui tai, giàu năng lượng. Nhờ cách xử lý âm thanh linh hoạt của nhạc sĩ David Scott, đoạn nhạc vốn rất đơn giản lại trở nên sinh động và dễ gây nghiện.

Sang phần sau, David Scott bắt đầu biến tấu đoạn hát đối đáp của người phụ nữ. Anh thêm vào những câu hát mới, thay đổi tiết tấu và cách hòa âm, khiến phần nhạc trở nên khác lạ, khó đoán hơn so với phần đầu. Sự thay đổi này giúp video duy trì được sự tò mò, thích thú của người xem, thay vì để sản phẩm rơi vào cảm giác lặp lại một cách tẻ nhạt và nhàm chán.

David Scott tạo ra bài nhạc từ tiếng rao của người bán trái cây ở Nha Trang.



Video này không hề đi theo cấu trúc quen thuộc của một ca khúc pop thông thường với các phần thường thấy như verse, rồi đến chorus, bridge. Thay vào đó, ngay cả bản phối và cấu trúc của Mango Pineapple Banana (Watermelon) cũng đầy ngẫu hứng như chính cách bài nhạc này ra đời.

Những câu hát vô nghĩa được cắt ghép, lặp lại và xử lý âm thanh theo nhiều cách khác nhau. Từ đó một đoạn đối đáp đơn giản giữa 2 người được biến thành sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hài hước và khác lạ.

Đặc biệt, sức hút của Mango Pineapple Banana (Watermelon) cũng cho thấy một xu hướng quen thuộc trên Internet: Những video ngắn, dễ hiểu và mang tính giải trí cao thường dễ dàng lan truyền. Không cần nội dung phức tạp hay kỹ xảo hoành tráng, đôi khi chỉ một giai điệu vui tai cũng đủ khiến khán giả dừng lại vài phút.

Với thị trường âm nhạc bùng nổ các nền tảng, đặc biệt chuộng short video như hiện nay, mỗi sản phẩm đều có nhiều cơ hội viral toàn cầu nếu nó thực sự khác biệt, hấp dẫn và thú vị. Các nhà sáng tạo nội dung đang đứng trước giai đoạn mà mọi ranh giới, bao gồm khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ... đều có thể xóa bỏ bằng một cú click chuột. Đó cũng là một phần lý do giúp video Mango Pineapple Banana (Watermelon) lan truyền trong những ngày qua.

Hiện tại, tốc độ tăng lượt xem của video vẫn khá tốt. Khó đoán liệu ca khúc có trở thành trào lưu dài hơi hay không, nhưng hiệu ứng lan tỏa ban đầu cũng đủ để cho thấy sức mạnh của sản phẩm này nói riêng và những nội dung giải trí giản dị nói chung. Âm nhạc, sự hài hước và cảm xúc tích cực có thể nhanh chóng chạm tới người xem trên khắp mạng xã hội.