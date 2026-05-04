Lý do MU chưa ký dài hạn với Carrick

Việc Michael Carrick giúp MU giành vé dự Champions League sớm đặt ra câu hỏi lớn cho ban lãnh đạo đội bóng: họ còn chờ đợi điều gì trước khi trao cơ hội chính thức cho nhà cầm quân này?

MU chưa ký dài hạn với Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, giới chủ MU muốn chờ đến hết mùa giải để đánh giá toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ban lãnh đạo không muốn lặp lại sai lầm từng vấp phải với Ole Gunnar Solskjaer cách đây vài năm.

Khi đó, Solskjaer cũng giúp MU chơi ấn tượng khi còn làm HLV tạm quyền. Nhưng khi được ký chính thức, cựu tiền đạo MU lộ hạn chế và bị sa thải vì thành tích kém.

Dù vậy, với những gì Carrick đã làm được, nhiều ý kiến cho rằng CLB nên sớm xác nhận tương lai của ông, thậm chí trước trận sân nhà cuối cùng gặp Nottingham Forest vào ngày 17/5.

Cựu tiền đạo Dion Dublin lên tiếng ủng hộ Carrick, nhấn mạnh chiến thắng trước Liverpool là minh chứng rõ nét cho năng lực cầm quân của ông. Dublin cho biết: “Đó là cách đưa ra quyết định, thay người đúng thời điểm và giúp đội bóng tìm ra cách giành chiến thắng. Đó chính là phẩm chất của một HLV giỏi".

Carrick nhận sự ủng hộ lớn. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Alan Shearer cũng có nhận định tương tự: “Những gì bạn đang thấy tại MU lúc này không phải là sự ngẫu nhiên. Kể từ khi Carrick tiếp quản, ông ấy đã đối đầu sòng phẳng với những HLV hàng đầu thế giới như Pep Guardiola hay Mikel Arteta, đồng thời giành được những kết quả tích cực. Điều đó nói lên tất cả về công việc mà ông ấy đang làm".

Theo Shearer, các cầu thủ MU thi đấu có tổ chức, tự tin và quan trọng nhất là họ tin vào những gì đang được Carrick chỉ đạo.

“Với tôi, Carrick là người phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại để đưa MU tiến lên. Cậu ấy hiểu CLB, hiểu những yêu cầu khắt khe và đang chứng minh có thể mang lại kết quả ở đẳng cấp cao nhất”, Shearer kết luận.

Khi được hỏi về tương lai tại MU, Carrick từ chối chia sẻ. Thay vào đó, cựu tiền vệ này ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò: “Các cầu thủ chiến đấu vì nhau, đó là điều khiến tôi hài lòng nhất. Nhưng chúng tôi chưa thể dừng lại. Đây mới chỉ là bước đầu, và đội bóng cần duy trì sự ổn định".

Trong bối cảnh mùa giải sắp khép lại, câu hỏi về tương lai của Carrick vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, ông đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ cả phòng thay đồ lẫn người hâm mộ.

