Lý do Mainoo bị gạch tên khỏi tuyển Anh

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Kobbie Mainoo không được triệu tập lên tuyển Anh. Ảnh: Reuters.
Phát biểu với truyền thông, ông nói: "Tôi nghĩ Kobbie vừa trải qua giai đoạn khó khăn cùng câu lạc bộ chủ quản và đã bỏ lỡ nhiều trận đấu. Trong khoảng thời gian đó, Jobe Bellingham lại tạo được ấn tượng mạnh mẽ".
Huấn luyện viên Tuchel cũng nhấn mạnh tính công bằng trong việc tuyển chọn nhân sự: "Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở để các cầu thủ trẻ hơn vượt lên và ghi dấu ấn. Đây chính là minh chứng rõ nét cho mức độ cạnh tranh gay gắt ở khu vực trung lộ".
Mainoo mới thi đấu tổng cộng 447 phút cho đội chủ sân Old Trafford tại Premier League mùa này. Tiền vệ sinh năm 2005 có 6 lần ra sân, trong đó có 5 lần góp mặt ở đội hình xuất phát và đóng góp 1 kiến tạo. Tài năng trưởng thành từ lò Carrington dính chấn thương đùi ở trận hòa Tottenham Hotspur với tỷ số 1-1 hôm 10/10, dẫn đến việc anh phải ngồi ngoài 4 trận tiếp theo.
Bên cạnh đó, việc không có bất kỳ cái tên nào của MU được triệu tập phản ánh rõ chuỗi trận sa sút tại câu lạc bộ này khi đội bóng chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng sau 9 vòng đấu đầu tại Premier League.
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