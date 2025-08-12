Đây là 12 lý do để chờ đợi iPhone 17

|
Phiên bản siêu mỏng. Nhiều tin đồn cho biết Apple có thể ra mắt iPhone siêu mỏng trong năm nay, tạm gọi iPhone 17 Air. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, độ mỏng của thiết bị vào khoảng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất. Sản phẩm nhiều khả năng sở hữu một camera sau, màn hình 6,6 inch với lỗ khuyết Dynamic Island nhỏ hơn. Những thông số được đồn đoán khác gồm khung nhôm, chip xử lý A19, modem C1, nút Action, Camera Control và camera trước 24 MP. Để đạt độ mỏng, dung lượng pin của thiết bị có thể thấp hơn những model khác trong dòng iPhone 17. Ảnh: @AppleTrack/YouTube.
Cụm camera mới. Theo tin đồn, cụm camera sau của iPhone 17 Pro sẽ có kích thước lớn hơn. Các ống kính nhiều khả năng vẫn sắp xếp theo hình tam giác, trong khi đèn flash LED, micro và cảm biến LiDAR được dời sang bên phải. Viết trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết chất liệu mặt lưng của iPhone 17 Pro dự kiến kết hợp kính và nhôm, nửa trên bằng nhôm cho cụm camera và nửa dưới dùng kính để hỗ trợ sạc không dây. Ảnh: @AppleTrack/YouTube.
Chip Wi-Fi 7 tự phát triển. Theo MacRumors, chip Wi-Fi 7 do Apple tự phát triển sẽ xuất hiện ít nhất trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Hiện tại, iPhone 16 sử dụng chip Wi-Fi kết hợp Bluetooth của Broadcom, nhưng thông số kỹ thuật bị giới hạn. Trong khi đó, chip của Apple sẽ trang bị thông số mới nhất. Wi-Fi 7 hỗ trợ đồng thời băng tần 2,4/5/6 GHz với tốc độ tối đa trên 40 Gbps, gấp 4 lần so với Wi-Fi 6E. Về lý thuyết, điều này đồng nghĩa iPhone mới sẽ có Wi-Fi nhanh, độ trễ thấp và kết nối ổn định hơn. Ảnh: MacRumors.
Camera telephoto 48 MP và quay video 8K. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán camera telephoto trên iPhone 17 Pro sẽ dùng cảm biến 48 MP kích thước 1/2,6 inch, cải tiến so với 12 MP 1/3,1 inch của iPhone 16 Pro. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là mẫu iPhone đầu tiên dùng cảm biến 48 MP cho cả 3 camera sau. Với camera độ phân giải cao, thiết bị nhiều khả năng hỗ trợ quay video độ phân giải 8K. Dù chưa phổ biến, nội dung 8K giúp người dùng zoom/cắt video trong quá trình hậu kỳ nhưng vẫn giữ độ sắc nét cao nhất. Ảnh: The Verge.
Màn hình chống xước, chống phản chiếu. Hồi tháng 3, chuyên gia tin đồn Instant Digital từ Trung Quốc cho biết các mẫu iPhone 17 sẽ trang bị màn hình chống phản chiếu, chống xước tốt hơn Ceramic Shield hiện nay. Người này viết rằng mặt kính của iPhone 17 có “lớp chống phản chiếu siêu cứng” và “chống trầy xước tốt hơn”, tương tự mô tả của Corning với kính Gorilla Glass Armor trên Galaxy S24 Ultra. Dù vậy theo thông tin mới nhất từ MacRumors, Táo khuyết được cho đã hủy kế hoạch. Ảnh: The Verge.
Dung lượng RAM lớn hơn. Dựa trên tin đồn, ít nhất một mẫu iPhone 17 sẽ trang bị RAM 12 GB. Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple sẽ nâng dung lượng RAM trên cả iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, trong khi Kuo cho rằng RAM 12 GB chỉ có mặt trên iPhone 17 Pro Max. Để so sánh, iPhone 15 và 15 Plus dùng RAM 6 GB, trong khi iPhone 15 Pro và toàn bộ dòng iPhone 16 sở hữu RAM 8 GB. Cải tiến này có thể giúp Apple Intelligence hoạt động hiệu quả, tăng cường khả năng đa nhiệm trên iPhone 17 Pro. Ảnh: MacRumors.
Dynamic Island nhỏ hơn. Trên iPhone 17 Pro Max, Apple dự kiến thu nhỏ lỗ khuyết Dynamic Island nhờ áp dụng công nghệ metalens cho hệ thống Face ID. Trong khi camera iPhone hiện nay dùng ống kính cong để hướng ánh sáng về cảm biến, metalens là ống kính mỏng, phẳng với các bộ phận siêu nhỏ được khắc giúp lấy ánh sáng tốt hơn. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu Apple thu nhỏ Dynamic Island từ khi ra mắt năm 2022. Ảnh: Pocket-lint.
Chip xử lý mới. Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Pro dự kiến trang bị chip xử lý A19 Pro, sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3 (N3P) mới nhất của TSMC. Trong khi đó, iPhone 17 và 17 Air có thể dùng chip A19 tiêu chuẩn. Theo MacRumors, quy trình N3P tăng cường mật độ bóng bán dẫn trên chip so với thế hệ 2 (N3E) của A18, giúp cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. TSMC được cho đã sản xuất hàng loạt chip N3P vào cuối năm 2024. Ảnh: Apple.
Sạc ngược không dây và chuẩn Qi 2.2. Theo nguồn tin Instant Digital, Apple đã thử nghiệm sạc ngược không dây trên iPhone 17 Pro thông qua hệ thống nam châm trên mặt lưng. Tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro có thể sạc ngược với công suất 7,5 W, hỗ trợ những thiết bị như AirPods, Apple Watch và có thể là bộ pin dự phòng MagSafe Battery Pack sắp ra mắt. Ngoài ra, iPhone 17 có thể hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi 2.2 công suất tối đa 50 W. Ảnh: 91mobiles.com.
Dung lượng pin lớn hơn. Theo chuyên gia tin đồn Ice Universe, Apple dự kiến tăng độ dày của iPhone 17 Pro Max từ 8,25 mm lên 8,725 mm. Điều này cho phép tích hợp viên pin dung lượng khoảng 5.000 mAh, tăng khoảng 324 mAh so với bản tiền nhiệm. Ngoài độ dày, thiết kế và các thông số khác của khung máy vẫn giữ nguyên so với iPhone 16 Pro Max. Ảnh: MacRumors.
Màu sắc mới. Instant Digital cho biết mẫu iPhone 17 cơ bản dự kiến có 6 màu: đen, trắng, xám, xanh lá, tím và xanh dương nhạt. Trong khi đó, iPhone 17 Air có các màu đen, trắng, xanh dương nhạt và vàng nhạt. Đáng chú ý, dòng iPhone 17 Pro dự kiến có màu đen, xám, xanh dương đậm, cam và trắng, được tinh chỉnh để phù hợp ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass của iOS 26. Ảnh: MacRumors.
Bộ nhớ tối thiểu 256 GB. Cũng theo Instant Digital, iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng tối thiểu 256 GB, gấp đôi so với bản tiền nhiệm. Hiện tại, iPhone 16 Pro có giá khởi điểm 1.000 USD cho tùy chọn 128 GB, trong khi phiên bản 256 GB có giá 1.100 USD. Trong khi đó, dung lượng tối thiểu trên iPhone 16 Pro Max là 256 GB với giá 1.200 USD. Nhiều tin đồn cho rằng iPhone 17 sẽ đắt hơn thế hệ trước 50 USD. Do đó, việc tăng dung lượng lưu trữ có thể giúp người dùng cảm thấy xứng đáng với giá bán đắt hơn. Ảnh: iMore.
