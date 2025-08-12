Đây là 12 lý do để chờ đợi iPhone 17

Bộ nhớ tối thiểu 256 GB. Cũng theo Instant Digital, iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng tối thiểu 256 GB, gấp đôi so với bản tiền nhiệm. Hiện tại, iPhone 16 Pro có giá khởi điểm 1.000 USD cho tùy chọn 128 GB, trong khi phiên bản 256 GB có giá 1.100 USD . Trong khi đó, dung lượng tối thiểu trên iPhone 16 Pro Max là 256 GB với giá 1.200 USD . Nhiều tin đồn cho rằng iPhone 17 sẽ đắt hơn thế hệ trước 50 USD . Do đó, việc tăng dung lượng lưu trữ có thể giúp người dùng cảm thấy xứng đáng với giá bán đắt hơn. Ảnh: iMore.