Lý do HyunA bị tấn công

Từ khi HyunA hẹn hò Yong Jun Hyung, cô liên tục bị chỉ trích, người hâm mộ quay lưng. Đỉnh điểm tranh cãi là khi BBC phát hành phim tài liệu về bê bối tình dục Burning Sun.

Cách đây hơn một tuần, BBC phát hành bộ phim tài liệu với nhiều tình tiết mới về vụ bê bối tình dục Burning Sun gây chấn động ngành công nghiệp Kpop năm 2019. Đoạn video tiết lộ những thông tin chưa được biết đến trước đó về một số người liên quan đến vụ án, chẳng hạn 2 phóng viên nữ điều tra sự việc hay nỗi đau kéo dài suốt nhiều năm qua của nạn nhân. Đặc biệt, nó nhắc nhở công chúng về những tên tội phạm đã ra tù và đang cố trở lại cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

HyunA bị liên lụy vì bê bối của bạn trai

Trở lại năm 2019, một trong những người thoát khỏi vụ bê bối tương đối bình yên là cựu thành viên Highlight Yong Jun Hyung. Sự nghiệp của Jung Hyung đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng ít nhất cựu thành viên Highlight không đối mặt với án tù như Seungri, Jung Joon Young hay Choi Jong Hoon.

Thời điểm đó, Jun Hyung khẳng định anh ở nhóm chat riêng với Jung Joon Young. Anh không quay lén hay phát tán bất cứ video bất hợp pháp nào. Tuy nhiên, Jun Hyung thừa nhận xem một video từ Jung Joon Young. Bị tẩy chay bởi vụ việc, Jun Hyung rời nhóm Highlight và tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài. Đến tháng 11/2022, anh tái xuất với album mới Loner nhưng cũng không được khán giả đón nhận như trước.

Khi bộ phim của BBC ra mắt, Jun Hyung một lần nữa bị tấn công. Tuy nhiên, theo Star News Korea, không chỉ Jun Hyung mà bạn gái anh là ca sĩ HyunA cũng bị công kích dữ dội trên mạng xã hội. Thực tế, ngay từ đầu năm, khi HyunA công khai hẹn hò Jun Hyung, nữ ca sĩ đã bị quay lưng. Lượt theo dõi trên trang cá nhân của cựu thành viên 4Minute giảm hàng trăm nghìn người. Nhiều fan ruột cũng ngừng ủng hộ nữ ca sĩ.

HyunA liên tục bị chỉ trích từ khi công khai hẹn hò Jun Hyung. Ảnh: Hyunah_aa, TVReport.

Dưới bài đăng đầu tiên của HyunA kể từ khi phim tài liệu của BBC được đưa ra, hầu hết bình luận là trái chiều. Bài đăng không có bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến Jun Hyung nhưng những bình luận vẫn rất tiêu cực.

“Bạn đã xem phim tài liệu mới về bạn trai của bạn chưa?”, “Hara không xứng đáng nhận điều này”, “Tôi không thể tin được bạn lại phản bội Goo Hara như thế này”, “Tìm kiếm BBC trên YouTube. Có một bộ phim tài liệu về vụ bê bối Burning Sun với rất nhiều bằng chứng. Hãy xem nó. Nhân tiện, bạn trai của bạn có liên quan đến vụ việc đó”, là những bình luận hàng đầu dưới bài đăng. Phần nhiều bình luận dưới các bài đăng gần nhất của HyunA có nội dung như trên.

Lý do cố nghệ sĩ Hara được nhắc tên là Hara từng hẹn hò Jun Hyung. Hara rất thân thiết với HyunA khi cả hai cùng tham gia chương trình Invincible Youth. Đặc biệt, theo phim tài liệu của BBC, chính Hara đóng vai trò quan trọng, cung cấp thông tin giúp phóng viên Kang điều tra vụ việc.

Sau đó, Hara tự tử và một phần lý do được cho là bạn trai cũ (nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum) quay lén cô. Do đó, việc HyunA tiếp tục hẹn hò Jun Hyung, người có dính líu tới vụ án Buring Sun được xem như phản bội Hara. Công chúng vì thế càng bất bình.

Đương nhiên, cũng có những khán giả bênh vực HyunA và cho rằng cô không hề liên quan đến bê bối, không đáng bị chỉ trích. Thế nhưng, những bình luận như thế rất thưa thớt giữa vô vàn lời công kích.

Cuộc sống hiện tại của những sao nam liên quan đến vụ việc

Theo MBC, ngoài Seungri, Jung Joon Young, Choi Joong Hoon, Jun Hyung, có nhiều người nổi tiếng khác liên quan đến phòng chat tình dục trong bê bối Burning Sun. Trong đó, Lee Jong Hyun không quay lén nhưng đưa ra những bình luận mang tính chất quấy rối tình dục và coi phụ nữ như đồ vật.

Roy Kim, Eddy Kim không có mặt trong nhóm chat tình dục kể trên nhưng từng gửi một bức ảnh nhạy cảm có được từ mạng xã hội vào nhóm chat riêng biệt khác. Kang In, Jung Jin Woon và Lee Cheol Woo từng bị xác định là nghi phạm nhưng sau đó được xác định không liên quan đến nhóm chat tình dục.

Dẫu vậy, những cái tên được nhắc đến không tránh khỏi liên lụy suốt nhiều năm qua. Mới đây, Lee Cheol Woo thậm chí phải lên tiếng để một lần nữa nhấn mạnh anh không có mặt trong phòng chat tình dục. Nhóm chat của anh chỉ trao đổi về công việc khi quay một chương trình của JTBC vào 2016. Khi chương trình kết thúc, nhóm chat cũng dừng hoạt động. Thế nhưng, nam diễn viên và gia đình anh đã phải khổ sở suốt nhiều năm vì bị nhạo báng, chỉ trích.

Trong khi đó, Kang In, Eddy Kim hay Lee Jong Hyun gần như rút khỏi ngành giải trí.

Kang In ngoài vụ Burning Sun còn bị cáo buộc lái xe khi say rượu và hành hung bạn gái cũ. Những sự cố này đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh và sự nghiệp của anh trước công chúng. Kang In ngừng hoạt động nhiều năm và chính thức rời nhóm Super Junior vào 2019.

Mới đây, trong lễ cưới của Ryeo Wook có sự tham dự của tất cả thành viên của Super Junior, trưởng nhóm Leeteuk đã đưa ra lời cầu xin công khai. Phát biểu trước các vị khách, Leeteuk bày tỏ: "Thời gian tự suy ngẫm của Kang In đã vượt quá thời gian hoạt động tích cực của anh ấy. Xin hãy hỗ trợ để anh ấy có thể kiếm sống".

Phát biểu này của Leeteuk nhằm kêu gọi công chúng ủng hộ Kang In để anh có thể trở lại ngành giải trí. Tuy nhiên, nó gây ra tranh cãi và vấp phải chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự không đồng tình.

Lee Jong Hyun và Eddy Kim sống im ắng sau khi bê bối Burning Sun nổ ra. Ảnh: SBS, JoongAng.

Lee Jong Hyun sau khi bị đuổi khỏi nhóm CNBLUE cũng hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí. Suốt thời gian qua, công chúng không có thông tin mới về anh. Nam ca sĩ cũng xóa bỏ các tài khoản mạng xã hội.

Trong khi đó, 3 người nhận bản án nghiêm trọng nhất sau vụ án là Choi Jong Hoon, Seungri và Jung Joon Young. Choi Jong Hoon bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm tập thể và được ra tù vào 11/2021. Sau khi ra tù, Choi Jong Hoon sống kín tiếng. Lần hiếm hoi anh được nhìn thấy là khi cùng mẹ tới nhà thờ cách đây 2 năm.

Khi đó, trước câu hỏi về kế hoạch trở lại làng giải trí, Choi trả lời: “Tôi xin lỗi” hay “Tôi cũng bị tổn thương và có những ký ức tồi tệ”. Thời điểm đó, mẹ của Choi Jong Hoon thậm chí quát mắng, xô đẩy phóng viên để bảo vệ con trai.

Ngày 15/1, Chosun đưa tin Choi Jong Hoon tạo kênh riêng trên cộng đồng người hâm mộ lớn nhất Nhật Bản Fanicon và tuyên bố tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, tại quê nhà Hàn Quốc, Choi Jong Hoon chưa có hoạt động gì và công chúng dường như cũng không mong đợi điều đó.

Seungri bị kết án 1 năm 6 tháng tù với 9 tội danh đã được trả tự do vào 2/2023. Jung Joon Young bị kết án 5 năm tù và 80 giờ điều trị bạo lực tình dục vì tội hiếp dâm tập thể, phát tán cảnh quay bất hợp pháp. Anh ta được trả tự do vào 19/2.

Công chúng lẫn truyền thông Hàn Quốc đang phẫn nộ lên án khi có tin tức Seungri tiếp tục mở rộng kinh doanh quán bar ra nước ngoài, trong khi Jung Joon Young có ý định trở lại với âm nhạc. Dư luận đang tẩy chay, thậm chí yêu cầu điều tra lại vụ án để đưa ra mức án nặng hơn cho những kẻ có liên quan.