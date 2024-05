HyunA bị tấn công

Sau khi phim tài liệu về Burning Sun của BBC ra mắt, nhiều ngôi sao như HyunA, Go Jun Hee và Lee Cheol Woo bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội.

Ngày 29/5, tờ Star News Korea đưa tin việc BBC ra mắt phim tài liệu về Burning Sun khiến vụ án tội phạm tình dục của các ngôi sao Kpop một lần nữa gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Đặc biệt, nhiều ngôi sao cũng bị liên lụy, chẳng hạn Go Jun Hee, Lee Cheol Woo và HyunA.

Theo Star News Korea, ca sĩ Hyuna đang nhận rất nhiều bình luận ác ý vì hẹn hò với Yong Jun Hyung. Yong Jun Hyung từng vướng tranh cãi khi có liên đới tới nhóm chat tình dục của Seungri, Jung Joon Young... Thời điểm đó, Yong Jun Hyung được đưa tin là từng chia sẻ video bất hợp pháp với Jung Joon Young.

Sau đó, Yong Jun Hyung khẳng định anh chỉ ở phòng chat 1-1 với Jung Joon Young chứ không phải nhóm chat tình dục có Seungri. Anh không quay lén hay gửi các video tình dục nhưng thừa nhận có xem một video từ Jung Joon Young. Sau vụ việc, Yong Jun Hyung bị tẩy chay dữ dội. Vì thế, hiện tại, không chỉ nam ca sĩ mà HyunA cũng bị tấn công trên mạng xã hội.

Go Jun Hee (ảnh trái) và HyunA bị réo tên sau khi phim tài liệu của BBC ra mắt. Ảnh: Spotv News, iMBC.

Go Jun Hee rơi vào tình huống tương tự. Tham gia một chương trình ra mắt vào tối 28/5, Go Jun Hee than thở những ngày qua, cô vướng quá nhiều tin đồn.

Thời điểm vụ án Burning Sun bị điều tra, Go Jun Hee bị vây quanh bởi tin đồn cô là diễn viên dính líu đến vụ việc. Vào thời điểm đó, đại diện của Go Jun Hee tuyên bố có hành động pháp lý mạnh mẽ với những cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thực về nữ diễn viên.

"Tin đồn lan truyền trên YouTube rằng Go Jun Hee là một nữ diễn viên đã phục vụ trong vụ án Burning Sun hoàn toàn không đúng sự thật. Đó là tin tức sai trái mang tính khiêu khích được tạo ra một cách độc hại từ YouTuber và cư dân mạng", đại diện của Go Jun Hee nhấn mạnh.

Về phía Lee Cheol Woo, người mẫu kiêm diễn viên mới đây phải lên tiếng giải thích khi một lần nữa bị nghi ngờ có liên quan đến phòng chat tình dục.

Anh nhấn mạnh thông qua mạng xã hội vào ngày 20/5: "Như tôi đã tuyên bố thông qua công ty của mình vào thời điểm đó, tôi muốn nói với bạn một lần nữa rằng tôi không có tên trong phòng đó. Phòng chat tôi có mặt chỉ để chia sẻ lịch trình và nội dung cần thiết cho quá trình quay chương trình giải trí Hit Maker của đài JTBC vào năm 2016. Tôi không chia sẻ bất cứ câu chuyện cá nhân ngoài những nội dung liên quan đến chương trình”.

Anh tiếp tục: “Sau khi chương trình kết thúc, phòng trò chuyện đó cũng biến mất. Không chỉ tôi mà cả gia đình, những người quen cũng đang phải đau khổ vì thông tin sai sự thật và những bình luận ác ý kéo dài suốt nhiều năm qua. Chúng tôi tha thiết yêu cầu các bạn đừng đưa ra thêm bất kỳ suy đoán liều lĩnh nào nữa. Chúng tôi sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những bình luận ác ý và lan truyền thông tin sai lệch".

Bê bối Burning Sun năm 2019 đã gây chấn động mọi tầng lớp xã hội ở Hàn Quốc. Burning Sun là quán bar do Seungri sở hữu. Sau quá trình điều tra, Seungri bị đưa ra xét xử với 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm, đánh bạc… Ngoài ra, Seungri cùng nhóm bạn gồm toàn người nổi tiếng có nhóm chat chuyên chia sẻ những nội dung vi phạm pháp luật như cưỡng bức, quay lén rồi bình phẩm coi thường phụ nữ.

Trong đó, nam ca sĩ Jung Joon Young được biết đến là cánh tay phải của Seungri, người phát tán 11 video quay lén phụ nữ. Choi Jong Hoon, Eddy Kim là thành viên trong nhóm chat đã không chỉ phát tán video mà còn chế giễu nạn nhân.