Lý do hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh đặt trong nghĩa trang ở Hải Phòng

Sở Xây dựng báo cáo UBND TP Hải Phòng về sự việc hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh đặt tạm bợ tại nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng.

Trong báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng về việc xác minh, xử lý thông tin được đăng tải trên Báo Điện tử VTC News, Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (cũ), ngày 1/2/2023, UBND TP Hải Phòng có thông báo yêu cầu UBND huyện tính toán phương án di chuyển mộ xong trước Tết Thanh minh năm 2023 (ngày 5/4/2023).

Với trường hợp không còn chỗ để đặt mộ thì thống nhất đề xuất phương án di chuyển. Đối với mộ vô chủ, nghiên cứu phương án di chuyển tập trung vào tháp chung tại nghĩa trang Phi Liệt, xã Lại Xuân.

Thời điểm Báo Điện tử VTC News phản ánh (tháng 12/2025), hơn 1.800 tiểu, hũ tro cốt vô danh được xếp tạm bợ trên các giá sắt, bụi bẩn bám đầy.

Tại thời điểm thực hiện thông báo trên, nghĩa trang Phi Liệt chưa có tháp chung (tháp lưu trữ tro cốt) nên không tập kết được tro cốt mộ vô chủ ở đây. Do đó, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên đã ký hợp đồng với Công ty TNHH phát triển dịch vụ Tâm An thực hiện tìm kiếm, đào bốc, di chuyển, mua đất, chôn cất và xây dựng mộ vô danh, vô chủ phục vụ giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, Công ty Tâm An đã ký hợp đồng với Công ty phục vụ mai táng Hải Phòng thiêu cốt được tìm thấy từ các dự án trên tại Đài hoá thân Hoàn Vũ và tạm thời lưu trữ tại khu lưu trữ tro cốt vô chủ sau nhà Bách Linh E1, E2 Nghĩa trang Ninh Hải, với tổng số 1.810 bộ tro cốt (tính từ 7/3/2023 - 8/8/2025), trong lúc chờ tháp tro cốt tại nghĩa trang Phi Liệt được xây dựng.

Sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh, khu vực lưu trữ hơn 1.800 bộ tro cốt đã được chỉnh trang.

Khu lưu trữ tro cốt được sửa chữa thành phòng kín đáo, sạch sẽ, trang nghiêm.

Tại cuộc họp ngày 12/1/2026, Công ty phục vụ mai táng Hải Phòng đã cam kết sửa chữa, trang trí khu lưu trữ tro cốt vô chủ, đảm bảo kín đáo, sạch sẽ, trang nghiêm và ấm cúng tương đương với khu nhà Bách Linh E1, E2 (nơi đang lưu trữ tro cốt có chủ).

Đồng thời chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài khu lưu trữ, đảm bảo mỹ quan khu vực.

Lối vào khu vực lưu trữ cũng được sửa sang sạch đẹp.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng, đối với việc xây dựng tháp lưu trữ tro cốt vô chủ tại nghĩa trang Phi Liệt, ngày 16/10/2024, Chủ tịch UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp chủ trì cùng UBND huyện Thủy Nguyên và các đơn vị liên quan nghiên cứu, lập báo cáo giám sát đánh giá khi điều chỉnh, báo cáo đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Nhân dân Phi Liệt.

Trong đó, đối với hạng mục đầu tư xây dựng tháp để tro cốt vô chủ và nghĩa trang Công giáo sẽ được điều chỉnh, bổ sung vào dự án đầu tư sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang Phi Liệt được phê duyệt.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao UBND huyện Thủy Nguyên nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang Phi Liệt để đáp ứng nhu cầu xử lý, di dời tro cốt vô chủ và nghĩa trang Công giáo, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Đến ngày 7/5/2025, UBND huyện Thủy Nguyên đã có quyết định phê duyệt, trong đó quy hoạch bổ sung thêm 8 tháp để tro cốt vô chủ và nghĩa trang Công giáo tại khu đất mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.

Mặt bằng nghĩa trang Phi Liệt đang được điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng 8 tháp để tro cốt của các mộ vô chủ.

Ngày 31/12/2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng đã có báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án nêu trên gửi Sở Tài chính.

Hiện nay, Sở Tài chính đang kiểm tra, xem xét để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố cho phép điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Nhân dân Phi Liệt.