Lý do fan meeting của Running Man ở TP.HCM bị hủy bỏ

Fan meeting của Running Man ở TP.HCM bị hủy bỏ chỉ khoảng một tuần trước khi sự kiện diễn ra. Lý do được cho là lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng.

Mới đây, ban tổ chức RE:START in HO CHI MINH thông báo hủy sự kiện dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào ngày 4/7 với sự tham gia của dàn thành viên chương trình Running Man. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân.

Trong thông báo chính thức, ban tổ chức cho biết chương trình "không thể diễn ra theo kế hoạch do những lý do bất khả kháng". Ê-kíp gửi lời xin lỗi và cảm ơn khán giả đã dành thời gian, sắp xếp công việc để tham dự sự kiện, đồng thời mong nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ.

Thông báo hủy gần sát sự kiện

Thông tin về fan meeting được công bố từ đầu tháng 6. Sau đó, các thành viên nổi tiếng của Running Man như Yoo Jae Seok, Song Ji Hyo, Haha... còn xuất hiện trong video xác nhận sẽ đến TP.HCM gặp gỡ người hâm mộ. Giá vé của sự kiện dao động từ 1 triệu đồng đến 4,7 triệu đồng.

Việc hủy chương trình chỉ ít ngày trước thời điểm diễn ra khiến nhiều khán giả bức xúc, đặc biệt là những người ở các tỉnh, thành khác đã đặt vé máy bay, khách sạn và lên kế hoạch di chuyển.

Dàn sao Running Man Hàn Quốc tại một sự kiện. Ảnh: Hankyung.

Đây cũng không phải trường hợp hiếm gặp trong thời gian gần đây. Ít ngày trước, fan meeting của nam ca sĩ, diễn viên Seo In Guk, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào ngày 11/7, cũng bị hủy. Giá vé của sự kiện dao động từ 2,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng. Nguyên nhân được cho là lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng.

Trong khi đó, fan meeting của nam diễn viên Lee Je Hoon, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6, cũng bất ngờ được dời sang 21/11, khiến không ít khán giả đã đặt vé máy bay và khách sạn gặp khó khăn trong việc thay đổi lịch trình.

Trước đó, vào cuối năm 2024, fan meeting của ca sĩ, diễn viên Jinyoung tại TP.HCM cũng bị hủy sát ngày tổ chức. Sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của diễn viên Kim Seon Ho trước đó cũng rơi vào tình huống tương tự. Trong các thông báo, ban tổ chức thường chỉ cho biết chương trình phải hủy vì "lý do bất khả kháng".

Tuy nhiên, mỗi khi các fan meeting của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Việt Nam bị hủy, các ý kiến trên mạng xã hội thường cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc lượng vé bán ra không như kỳ vọng.

Thực tế, việc bán vé cho các sự kiện có nghệ sĩ Hàn Quốc thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Tháng 4 vừa qua, concert Reflection Concert Tour của Jessica (cựu thành viên SNSD) diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).

Tuy nhiên, ngay cả khi là cựu thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, Jessica cũng gặp khó khăn trong việc bán vé. Trong suốt quãng thời gian bán vé, BTC đã nhiều lần phải điều chỉnh mức giá, khi là 10%, 20% so với giá gốc hoặc có đợt lên tới 50% ở một số hạng vé. Thế nhưng, ngay cả khi đã giảm giá vé, vào ngày sự kiện diễn ra, khu vực tổ chức sự kiện vẫn còn rất nhiều ghế trống.

Tương tự, concert quy tụ nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như PSY, Jay Park, Kwon Eun Bi, Sandara Park và BamBam tại Hà Nội cách đây không lâu cũng ghi nhận tình trạng vé chưa bán hết khi sát ngày tổ chức dù trước đó, ê-kíp cũng phải điều chỉnh mức giá.

Lý do

Đối với trường hợp của Running Man, các thành viên tham gia đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam và chương trình cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm phát sóng, thậm chí từng được mua bản quyền sản xuất phiên bản Việt.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều khán giả, việc công bố sự kiện khá muộn, thời gian truyền thông ngắn và các hoạt động quảng bá chưa tạo được sức lan tỏa mạnh có thể là những yếu tố khiến hiệu ứng của chương trình chưa đạt như kỳ vọng.

Fan meeting của Seo In Guk tại TP.HCM có mức giá cao. Ảnh: Sportalkorea.

Thông tin sự kiện chính thức được công bố vào 7/6. Cùng ngày đó, các thành viên của Running Man xuất hiện trong video quảng bá chương trình. Tới 8/6, vé tham gia sự kiện chính thức được mở bán. Trong khoảng một tuần sau đó, 9/6-15/6, các thành viên của Running Man lần lượt đăng video giới thiệu về sự kiện trên trang cá nhân. Tới 11/6, BTC lắng nghe ý kiến của fan, đổi khu đứng thành khu ngồi. Tuy nhiên, tới 22/6, hệ thống phân phối vé ngừng mở bán. Một ngày sau, các thành viên của Running Man lần lượt ẩn bài viết quảng bá được đăng tải trước đó.

Thời gian sự kiện được công bố quá gấp rút - chỉ khoảng 1 tháng tính tới lúc chương trình diễn ra. Ngoài ra, bài viết quảng bá sự kiện cũng ít ỏi, thưa thớt khiến độ tiếp cận với công chúng không cao. Đây có thể là một trong những lý do khiến sự kiện bán vé chậm để rồi bị hủy bỏ.

Trong một số trường hợp, việc không bán được vé còn đến từ lý do mức giá quá cao, trong khi tên tuổi nghệ sĩ lại không nổi tiếng hay đông lượng fan cứng. Chẳng hạn concert tại Hà Nội có PSY, Jay Park, Kwon Eun Bi, Sandara Park hay fan meeting của Seo In Guk.

Mức giá dao động từ 2,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng của fan meeting Seo In Guk được đánh giá là quá cao so với mặt bằng chung các sự kiện giải trí ở Việt Nam. Ngay cả các concert quy mô lớn, quy tụ hàng chục nghệ sĩ cũng chỉ có mức giá đó.

Trong khi đó, Seo In Guk chưa phải tên tuổi quá lớn, có lượng fan cứng đông đảo ở Việt Nam. Fanpage của nam diễn viên ở Việt Nam cũng chỉ khoảng vài nghìn người hâm mộ theo dõi. Do đó, với mức giá trên, việc fan meeting rơi vào tình trạng ế ẩm cũng dễ hiểu.

Điều này cho thấy việc tổ chức các sự kiện Kpop tại Việt Nam trong bối cảnh hiện tại, khi khán giả đã có quá nhiều lựa chọn giải trí, không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của nghệ sĩ mà còn đòi hỏi mức giá phù hợp với quy mô fandom, sức mua của khán giả và bối cảnh thị trường.