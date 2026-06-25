Fan meeting của Running Man ở TP.HCM bị hủy bỏ

Fan meeting của Running Man bị hủy bỏ khoảng một tuần trước khi chính thức diễn ra ở TP.HCM. Thông tin này đang khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Mới đây, ban tổ chức RE:START in HO CHI MINH thông báo hủy bỏ sự kiện. Sự kiện này dự kiến được tổ chức tại TP.HCM vào 4/7 với sự tham gia của các thành viên trong chương trình Running Man. Ban tổ chức không đưa ra lý do cụ thể.

“Sự kiện sẽ không thể diễn ra theo kế hoạch do những lý do bất khả kháng. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khán giả đã luôn mong đợi, sắp xếp thời gian quý báu và kế hoạch cá nhân để tham dự sự kiện này. Việc phải đưa ra thông báo này là điều đáng tiếc và nằm ngoài mong muốn của toàn bộ ê-kíp tổ chức. Chúng tôi kính mong nhận được sự thông cảm từ quý vị”, BTC sự kiện thông báo.

RE:START in HO CHI MINH với sự tham gia của các thành viên Running Man không thể diễn ra như kế hoạch. Ảnh: News1.

Thông tin về việc hoàn tiền vé sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất khi công tác chuẩn bị hoàn tất, ê-kíp sản xuất cho biết.

Thông tin liên quan đến sự kiện này được công bố đầu tháng 6. Sau đó, các thành viên của Running Man gồm Haha, Song Ji Hyo, Yoo Jae Seok… cũng xuất hiện trong một video để xác nhận việc tới TP.HCM gặp gỡ người hâm mộ. Sự kiện có giá vé dao động từ 1 triệu đồng tới 4,7 triệu đồng.

Thông tin sự kiện bị hủy đang gây bức xúc cho người hâm mộ, đặc biệt người ở xa phải đặt vé máy bay, khách sạn… Ít ngày trước, fan meeting của Seo In Guk dự kiến diễn ra tại TP.HCM cũng được thông báo hủy bỏ. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện này diễn ra vào 11/7. Giá vé để tham gia sự kiện khá cao, dao động từ 2,5 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng. Lý do sự kiện bị hủy được cho là ế vé.

Trở lại chương trình Running Man, đây là game show nổi tiếng tại Hàn Quốc, bắt đầu lên sóng từ 2010. Chương trình này đã được mua bản quyền để sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam. Phiên bản Việt của Running Man chuẩn bị lên sóng mùa 4, dự kiến có sự tham gia của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus…