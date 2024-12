Lý do Chị đẹp giảm nhiệt

Chị đẹp đạp gió nhận nhiều mong đợi, kỳ vọng nhưng khi lên sóng lại không bùng nổ như mùa 1 với nhiều lý do.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bùng nổ những tháng cuối năm 2023, làm tiền đề để Anh trai vượt ngàn chông gai được quan tâm ngay khi chưa lên sóng và tiếp sau đó là sự ra mắt của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 với tên gọi mới Chị đẹp đạp gió.

Thế nhưng, Chị đẹp đạp gió chưa thỏa mãn kỳ vọng về âm nhạc dẫn đến hiệu ứng giảm hẳn so với mùa 1. Chưa kể, sức nóng các anh trai quá lớn và kéo dài suốt nhiều tháng đã nhấn chìm tất cả chương trình lên sóng cùng thời điểm.

Giảm nhiệt

Trong thời gian lên sóng, Chị đẹp đạp gió phần nhiều vẫn đứng đầu về lượt thảo luận trong số những game show chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, không phải lúc nào, chương trình cũng dễ dàng dẫn trước các đối thủ như cách mùa 1 đã làm. Sự chú ý của khán giả bị phân tán qua nhiều chương trình khác nhau mà phần lớn đang dồn vào Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai. Có lần, Chị đẹp đạp gió bị 2 ngày một đêm hoặc chung kết Rap Việt vượt mặt trên BXH game show do Socialite thống kê. Thời điểm lên sóng của Chị đẹp đạp gió tưởng là lợi thế vì được thừa hưởng giờ phát sóng từ Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng thực tế lại có quá nhiều bất lợi.

Với mùa 1, việc đạt con số 1 triệu lượt xem là dễ dàng với các chị đẹp. Chẳng hạn tập đầu tiên đạt 1,7 triệu lượt xem sau khoảng 2 ngày ra mắt và vươn lên hạng 4 thịnh hành. Các tập 2, 3 hay 7 cũng chưa cần đến một ngày để đạt được 1 triệu lượt xem. Sang đến mùa 2, chương trình dường như đang mất nhiều thời gian hơn để đạt được thành tích tương tự mùa 1. Với tập 10 (tức Công diễn 4) được đánh giá là bùng nổ nhất về chất lượng âm nhạc từ đầu tới giờ, chương trình thu hút 1,2 triệu lượt xem sau khoảng 3 ngày phát hành.

Kiều Anh, Phương Vy và Thiều Bảo Trâm trên sân khấu Công diễn 4. Ảnh: NSX.

So với mùa 1, Chị đẹp đạp gió cũng thiếu đi các chủ đề thảo luận. Đây là một mùa thi êm đềm nhưng vì thế khiến độ tương tác giảm hẳn so với mùa 1. Nếu mùa 1 có những nhân tố gây bàn tán với nhiều lý do khác nhau như Trang Pháp, Huyền Baby, Lệ Quyên, MLee hay Mỹ Linh thì mùa 2 đang chưa có một nhân tố nào được chú ý như thế. Trang Pháp ở mùa 1 đã gây sốt ngay vòng đầu tiên với phần trình diễn bùng nổ và càng về sau cô càng gây ấn tượng bởi sự đa tài, cân đủ mọi yếu tố.

Trong khi đó, Lệ Quyên, MLee kéo theo những cuộc bàn tán không ngừng trong xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi. Còn với Mỹ Linh, những câu nói, biểu cảm hài hước của chị đẹp này đã tạo nên nhiều trend viral trên mạng xã hội. Mỹ Linh tiếp tục tham gia mùa 2 nhưng đã không còn tạo sự mới mẻ, bất ngờ như mùa đầu tiên.

Âm nhạc chưa ấn tượng

Ngoài các yếu tố khách quan, điều quan trọng nhất để một chương trình âm nhạc thành công vẫn phải là âm nhạc. Năm nay, Hứa Kim Tuyền thay thế DTAP để đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Hứa Kim Tuyền đã khẳng định được tên tuổi của anh ở thị trường nhưng thể loại anh thành công nhất vẫn là ballad. Đến một chương trình lớn như Chị đẹp đạp gió, Hứa Kim Tuyền dường như khoác lên người tấm áo rộng. Chị đẹp đạp gió quả thực là bài toán khó với Hứa Kim Tuyền.

Phải đến Công diễn 4, âm nhạc của Chị đẹp đạp gió mới phần nào đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Ê-kíp chương trình đã bỏ lỡ 2/3 chặng đường, thời điểm quan trọng nhất để thu hút thêm đối tượng người xem mới vào nhiều bản nhạc chưa đủ hấp dẫn. Chưa kể, sự hiện diện của những ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác trong mùa 2 là tương đối nhiều và không ít khán giả nhận xét Chị đẹp đạp gió như show riêng để nhà sản xuất này khoe "gia tài".

Chỉ riêng Công diễn 1 đã có 3 ca khúc của Hứa Kim Tuyền, chẳng hạn Bom hẹn giờ, Mộng yu và Nếu anh là em. Sang Công diễn 2, các sáng tác của nhà sản xuất này lại chiếm tới 3/8 tiết mục. Tới công diễn tiếp theo, thậm chí 4/7 tiết mục được làm mới từ các bài hát của Hứa Kim Tuyền. Không biết lý do gì nhưng sự xuất hiện quá dày đặc các sáng tác Hứa Kim Tuyền mà phần nhiều trong số đó là pop, ballad được làm mới nhưng bản phối cũng không đặc sắc khiến chương trình thiếu đi sự đa dạng, hấp dẫn.

Thực tế, mùa 2 vẫn có một số tiết mục chất lượng, ví dụ Cầu Duyên pha trộn trap, hip hop với chất liệu dân gian đương đại Việt Nam hay Mộng hóa của Công diễn 4. Nhưng ở thời điểm chương trình phát sóng, game show âm nhạc lên sóng dồn dập, ngoài Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai, còn có Rap Việt, Our Song – Bài hát của chúng ta. Khán giả đang gần như “bội thực”. Dẫn đến, những tiết mục của Chị đẹp đạp gió càng khó tạo ấn tượng mạnh như thời điểm mùa 1 lên sóng.

Sang đến Công diễn 4, sự kỳ vọng của khán giả vào phần âm nhạc của Chị đẹp đạp gió mới được thỏa mãn. Ảnh: NSX.

Đó có thể là lý do khiến đến Công diễn 3, Chị đẹp đạp gió vẫn chưa có tiết mục nào thật sự bùng nổ truyền thông, tạo nên cơn sốt như Chị ngả em nâng, Đi đua đưa đi… của mùa 1. Với mùa 2, tiết mục Chưa quên người yêu cũ của Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đạt thành tích tương đối cao là 3,1 triệu lượt xem sau 3 tuần phát hành. Nhưng thực tế, những câu chuyện bên lề xoay quanh tiết mục này, cụ thể là mối quan hệ của Thiều Bảo Trâm với người cũ gây bàn tán hơn cả.

Sang đến Công diễn 4 lên sóng cách đây ít ngày, đường đua Chị đẹp đạp gió mới thực sự nóng với những tiết mục âm nhạc ấn tượng, thỏa mãn sự chờ đợi của công chúng. Hơi muộn màng nhưng ít nhất Hứa Kim Tuyền đã kịp thời bắt nhịp chương trình. 5 tiết mục với những màu sắc khác biệt đã khuấy động khán giả. Trong đó, Mộng hóa kết hợp sáng tạo nhiều thể loại âm nhạc, bao gồm bolero, trap, club-banger hay bản mashup lôi cuốn Vườn địa đàng x Thiên đường nhận được nhiều lời khen.

Điều quan trọng lúc này là Hứa Kim Tuyền liệu có thể giữ vững phong độ cho chặng cuối cùng để chương trình có được cái kết bùng nổ, thuận lợi mở đường cho sự ra đời của concert các chị đẹp hoặc Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 3.