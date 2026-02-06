Lý do Atletico sắp sa thải HLV Simeone

Atletico Madrid đang cân nhắc khả năng thay đổi vị trí thuyền trưởng sau gần 15 năm gắn bó với Diego Simeone.

HLV Simeone có thể chia tay Atletico. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, ban lãnh đạo Atletico đang đánh giá lại tình hình của đội bóng trong bối cảnh phong độ gần đây chưa đáp ứng kỳ vọng. Simeone, người còn hợp đồng đến năm 2027, được cho là đang rạn nứt mối quan hệ với Giám đốc Bóng đá Mateu Alemany, đặc biệt liên quan đến định hướng chuyển nhượng của CLB.

Một yếu tố khác khiến Atletico phải cân nhắc tương lai của HLV Simeone là mức lương rất cao của nhà cầm quân 54 tuổi. Simeone hiện nhận khoảng 13 triệu euro mỗi mùa, thuộc nhóm HLV được trả lương cao nhất thế giới.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Giám đốc Alemany bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế tiềm năng. Một trong những cái tên được nhắc đến là HLV Andoni Iraola của Bournemouth. Tuy nhiên, chiến lược gia này được cho là muốn tiếp tục làm việc tại Premier League.

Simeone là biểu tượng tại Atletico. Ảnh: Reuters.

Ở mùa giải hiện tại, Atletico đứng thứ ba tại La Liga, kém đội đầu bảng Barcelona khoảng 10 điểm. Tại Champions League, đại diện thành Madrid gây thất vọng khi để thua Bodo/Glimt ở lượt trận cuối vòng phân hạng, qua đó phải bước vào vòng play-off để tranh vé vào vòng knock-out. Chuỗi kết quả thiếu ổn định này khiến vị trí của Simeone bị đặt dấu hỏi.

Trong trường hợp không đạt được mục tiêu đề ra cho mùa giải này, khả năng HLV Simeone chủ động rời Atletico vào hè tới cũng là kịch bản có thể xảy ra.

Dù vậy, việc chia tay Simeone sẽ là quyết định khó khăn đối với Atletico. Trong gần một thập kỷ rưỡi dẫn dắt đội bóng, HLV người Argentina đã đưa CLB bước vào giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử hiện đại.

Dưới thời HLV Simeone, Atletico giành hai chức vô địch La Liga, hai Europa League, một Copa del Rey, một Siêu cúp Tây Ban Nha và hai Siêu cúp châu Âu. Đội bóng cũng hai lần vào chung kết Champions League và nhiều lần cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid lẫn Barcelona.

Nếu rời Atletico, bản thân Simeone từng thừa nhận mong muốn dẫn dắt Inter Milan, đội bóng ông từng thi đấu trong giai đoạn 1997–1999.

