Lý do Amorim không dám nhìn Fernandes sút phạt đền

Huấn luyện viên Ruben Amorim gây chú ý khi không theo dõi pha dứt điểm mang về chiến thắng 3-2 của Bruno Fernandes vào lưới Burnley hôm 30/8.

Amorim không dám nhìn Fernandes sút phạt đền.

Fernandes trở thành người hùng của MU khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+7, mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho đội bóng tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 Premier League.

Điểm nhấn đáng chú ý ở pha bóng này là việc HLV Amorim đã quay mặt đi khi Fernandes thực hiện phạt đền. Chia sẻ sau trận đấu, Amorim lý giải: "Tôi thích nhìn hình ảnh của các cổ động viên. Những gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng việc giành chiến thắng là hợp lý, và tôi không nghĩ Bruno sẽ bỏ lỡ lần thứ hai liên tiếp".

Hồi giữa tuần, HLV Amorim cũng bị chỉ trích khi né tránh việc theo dõi loạt luân lưu giữa MU và Grimsby ở vòng 2 League Cup. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra lo lắng khi ngồi trên cabin huấn luyện, giao quyền chỉ đạo cho trợ lý trên đường biên.

Về việc thay đổi chiến thuật để giúp MU cải thiện màn trình diễn, Amorim cho biết: "Tôi muốn có một cách tiếp cận khác trong những tuần tới. Để làm được điều đó, bạn cần phải giành chiến thắng hôm nay. Cuộc đối đầu vừa qua là một trận đấu bắt buộc phải thắng và chúng tôi đã làm được. Hãy cùng tiến về phía trước".

Mặc dù giành chiến thắng, MU đã phải chịu thiệt hại nặng nề khi hai trụ cột Matheus Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương và buộc bị thay ra nghỉ.

