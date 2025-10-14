Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi

  • Thứ ba, 14/10/2025 14:36 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Diễn viên Lý Á Bằng xác nhận đã ly hôn lần hai, con gái sẽ sống cùng mẹ. Trước khi rạn nứt, cặp đôi từng vướng khoản nợ hơn 40 triệu NDT.

Theo Sina, ngày 14/10, nam diễn viên Lý Á Bằng và vợ là Hải Hạ Kim Hỉ xác nhận ly hôn. Anh đăng một video trên Weibo với nội dung: "Ban đầu tôi không định nói về việc này nhưng có nhiều người thắc mắc. Chúng tôi đã hoàn thành việc ly hôn từ trước, con gái sẽ sống cùng mẹ. Cả hai cùng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng".

Lý Á Bằng và Hải Hạ Kim Hỉ công khai hẹn hò vào năm 2020, kết hôn năm 2022 và có một con gái. Tuy nhiên, chỉ sau ba năm chung sống, hôn nhân của họ kết thúc trong im lặng.

Ly A Bang anh 1

Lý Á Bằng và Hải Hạ Kim Hỉ ly hôn sau ba năm chung sống.

Từ đầu năm 2024, dư luận nhiều lần bàn tán về tình trạng rạn nứt của cặp đôi. Tháng 5, Hải Hạ Kim Hỉ từng lên tiếng phủ nhận tin ly hôn, cho biết nguyên nhân hai người sống xa nhau là do lịch làm việc dày đặc. Lý Á Bằng tập trung kinh doanh mảng trà và bán hàng trực tuyến, trong khi cô điều hành studio riêng. Cô khẳng định khi đó “vợ chồng vẫn đang cùng nhau nỗ lực trả nợ”.

Trước khi ly hôn, cả hai vướng vào khoản nợ lớn, được cho là lên tới hơn 40 triệu NDT. Họ phải rời khỏi biệt thự sang trọng để chuyển đến khu dân cư cũ thuê nhà. Hải Hạ Kim Hỉ thừa nhận không sở hữu bất kỳ bất động sản nào và ưu tiên dùng thu nhập để trả nợ. Trong nhiều video, cô từng chia sẻ rằng “gia đình trọn vẹn quan trọng hơn vật chất” và sẵn sàng gánh vác áp lực cùng chồng.

Hiện cả hai giữ thái độ ôn hòa, không công khai mâu thuẫn sau ly hôn. Lý Á Bằng tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và livestream, trong khi Hải Hạ Kim Hỉ tập trung phát triển thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.

Lý Á Bằng sinh năm 1971 tại Bắc Kinh, là diễn viên kiêm doanh nhân Trung Quốc. Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, anh nổi tiếng nhờ loạt vai cổ trang kinh điển như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồThiên long bát bộ. Với ngoại hình điềm đạm, phong thái chính trực, Lý Á Bằng từng được xem là gương mặt đại diện cho hình tượng nam hiệp trên màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Sau thời kỳ đỉnh cao, anh rút khỏi giới giải trí, chuyển hướng kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư và trà hữu cơ. Năm 2005, Lý Á Bằng từng kết hôn với ca sĩ Vương Phi, có một con gái là Lý Yên, sau đó ly hôn vào năm 2013.

Minh Anh

