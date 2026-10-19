Lưu giữ 'kỷ vật' của tình yêu nơi thư viện làng cò

"Làm thế nào để gỡ xuống bức tường giữa mình và người khác là việc cần làm trước, rồi mới tới lan tỏa văn hóa đọc. Người khác có yêu quý mình, chia sẻ tâm sự với mình, thì mình mới giúp được họ. Mỗi người lại có một 'tạng' khác nhau. Có người đã thấy sẵn trong con người họ có kim cương, có người thì có vàng, có bạc, nhưng có người ta chưa biết họ thế nào, ta mới chỉ thấy một mảnh đất. Ta cần vận dụng các cách để họ tự khai thác được kho báu trong mình", bà Khanh kể lại kinh nghiệm của một người thủ thư.