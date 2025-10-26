Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lương Thùy Linh giữa ồn ào

  • Chủ nhật, 26/10/2025 14:38 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Lương Thùy Linh đang là tâm điểm tranh cãi những ngày qua. Cô phải gửi lời xin lỗi vì vô tình làm ảnh hưởng đến Hương Giang.

Luong Thuy Linh anh 1Luong Thuy Linh anh 2

Tối 25/10, Hoa hậu Lương Thùy Linh phủ nhận tin đồn sắp đi thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ). Cô nói cảm thấy biết ơn vì đã được mọi người kỳ vọng tiếp tục chinh phục cuộc thi sắc đẹp nhưng thời điểm này không phù hợp để người đẹp cân nhắc ý kiến của khán giả.

Luong Thuy Linh anh 3

Đồng thời, Lương Thùy Linh cũng công khai tin nhắn xin lỗi Hương Giang vì làm ảnh hưởng đàn chị trong những ngày qua. Trước đó, hoa hậu đăng tải bức ảnh mặc váy dạ hội kèm theo trạng thái: "Road to...". Đây là thuật ngữ thường được nhiều người đẹp Việt dùng để ẩn ý chuyện thi quốc tế. Do đó, khán giả đồn đoán Lương Thùy Linh sẽ thay thế Hương Giang đi thi Miss Universe vào tháng 11.

Luong Thuy Linh anh 4Luong Thuy Linh anh 5

Sau khi Lương Thùy Linh lên tiếng phủ nhận tin đồn, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng nàng hậu đang cố tình tạo chiêu trò truyền thông khi sử dụng cụm từ “Road to…”, vốn dễ khiến công chúng hiểu lầm là cô chuẩn bị dự thi quốc tế. Người hâm mộ góp ý nếu đây chỉ là chiến dịch quảng bá dự án cá nhân, Lương Thùy Linh nên ghi rõ “coming soon” (sắp ra mắt) để tránh gây tranh cãi.

Luong Thuy Linh anh 6

Lương Thùy Linh cao 1,78 m, sinh năm 2000 tại Cao Bằng, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 khi đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2019 và dừng chân ở Top 12, trở thành một trong những thí sinh có thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này.
Luong Thuy Linh anh 7Luong Thuy Linh anh 8
Lương Thùy Linh sở hữu khả năng tiếng Anh tốt với điểm IELTS 7.5 và tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại. Năm 2022, Lương Thùy Linh gây chú ý khi trở thành giảng viên đại học, đồng thời người đẹp còn đóng vai trò MC song ngữ ở nhiều sự kiện lớn. Cuối năm 2024, cô cho biết nhập học chương trình tiến sĩ ở Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế quốc tế. Ngoài hoạt động giải trí, cô còn tham gia một số dự án cộng đồng liên quan đến giáo dục và phát triển thanh thiếu niên.
Luong Thuy Linh anh 9Luong Thuy Linh anh 10

Hậu đăng quang, Lương Thùy Linh hiếm hoi vướng ồn ào. Sự việc lần này được đánh giá là một trong những tính toán sai lầm của người đẹp lẫn ê-kíp.

