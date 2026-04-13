Lương 30 triệu, vợ chồng vẫn dư một nửa dù ở nơi đắt đỏ nhất cả nước

Không cần quá tằn tiện, vợ chồng Khánh Ngọc vẫn tiết kiệm được một nửa tiền lương hay gia đình Văn Linh dư ra gần 1 chỉ vàng mỗi tháng nhờ kế hoạch chi tiêu hợp lý ở Hà Nội.

Mỗi tháng, vợ chồng Văn Linh (sinh năm 1998, xã Thanh Trì) có tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng: chồng cô 15 triệu đồng (nhân viên IT), cô 12 triệu đồng (nhân viên marketing) và khoảng 3 triệu đồng từ công việc nhận thêm.

Ngay khi có lương, Linh nhanh chóng chia tiền vào 6 "hũ chi tiêu" trên ứng dụng điện thoại để tiện quản lý.

Trong đó, 5 triệu đồng là tiền thuê nhà (bao gồm điện nước); 5 triệu đồng dành cho con gái đầu lòng (học phí, sữa, quần áo, thuốc bổ); 1,5 triệu đồng tiền ăn (có đồ ăn bố mẹ gửi từ quê); 1,5 triệu đồng tiền sinh hoạt chung (xăng xe, mua đồ dùng lặt vặt) và 2 triệu đồng tiền dự phòng. Cuối cùng, 15 triệu đồng cho "hũ tiết kiệm".

Vợ chồng Văn Linh cho biết vẫn tiết kiệm được 15 triệu đồng/tháng nhờ chi tiêu có tính toán.

"Với cách quản lý như vậy, chúng tôi sẽ biết được tiền kiếm được đã đi về đâu, tránh rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau mà còn tiết kiệm được kha khá so với mức thu nhập không quá cao", Linh nói với Tri Thức - Znews.

Giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt không ngừng leo thang, việc cân đối thu - chi đang trở thành bài toán quen thuộc của nhiều gia đình tại các đô thị lớn.

Theo báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, Hà Nội tiếp tục là địa phương có mức sống đắt đỏ nhất cả nước, với giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung. Từ thực phẩm, giáo dục đến nhà ở, y tế, áp lực chi tiêu hiện hữu trong từng sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, trong bức tranh tưởng chừng nhiều áp lực đó, không ít gia đình trẻ vẫn duy trì được cuộc sống ổn định, thậm chí thoải mái nhờ cách quản lý tài chính hợp lý. Không chỉ là câu chuyện “thắt lưng buộc bụng”, họ lựa chọn những phương thức chi tiêu linh hoạt, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và tối ưu các khoản chi dài hạn.

6 hũ chi tiêu

Kết hôn vào năm 2023 và sớm có em bé trong khi chưa mua được nhà, việc cân đối chi tiêu là điều rất quan trọng với vợ chồng Văn Linh. Cô cho biết trước khi áp dụng cách chia tiền vào các hũ từ tháng 11/2025, vợ chồng cô từng "mạnh ai nấy tiêu", tuy không đến mức âm tiền nhưng cũng chẳng tiết kiệm được gì.

Vì vậy, khi đặt mục tiêu mua nhà và đặc biệt có thể chăm sóc cho con tốt hơn, vợ chồng trẻ hạ quyết tâm tính toán lại mọi thứ. Số tiền trong từng hũ Linh bỏ vào đều có sự cân nhắc, theo dõi qua từng tháng và điều chỉnh để phù hợp với tình hình sinh hoạt.

"Riêng khoản ăn uống, chúng tôi đỡ được rất nhiều nhờ bố mẹ ở quê gửi thịt cá ra cho. Các thành viên cũng thích ăn cơm nhà, chủ yếu là tự nấu", cô giải thích.

Khánh Ngọc tiết kiệm được một nửa thu nhập nhờ dùng hũ chi tiêu.

Cũng nhờ áp dụng phương pháp hũ chi tiêu như Văn Linh, vợ chồng Khánh Ngọc - Đức Thiên (sinh năm 1997, phường Cầu Giấy) cũng dư ra một nửa trong tổng thu nhập chỉ khoảng 22 triệu đồng/tháng từ công việc kỹ thuật điện và freelance.

Sau khi nhận lương, Ngọc phân bổ vào các hũ đã được hai vợ chồng bàn bạc từ trước: thuê nhà 4,4 triệu đồng, điện nước 800.000 đồng, ăn uống 4 triệu đồng, y tế 500.000 đồng, phát sinh 1 triệu đồng. Các khoản như đi chợ, sinh hoạt hàng ngày chủ yếu cho người vợ đảm nhiệm, nếu mua đồ gì giá trị lớn, cô sẽ trao đổi thêm với chồng.

"Phương châm của chúng tôi là tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, nhưng riêng ăn uống phải đủ chất, thoải mái", cô nói, cho biết cả hai khá thoải mái với cách phân chia này và không cảm thấy gò bó, áp lực.

Sau khi tổng kết mỗi tháng, số tiền dư sẽ được đem gửi tiết kiệm để chuẩn bị cho việc có em bé, xa hơn là mua nhà. Để đạt được các mục tiêu đề ra, vợ chồng trẻ cũng thường xuyên động viên, cổ vũ nhau duy trì kỷ luật, không tiêu lố tiền.

Vợ chồng cùng thống nhất

Nguyễn Hằng (sinh năm 1993, phường Thanh Xuân) và chồng lại thống nhất cùng nhau quản lý tài chính gia đình thay vì tách riêng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng dao động khoảng 40-45 triệu đồng/tháng và được phân bổ theo tỷ lệ cố định: 50% cho sinh hoạt, 20% cho con cái học tập, 20% tiết kiệm và 10% cho nhu cầu giải trí.

“Vợ chồng tôi thống nhất rõ từng khoản ngay từ đầu để tránh chi tiêu cảm tính”, Hằng chia sẻ.

Gia đình Hằng chủ động nấu nướng, ăn uống tại nhà thay vì ngoài hàng để tiết kiệm chi phí.

Trong đó, khoản tiết kiệm 20% mỗi tháng được chia đôi: một nửa gửi ngân hàng, phần còn lại đầu tư vào chứng khoán nhằm gia tăng thu nhập. Trước đó, cặp đôi từng gặp khó khăn khi đầu tư thiếu kinh nghiệm và bị lừa mất tiền. Sau biến cố, họ trở nên thận trọng hơn, ưu tiên tích lũy và kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

“Hiện tại, chúng tôi không chạy theo lợi nhuận nhanh mà chia nhỏ tiền để vừa tiết kiệm, vừa đầu tư an toàn hơn”, cô nói.

Gia đình Hằng đã có nhà tại Hà Nội và hoàn tất việc trả nợ vào cuối năm 2025. Vì vậy, giai đoạn này, tài chính chủ yếu tập trung cho sinh hoạt và tích lũy dài hạn. Hai vợ chồng cũng có kế hoạch mua ôtô nhưng chưa vội, ưu tiên sự ổn định trước.

Gia đình Hào chia thu nhập thành nhiều khoản cố định ngay từ đầu tháng.

Để duy trì mức chi tiêu hợp lý, vợ chồng Hằng còn áp dụng nhiều thói quen tiết kiệm như đi chợ một tuần một lần, hạn chế ăn ngoài, mang cơm từ nhà đến văn phòng, cắt giảm các khoản không cần thiết như trà sữa, mỹ phẩm hay nhậu nhẹt.

Dù vậy, họ vẫn dành một phần ngân sách cho trải nghiệm. Mỗi năm, cả gia đình cố gắng đi du lịch 1-2 lần, còn cuối tuần thường đưa con ra công viên hoặc khu vui chơi để cân bằng cuộc sống.

“Tiết kiệm không có nghĩa là sống khắt khe, mà là chi tiêu có kế hoạch để vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống”, cô chia sẻ.

Còn Nguyễn Hào (sinh năm 1991, phường Long Biên) là người đứng ra quản lý tài chính gia đình. Hàng tháng, lương của chồng cô, Bùi Thành, sau khi nhận về sẽ chuyển 90% cho vợ, còn lại 10% chi tiêu cá nhân.

“Tôi chia thu nhập trên dưới 50 triệu đồng thành các nhóm: 60% cho nhu cầu thiết yếu như sinh hoạt, con cái, học hành, 20% cho vui chơi, 20% tiết kiệm”, Hào kể.

Cặp đôi từng trải qua giai đoạn căng thẳng khi có người trong gia đình ốm phải đi viện, buộc phải thắt chặt chi tiêu. Thời điểm năm 2025, vợ chồng gần như cắt giảm hoàn toàn các khoản giải trí, ăn ngoài hay đi xem phim để kiểm soát chi phí. Nhờ vậy, mỗi tháng, 2 vợ chồng tiết kiệm được thêm khoảng 5-10 triệu đồng.

Về tiết kiệm và đầu tư, Hào cho biết gia đình ưu tiên trả nợ căn nhà đang mua trước, dự kiến trả nợ trong vòng 10 năm tiếp theo, đồng thời dùng một phần tiền để gửi tiết kiệm và đầu tư vào chứng chỉ quỹ nhằm gia tăng thu nhập dài hạn.

“Tôi chưa dùng app hay phần mềm nào, chỉ dựa vào nguyên tắc chi tiêu rõ ràng từng khoản, thống nhất từ đầu tháng để tránh mâu thuẫn”, cô cho hay

Hiện tại, gia đình Hào vẫn duy trì cuộc sống tạm ổn tại Hà Nội, vừa trang trải sinh hoạt hàng ngày, vừa dành được khoản tích lũy để phòng ngừa rủi ro và chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai.