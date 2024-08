Lukaku rời Chelsea

Chelsea đạt thỏa thuận bán đứt Romelu Lukaku cho Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Lukaku chia tay Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, Napoli thuyết phục thành công Chelsea nhả Lukaku khi đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu euro kèm 15 triệu euro phụ phí.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" để khẳng định thương vụ hoàn tất. Nhà báo người Italy cho hay tiền đạo này đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Napoli.

Sky Italy tiết lộ HLV Antonio Conte rất muốn có Lukaku. Ngược lại, chân sút người Bỉ khẳng định mối quan hệ với HLV sẽ là yếu tố chính đằng sau động thái tiếp theo. Khi được hỏi ai là HLV giỏi nhất, Lukaku trả lời: “Antonio Conte”.

Hè 2024, Lukaku trở lại tập luyện cùng Chelsea sau khi hết hợp đồng cho mượn ở AS Roma. Thế nhưng anh không được sát cánh cùng các cầu thủ đội một. Lukaku cũng bị gạch tên khỏi đội hình "The Blues" tham dự chuyến du đấu tại Mỹ trước mùa giải mới.

CLB chủ sân Stamford Bridge từng chi 113 triệu euro để đưa Lukaku trở lại sau khi anh vô địch Serie A, ghi 30 bàn cho Inter trong mùa 2020/21.

Lukaku thành cái gai trong mắt CĐV Chelsea khi công khai ý định muốn rời CLB ở một cuộc phỏng vấn. Lukaku nói anh muốn trở lại Inter và khi mùa 2021/22 kết thúc, HLV Thomas Tuchel giúp tuyển thủ Bỉ được toại nguyện.